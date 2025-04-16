Dün akşam çok sevdiğim bir arkadaşım bana akşam yemeğine geldi. Yine zamanla yarıştığım, koşturmanın bolca yaşandığı 30 dakikalık serüvenin içine girdim. Balıkları temizlemek, sofrayı hazırlamak derken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Misafir ağırlamayı oldum olası çok sevmişimdir. Bazen bir konsept belirlerim ve tüm gün o davet için uğraşırım. Zor bir yemek seçip o yemeğin tüm bileşenlerini kendim yapmaya çalışırım. Bazense böyle hazırlıksız yakalanır, koşuşturmanın içinde bulurum kendimi...



KAĞITTA HAMSİ



MALZEMELER

1 kg. ayıklanmış hamsi

Yarım domates

1 adet sivri biber

1 adet küçük soğan

2 dilim limon

1 adet defne yaprağı

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Soğanı ve kabuğunu soyduğumuz domatesi mümkün olduğu kadar minik minik doğruyoruz. Biberi de doğruyoruz. Kağıda domates, biber ve soğanın bir kısmını koyuyoruz. Üzerine hamsileri koyuyoruz. Üstüne ise çok az zeytinyağı gezdirip tuz ve karabiber serpiyoruz. Limon dilimleri ve defne yaprağını ekleyip yağlı kağıdı hiç hava almayacak şekilde kapatıyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırına atıp 20-25 dakika kadar pişiriyoruz.



TAHİN PEKMEZLİ DONDURMA



MALZEMELER

4 top kaymaklı dondurma

2 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı pekmez

Servis için dövülmüş ceviz

YAPILIŞI: Dondurmayı kuplara paylaştırıyoruz, üzerlerine tahin ve pekmez döküyoruz. Dövülmüş ceviz ile servis ediyoruz.



HARDAL SOSLU PATATES



MALZEMELER

500 gr. bebek patates

3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım demet maydanoz

5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı hardal

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

YAPILIŞI: Bebek patatesleri, hafif diri kalacak şekilde tuzlu suda haşlıyoruz ve sudan çıkarıyoruz. Teflon tavada tereyağını eritiyoruz ve sarımsakları rendeleyip yağda çeviriyoruz. Hardalı ekliyoruz. Haşlanmış patatesleri ortadan ikiye bölüyoruz, tavaya ilave edip hepsini soteliyoruz. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve doğranmış maydanoz ilave ediyoruz.