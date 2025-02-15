Tahin helvasının kökenleri çok eski dönemlere uzanır. Susam tahini, Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinde binlerce yıldır kullanılan bir besindir. Tahin helvasının tarihçesi hakkında kesin bilgilere sahip olmak zor olsa da, Mezopotamya ve Antik Mısır gibi eski uygarlıklarda susam tahiniyle yapılan tatlılar olduğu bilinmektedir. Tahin helvası ise Osmanlı İmparatorluğu döneminde yayılan bir tatlı olarak bilinir. Bu dönemde helvayı üreten ustalar, geleneksel yöntemlerle helva yapımını sürdürdüler ve tarifleri bir nesilden diğerine aktardılar. Günümüzde, tahin helvası hala geleneksel yöntemlerle üretilmekte olup, kültürel bir lezzet olarak değerini korumaktadır. Taş değirmende öğütülen susamdan elde edilen tahinin, çöğen ve pancar şekeriyle efsane karışımıdır tahin helvası. Lezzetli bir tatlı olmasının ötesinde insan sağlığına yararlarının da zaman zaman hatırlanmasıyla düzenli olarak tüketilmeye ihtiyaç duyulan bir besindir. Tüketimi kahvaltı sofralarıyla sınırlı kalmayan tahin helvası limon suyunda ezilerek, çok tercih edilen bir mezeye dönüşebilmektedir. Bu haliyle fırınlanmış olan çeşidi ise yemeklerden sonra aranan tatlılar içinde yer almaktadır. Türk mutfağında bilhassa balık sonrasının adeta tek tatlısı da yine tahin helvasıdır.

Tahin helvası yapmanın püf noktaları

Şurubun çok sulu olması helvayı yumuşak, çok yoğun olması ise sert yapar. Şurup kıvamını anlamak için bir damlasını soğuk suya damlatın. Toparlanıyorsa kıvamı doğru demektir. Lezzetli bir helva için kaliteli tahin kullanmak şarttır.

Tahin helvası yaparken, un kısık ateşte kontrollü şekilde kavrulmalıdır.

Pudra şekeri ve tahin ilavelerinden sonra, kıvamın pürüzsüz olması ve lezzetinin dengeli dağılması için, helvayı iyice karıştırmaya özen gösterilmelidir.

Tahin helvasını aktaracağımız kap, helvanın kolay bir şekilde çıkması için streç film ile kaplanmalıdır.

Helva, bütün bir şekilde çıkabilmesi için, kullanılan kaba bastırılarak yerleştirilmelidir.

Tahin helvası, 1 gece dinlendirildikten sonra servis edilmelidir.





Hazmı kolaylaştırır, sindirim sistemini destekler.

Böbreklerin çalışmasını düzenler.

Sinir ve kas sistemindeki komplikasyonları önlemeye destek olur.

Tahin helvası cilt için de faydalı; cildin erken yaşta kırışmasını engeller, cilt rahatsızlıklarına neden olan bakterilerle savaşır, saçları kuvvetlendirir ve dökülmeyi önler.

Verdiği enerjiyle sporcular ve emek yoğun çalışanlar için çok önemli bir gıdadır.

Besleyiciliği ile emziren anneler için inanılmaz bir takviyedir.

Zihin açıcı özelliği ile okul çağındaki çocuklar için büyük öneme sahiptir.



KAHVALTILIK TAHİN HELVASI

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 çay bardağı tahin

50 gram tereyağı

1 su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri

YAPILIŞI: Tencereye tereyağını alalım ve eritelim. Unu ekleyelim ve hafif rengi dönüp, kokusu çıkıncaya kadar, kısık ateşte kavuralım. Ardından pudra şekerini ekleyelim ve iyice ezerek, tamamen karışmasını sağlayalım ve bu şekilde de birkaç dakika daha kısık ateşte kavuralım. Son olarak ocağın altını kapatarak, tahin ilavesini yapalım ve helvamız pürüzsüz kıvam alana, iyice bütünleşene kadar güzelce karıştıralım. Uygun büyüklükte bir kabı streç filmle kaplayalım ve hazır olan helvamızı içine aktaralım. Bu aşamada helvanın hepsini bir defada değil de, birkaç parça halinde ekleyelim. Her aşamada bastırarak, kalıba oturmasını ve sıkışmasını sağlayalım. Tahin helvamızı bir gece buzdolabında dinlenmeye alalım.