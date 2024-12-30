Yılbaşı sofrası hazırlamaya bayılıyorum. Çoğunlukla bu görev bana düşüyor, bazen açık büfe davet sofraları hazırlarken buluyorum kendimi, bazen de alelacele arkadaşlarımı ağırlamak için oradan oraya koştururken. Yılbaşı sofrasının olmazsa olması hindidir ancak hindi vakit alan bir operasyondur. Önceden haşlanması, ardından fırınlanması, yanındaki kestaneli pilavı gibi epey vakit ve emek alır yılbaşı hindisi yapmak. Eğer yılbaşı günü çalıştıysanız ve fazla vaktiniz olmayacaksa hindi pişirmeye hiç kalkışmayın derim. Yılbaşı sofrası için alternatif davet yemeği arıyorsak, fırında levrek idealdir. Şimdi size en hızlı en havalı yılbaşı sofralarından birini kuruyorum. Buyurun İdilika'nın 30 dakikalık yılbaşı sofrasına. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
KIRMIZI BİBERLİ SOMON FÜME SUŞİ
MALZEMELER
3 adet közlenmiş kırmızı biber
100 gr. labne peyniri
1 paket somon füme
Doğranmış dereotu
2 kaşık mayonez
YAPILIŞI: Közlenmiş biber ortasından yarılır. Labne peyniri ve mayonez karıştırılır. Doğanmış dereotu eklenir. Közlenmiş biberin üzerine mayonezli labne sürülür. Üzerine somon füme koyularak rulo halinde sarılır, dilim dilim kesilir. Dereotu ile servis edilir.
FIRINDA LEVREK
MALZEMELER
1 adet levrek
1 küçük kırmızı soğan
1 tatlı kaşığı elma sirkesi
2 dilim limon
Tuz
YAPILIŞI: Kırmızı soğan halka halka doğranıp fırın tepsisine döşenir. Levrekleri yıkanıp soğanların üzerine yerleştirilir. Elma sirkesi ve tuz balıkların üzerine dökülür. Limon dilimleri de en üste yerleştirilerek önceden ısıtılmış fırında pişirilir. Haşlanmış patates, roka ve kırmızı soğan ile birlikte servis edilir.
YILBAŞI PASTASI
MALZEMELER
3 yumurta
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
1.5 su bardağı toz şeker
1 paket kabartma tozu
2.5 su bardağı un
1 paket vanilya
Yarım çay kaşığı kırmızı gıda boyası
KREMASI İÇİN:
250 gr. labne peyniri
4 yemek kaşığı pudra şekeri
1 paket vanilya
SÜSLEMEK İÇİN:
1 kase böğürtlen
1 adet kivi
1 adet mandalina
1 kase ahududu
YAPILIŞI: Yumurta ve şeker çırpılır, diğer malzemeler ilave edilip yağlanmış muffin kalıplarına dökülür. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişirilir. Krema malzemesi mikser ile çırpılır. Pişen kırmızı kekler ortadan ikiye kesilir. Aralarına ve üzerine krema sürülür, meyveler ile süslenir.