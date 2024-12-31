Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Bu akşam 2025 senesine merhaba diyeceğiz. Umuyorum ki sağlık, huzur ve mutluluk ile yeni seneyi karşılarız. Sevdikleriniz ile hep mutlu sofralarda buluşmanız dileği ile iyi seneler diliyorum. Bu akşam için hazırlayabileyeceğiz hem çok pratik hem de çok lezzetli tarifler hazırladım sizler için. Hala menü belli değil ise bir şans verin derim.

SOSLU KUZU PİRZOLA



MALZEMELER

700 gr. kuzu pirzola

SOS İÇİN:

4 adet domates

1 yemek kaşığı biber salçası

4 adet yeşil sivri biber

1 büyük boy soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kekik ve biberiye

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı tuzot

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı öğütülmemiş karabiber

1 bardak kaynar su

YAPILIŞI: Pirzolaları iyice temizleyip fırın tepsisine diziyoruz. Üzerlerine karabiber ve biberiye serpiyoruz, ardından fırına veriyoruz. Sos için, iki yemek kaşığı zeytinyağı, blenderda doğranmış soğan, sarımsak ve yeşil biberleri soteliyoruz. Ardından kabuğu soyularak rendelenmiş domatesleri ekliyoruz, biber salçası ilave ediyoruz. Bu karışıma sırayla baharatları ekliyoruz; tuzot, karabiber, pul biber, tuz, kekik, biberiye, öğütülmemiş karabiber ve istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Biraz kaynar su ekleyip pişirmeye devam ediyoruz. Sosu üzerine dökerek servis ediyoruz.

SÜT REÇELLİ SÜTLAÇ



MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı su

1 çay bardağı kırık pirinç

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 çay bardağı sıcak su

1 adet portakal kabuğu rendesi

2 yemek kaşığı süt reçeli

1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker

YAPILIŞI: Pirinçler yıkanır. Daha sonra bir su bardağı suda haşlamak için derin bir kabın içine alınıp ocağın üzerine koyulur. Hafif diri kalan ve biraz haşlanan pirinçlerin üzerine bir litre süt yavaş yavaş eklenir, karıştırılır. Süt reçeli ve şeker ilave edilir. Bir süre ara vermeden karıştırılır. Son olarak sütlaç kıvama geldikten sonra, bir portakal kabuğu rendesi, sütlacın üzerine ya da istersek içine eklenir. Güveçlere paylaştırarak servis edilir.

BADEMLİ ÇITIR PİLAV

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2 su bardağı kaynar su

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı iç badem

YAPILIŞI: İki su bardağı pirinci, ayçiçek yağında kavurup üzerine kaynar su ve tuz ekleyerek pilavı pişiriyoruz ve altını kapatıyoruz. Servis edeceğimiz zaman altını kısık ateşte açıp iyice yakıyoruz. Ayrı bir yerde bademleri kavuruyoruz. Servis ederken dibi tutmuş pilavı ters pişirip bademleri de üzerine serpiyoruz.