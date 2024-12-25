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İDİL ÇİMRİN
25 Aralık 2024, Çarşamba İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Pespembe bir lezzet deneyimi: Pancar

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, pancarlı nefis lezzetler var. Olağanüstü rengi ile, belatain grubu madde içeren pancar, kanın temizlenmesine ve karaciğerin zehirlerden arınmasına yardımcı olduğundan detoks etkisi ile bilinen, mevsimin öne çıkan mucizevi sebzelerindendir. Pancarı aldım manavdan, çocuklar için daha cazip hale gelecek tarifler bulmak istedim. Çünkü haşlanmış hali çok leziz değil. Kimi sirke ve tuz ile kolay turşusunu kurup tadına bayılır, kimisi de rendelenmiş olarak salatalara ekler ya da sarımsaklı süzme yoğurtla karıştırıp enfes bir mezeye çevirir. Pancarlı toplar, çocuklar için oldukça sevimli oluyor. Pancarlı patates kroket de enfes bir davet atıştırmalığı. İsterseniz de fırınlayıp pembe püre elde edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden afiyet olsun. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...


PANCARLI KREP

MALZEMELER
1 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 su bardağı un
3 yemek kaşığı haşlanıp ezilmiş pancar püresi
Ayçiçek yağı
Tuz
Şeker
YAPILIŞI: Tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Krep harcından, yağlanmış krep tavasına birer kepçe dökerek arkalı önlü önlü pişirip servis ediyoruz.

PANCARLI PATATES PÜRESİ

MALZEMELER
2 adet haşlanmış patates
1 adet haşlanmış pancar
2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz
Karabiber
Kırmızı toz biber
YAPILIŞI: Pancarı ve patatesi rendeleyip kaşar peyniri ve baharatlarla birlikte karıştırıyoruz. Et ya da tavuk yanında servis ediyoruz.

VİŞNELİ PANCAR

MALZEMELER
1 adet mor soğan (küçük boy)
4 adet küçük boy pancar
1 su bardağı kadar vişne
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
Çay kaşığı ucuyla karabiber
1 çay bardağı su
YAPILIŞI: Öncelikle soğanımızı piyazlık doğrayalım. Tavaya zeytinyağını alıp, üzerine soğanları ekleyelim ve çok az soteleyelim. Üzerine ince dilimlediğimiz pancarları dizelim. En üste vişneleri koyalım. Tuzu, şekeri ve karabiberi serpip, suyunu verelim. Kapağını kapatıp en kısık ateşte pancarlar yumuşayana kadar pişirelim.

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