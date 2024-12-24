Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün 'Akşam ne yemek pişirsem?' telaşı yaşayanlara nefis önerilerim var. Bakalım beğenecek misiniz? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşmak dileği ile.



FASULYELİ MISIR ÇORBASI



MALZEMELER

250 gr. mısır tanesi

1 su bardağı kuru fasulye

4 su bardağı su

2 çorba kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı süt

Tuz







YAPILIŞI: Bir gün önceden ıslatılmış kuru fasulyenin suyunu süzüyoruz. Fasulyelerle mısır tanelerini suda haşlıyoruz. Ardından tuz ilave ediyoruz. Ocaktan alıp üzerine çırpılmış yoğurt ve sütü, karıştırarak ekliyoruz. Son olarak bir tavada tereyağını kızdırıp çorbanın üzerine gezdiriyoruz.



BAHARATLI ET



MALZEMELER

4 dilim dana antrikot

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı köri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı ince doğranmış biberiye

1 çay kaşığı pulbiber

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Teflon tavayı ya da döküm ızgarayı kızdırıyoruz. Çok sıcakken antrikot dilimlerini atıp arkalı önlü mühürleyerek pişiriyoruz. Tereyağını bir tavada eritiyoruz ve baharatları ekleyip altını kapatıyoruz. Pişen bonfileleri bu sosa bulayarak sebze sote ile beraber servis ediyoruz.



SÜTLÜ KABAK MUHALLEBİSİ



MALZEMELER

500 gr. bal kabağı

2 su bardağı süt

1.5 su bardağı şeker

YAPILIŞI: Kabağı dilim dilim kesiyoruz. Kabuklarını soyup küp küp doğrayıp yıkadıktan sonra yıkama suyuyla birlikte ezilecek kıvama gelene kadar haşlıyoruz. İyice ezilen kabak dilimlerini blenderdan geçiriyoruz. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırarak süt ilave ediyoruz. Şekerini de kattıktan sonra karıştırarak kaynatıyoruz. Kaynayan sütlü kabak tatlımızı kaselere bölüp servis ediyoruz.