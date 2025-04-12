Son zamanların en popüler içeceği matcha'yı ne kadar tanıyoruz? Uzun süredir sağlıklı beslenme listelerinde yer alan yeşil çayı artık herkes tanıyor ancak dünyada hızla popülerlik kazanan matcha çayıyla biz daha yeni yeni tanışıyoruz. Kısaca özetlersek 'matcha/ maça' bildiğimiz ve çok sevdiğimiz yeşil çayın bir çeşididir. Matcha tozu, matcha bitkisinden elde edilen, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin, vücudun enerji seviyesinin yükselmesine yardımcı olan doğal bir içeriktir. Matcha yaprakları yeşil çay tarlalarının altta kalan gölge kısımlarında özel olarak yetişiyor. Çok daha parlak bir yeşil renge sahip olan yaprakların tek tek elle toplanarak taş üzerinde bir saat boyunca öğütülmesiyle elde ediliyor. Bol miktarda antioksidan içeriyor. Japonya'nın yüksek bölgelerinde, ünlü çay seramonisinin de vazgeçilmezi olarak dünyaca kabul görüyor.

NEDEN YEŞİL?

Camellia sinensis adı verilen bitkinin genç yapraklarından elde edilen matcha tozu, koyu parlak yeşil bir renge sahiptir. Koyu yeşil rengin sebebi, bitkinin gölgede yetiştirilmesidir. Bu şekilde yapraklarındaki klorofil miktarı artar ve rengi koyulaşır.

NASIL HAZIRLANIR?

Matcha çayı hazırlığı için 1 çay kaşığı matcha tozu ve 1 fincan sıcak su yeterlidir. Bir kase içinde matcha tozunu süzgeçten geçirerek dökmelisiniz. Kaynayan ve 80 dereceye kadar kısa süre soğutulan suyu hazırlayın. Biraz sıcak suyu tozun üstüne dökün ve bambu fırça ile kremamsı hale gelene kadar çevirin.



BAĞIŞIKLIK İÇİN YEŞİL ÇAYDAN DAHA ETKİLİ

BU yeşili parlayan şifalı tozun çayını yapmak için, onu sıcak suya katarak iyice çırpmak gerekiyor. Tam da bu noktada sıcak suya bırakılıp çıkarılarak demlenen yeşil çaydan ayrılıyor. Uzmanlara göre yeşil çay yapraklarını demlediğiniz suyun içinden çıkarırken sağladığı yararların bir kısmını da kaybetmiş oluyoruz. Matcha; yaprağın tümünden elde edildiği ve birlikte çırptığınız suya tamamen karıştığı için yeşil çaydan daha etkili. Yeşil çay ve matcha, kahveden çok daha az da olsa belirli bir miktar kafein içeriyor, ancak matcha da bu miktar daha yoğun. Matcha çayı yeşil çaya göre daha pahalıya satılıyor. Matcha çayında bağışıklığı güçlendiren kimyasal bileşen (epigallocatechin gallate ECGG), yine yeşil çaydan daha yüksek miktarda bulunuyor. Dolayısıyla kanserle, kalp rahatsızlıklarıyla ve kolesterolle mücadele için etkili oluyor.



MATCHA LATTE



MALZEMELER

2 KİŞİ İÇİN:

2 tatlı kaşığı matcha çayı

100 ml sıcak su

3 tatlı kaşığı şeker (İsteğe bağlı)

1 fiske vanilya (İsteğe bağlı)

400 ml çok sıcak süt

Çırpma bardağı veya el blenderi

YAPILIŞI: 100 ml sıcak suya şekeri, vanilyayı ve yeşil çayı döküp iyice karıştırın. Sütü kaynamaya yakın ısıtıp çay karışımına ilave edin ve karıştırın. Dilerseniz el blenderiyle köpürtebilirsiniz.