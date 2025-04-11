Silor, sirun, sırım, ziron... İsmine ne dersek diyelim, Anadolu'da hemen hemen her yörenin kendine göre bir yufkalı bir tarifi olduğunu görüyoruz. Kimisi mayasız hamurdan yufkaları kendisi hazırlıyor, kimisi hazır yufka ile alıp yapıyor. Ancak mutlaka çıtır çıtır yufkalar, yumuşatılıp sarımsaklı yoğurt ve biberli yağ gezdirilerek afiyetle yeniyor. Çıtır yufkaları benim yaptığım gibi ılık süt ile ıslatabileceğiniz gibi, üzerine güzel bir et suyu gezdirebilir, hatta tavuk haşlayıp suyu ile yufkaları ıslatabilir, etlerini de didikleyip üzerinde servis edebilirsiniz. Haşlanmış tavuk eti ve tavuk suyuyla hazırlanan yufkaların üzerlerine, çekilmiş ceviz içinin çok yakışacağını düşünüyorum. Şayet altta tarifini verdiğim siron yufkanız elinizin altındaysa, kocaman bir tepsi yalancı mantıyı hazırlamanız sadece beş dakikanızı alacaktır ve marketten sadece yoğurt almanız yeterli olacaktır. Çocukluğumun mutfak maceralarının unutulmazlarından olan yufkadan kadayıf tarifi ise anneciğime ait. Ben küçükken yufka ile kadayıf yapardı ve mutfakta dururdu, ben de gider gelir aşırırdım. Bazen kaçırmak için buzluğa atardı fakat ne fayda; ben bu tatlıyı buzlu bile çok severdim. Ne zaman çocukluk damak hafızama dönmek istesem, annemden rica ettiğim tatlılardan biridir yufkalı kadayıf. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



HAZIR YUFKADAN SİRON



MALZEMELER

2 adet yufka

1 çay bardağı süt

1 kase sarımsaklı yoğurt

ÜZERİ İÇİN:

Tereyağı

Pul biber

YAPILIŞI: Yufkaları rulo şeklinde sarıp iki parmak genişliğinde kesiyoruz. Cam bir fırın kabına dik şekilde diziyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişiriyoruz. Sıcakken sütü üzerine gezdiriyoruz. Sarımsaklı yoğurdu üzerine döküyoruz. Biberli tereyağını da dökerek servis ediyoruz.



SİRON YUFKASI



MALZEMELER

2.5 su bardağı su

2.5 su bardağı süt

Yarım çay bardağından az sıvı yağ

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tuz

Aldığı kadar un

YAPILIŞI:

Bütün malzemeleri bir araya getirerek hamur yoğuruyoruz. Küçük bezeler koparıp üzerlerini örtüp yarım saat dinlendiriyoruz. Unladığımız tezgahta servis tabağı boyutunda açıyoruz. Rulo şeklinde sarıp önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz.



YUFKALI KADAYIF



MALZEMELER

2 adet yufka

350 gr. yaş kadayıf

200 gr. çekilmiş ceviz

3 yemek kaşığı tereyağı

ŞERBET İÇİN:

3.5 su bardağı su

3 su bardağı şeker

2 damla limon suyu

YAPILIŞI: Yufkaların üzerini yağlayıp kadayıf ve ceviz serpiyoruz. Rulo şeklinde sarıp dilimliyoruz. Dilimleri dik çevirip bir tepsiye diziyoruz. 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Şerbeti kaynatıp limon damlatıyoruz ve soğutuyoruz. Şerbet soğuk, tatlı sıcakken birleştirip servis ediyoruz.