İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, pancarlı nefis lezzetler var. Olağanüstü rengi ile, belatain grubu madde içeren pancar, kanın temizlenmesine ve karaciğerin zehirlerden arınmasına yardımcı olduğundan detoks etkisi ile bilinen, mevsimin öne çıkan mucizevi sebzelerindendir. Pancarı aldım manavdan, çocuklar için daha cazip hale gelecek tarifler bulmak istedim. Çünkü haşlanmış hali çok leziz değil. Kimi sirke ve tuz ile kolay turşusunu kurup tadına bayılır, kimisi de rendelenmiş olarak salatalara ekler ya da sarımsaklı süzme yoğurtla karıştırıp enfes bir mezeye çevirir. Pancarlı toplar, çocuklar için oldukça sevimli oluyor. Pancarlı patates kroket de enfes bir davet atıştırmalığı. İsterseniz de fırınlayıp pembe püre elde edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden afiyet olsun. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



PANCARLI KREP



MALZEMELER

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı haşlanıp ezilmiş pancar püresi

Ayçiçek yağı

Tuz

Şeker

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Krep harcından, yağlanmış krep tavasına birer kepçe dökerek arkalı önlü önlü pişirip servis ediyoruz.



PANCARLI PATATES PÜRESİ



MALZEMELER

2 adet haşlanmış patates

1 adet haşlanmış pancar

2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

YAPILIŞI: Pancarı ve patatesi rendeleyip kaşar peyniri ve baharatlarla birlikte karıştırıyoruz. Et ya da tavuk yanında servis ediyoruz.



VİŞNELİ PANCAR



MALZEMELER

1 adet mor soğan (küçük boy)

4 adet küçük boy pancar

1 su bardağı kadar vişne

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

Çay kaşığı ucuyla karabiber

1 çay bardağı su

YAPILIŞI: Öncelikle soğanımızı piyazlık doğrayalım. Tavaya zeytinyağını alıp, üzerine soğanları ekleyelim ve çok az soteleyelim. Üzerine ince dilimlediğimiz pancarları dizelim. En üste vişneleri koyalım. Tuzu, şekeri ve karabiberi serpip, suyunu verelim. Kapağını kapatıp en kısık ateşte pancarlar yumuşayana kadar pişirelim.