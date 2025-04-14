İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, bana en çok sorulardan biri olan 'Bayat ekmekleri nasıl değerlendirebiliriz?' sorusuna yanıt bulmaya çalışacağım.

Ekmeğin, kültürümüzde önemi ve anlamı çok büyük. Fırından yeni çıkmış, mis kokulu, çıtır çıtır bir ekmeği eve dönerken tırtıklamaktan daha keyifli ne olabilir? Bunu hangimiz sevmeyiz?

Peki çabucak bayatlayan ekmekleri nasıl değerlendirmek lazım ki, atmayalım?

Ben çoğunlukla ekmekleri en taze hallerindeyken, yiyemeyeceğim miktarını buzdolabı poşetine koyup buzluğa atıyorum.

İhtiyacım olduğu zaman, acelem var ise mikrodalga fırında iki dakika içinde çözdürüyorum. Zamanım var ise biraz bekliyorum. Kısa zamanda taze ekmeklerim oluyor.

Peki bunun önüne geçemedik ve ekmek bayatladı. Neler yapabiliriz? Bugün bu soru üzerine çalıştım ve türlü alternatifler geldi aklıma. Hepimiz yumurtalı ekmek ya da bayat ekmeği sucuk ve kaşar peyniri ile fırınlamayı biliyoruz öyle değil mi? Benimkiler biraz daha enteresan…

Mutlu sofralarda buluşmak üzere..







PEYNİRLİ YUMURTALI EKMEK

MALZEMELER

12 dilim bayat ekmek

3 adet yumurta

1 küçük çay bardağı süt

1 küçük çay bardağı parçalanmış beyaz peynir

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peynir

1 tutam maydanoz

Kırmızı toz biber

Tuz

YAPILIŞI: Peynirli yumurtalı ekmek kızartması yapımı için; derin bir kase içine 3 adet yumurta kırın. Üzerine 1 küçük çay bardağı süt, damak tadınıza göre tuz ve kırmızı toz biber ekleyin. Malzemeleri iyice karıştırın. Daha sonra kase içine 1 küçük çay bardağı küçük küçük parçalanmış beyaz peynir, yarım su bardağından biraz fazla rendelenmiş kaşar peynir ve 1 tutam ince ince doğranmış maydanoz ekleyin.







BAYAT EKMEK GEVREĞİ

MALZEMELER

5-6 dilim bayat ekmek

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

YAPILIŞI: Süt ve toz şekeri karıştırın. Ekmekleri bu karışıma arkalı önlü batırın. Yağlı kağıt serdiğiniz bir tepside iyice kızarana kadar fırınlayın.







BAYAT EKMEK HAMURUNDAN PİZZA

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

Bayatlamış yarım ekmek

1 su bardağı süt

ÜST MALZEME İÇİN:

1 su bardağı sarımsaklı domates sos ya da domates püresi

1 kase rendelenmiş mozarella

1 kase konserve mısır

10 dilim sucuk

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet köy biberi

YAPILIŞI: Bayat ekmekleri, süt ile ıslatıp yoğurun ve hamur elde edin. Fırın tepsisini yağlayın, hamuru eliniz ile yerleştirin. Üzerine sos sürün ve rendelenmiş mozarella peyniri ve minik minik doğradığınız malzemelerle süsleyin. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişirin.