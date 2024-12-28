İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, benim olmazsa olmaz yılbaşı lezzetim, kuru yemişli tartımın yapımını anlatıyorum. Yılbaşı ruhunu çok seviyorum, süslü çam ağaçlarını seviyorum. Gözümüzün gördüğü her şeyin ve hepimizin şıkır şıkır olmasını seviyorum. Yeni sene için dileklerimizin birikmesini, eski senenin muhasebesinin yapılmasını seviyorum. Rakamların artmasıyla beraber olgunlaşan ruhumuzun kılavuzluğunu seviyorum. Ertelenmiş işlerimizin yeniden gözden geçirilmesini seviyorum.

Kilerimi temizlemeyi, buzluğumu tekrar düzenlemeyi, mutfağımın zencefilli yılbaşı kurabiyesi kokmasını seviyorum. Rengarenk makaronların, tarçınlı zencefilli kurabiyelerin, üzümlü cevizli yılbaşı ekmeklerinin sofralarımızı süslemesini, İtalya'dan panettone gelmesini seviyorum. Bugün size her yılbaşında mutlaka yaptığım, içinde enfes fıstık kreması olan, envai çeşit kuruyemiş ile süslediği en üstüne ise lezzet patlaması yetmezmiş gibi kayısı marmeladını bile eksik etmediğim kalori bombası, bir yılbaşı fenomeni olan kuru yemişli yılbaşı tartımın yapımını anlatıyorum. İsterseniz tart kısmını bugünden pişirip buzlukta muhafaza edin, yılbaşı günü kremasını ekleyip süslersiniz. Böylece daha pratik olur.

KURUYEMİŞLİ YILBAŞI TARTI

MALZEMELER

TART HAMURU İÇİN:

120 gr. soğuk tereyağı

1.5 su bardağı un

Yarım su bardağı pudra şekeri

Tuz

1 adet yumurta sarısı

KREMASI İÇİN:

250 ml. süt

2 adet yumurta sarısı

75 gr. toz şeker

25 gr. un

50 gr. Antep fıstığı

ÜZERİ İÇİN:

20 gr. Antepfıstığı

70 gr. ceviz içi

1 kase iç badem

1 kase yaban mersini

30 gr. fındık

SÜRMEK İÇİN:

1 kase kayısı marmelatı

YAPILIŞI: Pudra şekeri, un ve tuzu robottan geçiriyoruz. Buz gibi tereyağı küplerini ilave edip biraz daha çalıştırmaya devam ediyoruz. Ardından yavaş yavaş yumurta sarısını ekleyip hamur kıvamına gelmesini sağlıyoruz. Hamuru fazla yoğurup tereyağının ısınmasını istemediğimiz için hemen top haline getirip streçliyoruz. Buzdolabında 45 dakika dinlendiriyoruz. Dinlendirmekteki amacımız esasen yine tereyağını soğutmak için. Dindirdiğimiz tart hamurunu alıyoruz. Tezgahımızı ve merdanemizi unluyoruz. Merdane ile tart hamurunu açıyoruz ve yağladığımız kelepçeli kalıba yerleştiriyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında 25 dakika pişiriyoruz.

KREMA İÇİN: Sütü ısıtıyoruz, yumurta sarıları, toz şeker ve unla iyice çırptıktan sonra kısık ateşte devamlı karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Piştikten sonra biraz ılınmasını bekliyoruz. Dövülüp toz haline getirilmiş Antep fıstığını ilave edip karıştırıyoruz. (Sırf bu krema bile aklımızı kaçırmaya yetiyor aslında, o kadar nefis bir krema ki bence birçok pastanın iç kreması olabilir ya da fırında çıtırdatılmış milföylerin üzerine eklenebilir.) Pişen tart hamurunun üzerine fıstıklı kremayı seriyoruz. Süsleme kısmında istediğiniz sırayla kuruyemişleri dizebilirsiniz. Bir kase kayısı marmeladımız vardı ya hani, onu bir miktar ısıtıyoruz ve bir fırça yardımı ile kuruyemişlerin üzerine sürüyoruz. Marmelat sürme operasyonu hem pırıl pırıl parlamasını sağlıyor, hem de kayısı marmeladı ve fıstıklı krema anlatılamaz ancak yaşanılabilecek derece büyük bir aşk yaşıyor. Şimdiden hepinize afiyet olsun...

TART HAMURU HAZIRLAMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Tart ve kiş hamuru hazırlamanın püf noktaları aynı o nedenle hepsini birlikte yazabiliriz. Öncelikle kullanacağınız malzemelerin, un, şeker, su, tereyağı vs. dahil hepsinin soğuk olmasına özen gösterin. (Sıcak malzemeler hamuru ısıtmaya başlayacağı için istediğiniz kumlu hamuru yakalamanız zorlaşır. Tart ve kiş hamurlarında genellikle elle yoğurulan tarifler verilir ama en sağlıklısı el ısısının hamuru ısıtmasını engellemek için mutfak robotunda ya da rondoda hazırlamak.

Diğer önemli bir nokta da hazırladığınız hamuru hızlıca toparlamak ve soğuması için streç filme sardıktan sonra buzdolabına kaldırmak. (Unutmayın oldukça yağlı bir hamur hazırlıyorsunuz ve ısındıkça hamur yağını salacaktır. Bu nedenle açması ve kalıba döşemesi oldukça zor bir hale gelecektir.) Buzdolabında dinlendirdiğiniz hamuru açmanın en pratik yolu mutfak tezgahına bir streç film sermek. Hamuru unladığınız merdane ile bir miktar açtıktan sonra hamurun üzerine bir streç film daha sererek kırmadan ve merdaneye yapıştırmadan kolaylıkla açabilirsiniz. Bu şekilde hem daha hızlı hem de daha kolay hamurunuzu açabilirsiniz.

En çok yaşanan problemlerden biri de tart hamurunun pişerken çekmesi, bunun için hamuru kalıba döşedikten sonra 15-20 dakika daha buzdolabında soğutmanız yeterli olacaktır. Tart hamurunun kabarması da hazırlayacağınız tart için bir sorun. Kabaran hamur kolay kırılabilir ve süsleme yaparken size sorun çıkarır. Bunun için hamuru döşedikten sonra bir çatal yardımıyla hamurda delikler açmalısınız. Hamurun pişerken kabarmaması için bir diğer yöntem de hamura delikler açtıktan sonra üzerine buruşturduğunuz ve açtığınız bir yağlı kağıt sererek üzerine fasulye ya da nohut gibi baklagiller koyarak ağırlık vermeniz.