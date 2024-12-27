İdilika'nın Mutfağı'nda bugün şifa deposu narı konuk ediyoruz. İşte mucizevi meyvelerden biri daha; çarşıdan alınıyor bir tane, eve gelince bakılıyor bin tane. Kur'anı Kerim'de bu meyvenin cennet meyvesi olduğu söyleniyor ve çeşitli ayetlerde Allah'ın yaratma gücünün bir sembolü olarak tasvir ediliyor. Bizim kültürümüzde de nar, oldukça sık karşımıza çıkmaktadır. Sofralarımızdan türkülerimize, hatta bilmecelerimize kadar birçok yerde nara rastlamak mümkün. Şifalı meyveler arasında da yer alan narın meyvesinden kabuğuna, hatta çiçeğine kadar her yeri son derece faydalı.

NARLI ÇORBA



MALZEMELER

4 su bardağı su

1 su bardağı nar suyu

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet rendelenmiş havuç

1 su bardağı nar tanesi

2 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz

1 kahve fincanı pirinç

Tuz

Karabiber





YAPILIŞI: Havucun kabuklarını soyup rendeliyoruz. Domatesleri rendeliyoruz. Maydanozları kıyıyoruz. Bir tencerede zeytinyağını ısıtıyoruz. Rendelenmiş havuçları ve domatesleri ekleyip yumuşayıncaya kadar kavuruyoruz. Su, nar suyu, tuz ve karabiberi ilave edip kaynatıyoruz. Pirinçleri ekliyoruz. Pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatıyoruz. Nar tanelerini koyup ocaktan alıyoruz.



NARLI KEK



MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı şeker

3/4 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı ılık su

9 tepeleme yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı nar tanesi

Kek kalıbını yağlamak için tereyağı

YAPILIŞI: Yumurtaları ve şekeri karıştırma kabına alıp krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Yağ, yoğurt ve suyu ekleyip çırpıyoruz. Un, kabartma tozu ve vanilyayı yavaş yavaş ekleyerek çırpıyoruz. Nar tanelerini ekleyip karıştırıyoruz. Tereyağı ile yağladığımız kek kalıbına döküp 190 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



FISTIKLI NARLI ÇİKOLATA



MALZEMELER

1 paket sütlü çikolata

1 paket bitter çikolata

Bir kase nar

Antep fıstığı

Su

YAPILIŞI: Öncelikle bir tencereye az su koyuyoruz. Yalnız bu suyun tencerenin üzerine koyacağımız cam kaba değmeyecek miktarda olması gerekiyor. Ocağın altını kısık ateşte yakıyoruz, hafif kaynamaya başladığında çikolataları kalıba boşaltıyoruz. Daha sonra çikolatalarımız eriyene kadar devamlı karıştırıyoruz. Çikolatalarımız eridikten sonra buz kabına bir tatlı kaşığı çikolata koyuyoruz. Üzerine nar taneleri koyuyoruz. Narın üzerini çikolata ile kapatıyoruz ve üzerine fıstık serpiyoruz. Bu işlemi çikolatamız bitene kadar yaptıktan sonra buz kabımızı buzdolabında yaklaşık 30 dakika kadar bekletiyoruz.