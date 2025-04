Kekik bitkisi Anadolu ile Güney Asya dağlarının yanı sıra Avrupa ile Balkanlar'da yetişen bir bitkidir ancak anavatanı Akdeniz'dir. Ülkemizde hemen hemen her bölgede rahatlıkla yetişir. 350'den fazla türü bulunur. Kurak tepe ve dağ eteklerinde rahatlıkla yetişebilen, güzel kokusuyla tanınan, çokyıllık otsu bir bitkidir. Dünya mutfağındaki en meşhur baharatlardan biridir. Özellikle her türlü et yemeğinin vazgeçilmezidir. Zengin aroması, lezzeti ve kokusuyla her türlü yemeğe müthiş uyum sağlar.

KEKİĞİN DE BİR TARİHİ VAR

Eski tarihlerde kekik bitkisi evlerin içerinde kuru halde yakılırmış ve bu sayede hem evin havası temizlenir hem de çağın salgın hastalığı olan vebadan evin korunduğuna inanılırmış. Binlerce yıllık geçmişi bulunan kekiğin ilk kullanımının Antik Yunan'a kadar uzandığı biliniyor. Güzel kokusuyla tapınaklarda tütsü olarak kullanılmıştır. Eski Mısır'da parfüm üretiminde ve mumyalama işleminde kullanılmıştır. Cesaret ve hayranlığın simgesi olan kekik, şövalyelerin kostümlerinde motif olarak işlenerek baş tacı yapılmıştır. Kekik bitkisinden; kekik çayı, kekik yağı, kekik tentürü, kekik ispirtosu, kekik macunu, kekik merhemi, kekik esansı, kekik sabunu, kekik şampuanı, kekik ekstraktı, kekik ekstresi, kekik kolonyası ve tütsüsü üretilir.

FAYDALARI NELER?

Kekik, vücut direncini artıran, mikrop öldürme özelliği olan doğal dezenfektan olarak da kullanılabilecek güçlü bir antioksidandır. Kekik suyu ve kekik yağı vücutta direnç oluşturur, bağışıklık güçlendirir. Kış aylarında astım, bronşit ve şiddetli öksürüğe de faydalıdır. Hazımsızlığa, romatizma ağrılarına, cilt problemlerine de faydası olan bu çay, bünyesinde bolca A ve C vitamini barındırır. Kalp sağlığını korur, yüksek tansiyonun olumsuz etkilerini azaltır." Aynı şekilde Kekik yağı da bir bardak suya 1-2 damla damlatılarak içilebildiği gibi, "1 litre kadar kaynayan suya 3-4 damla kekik yağı damlatılarak buharından da faydalanılabilir.



NEDEN KOVİDSAVAR?

Kekik çayı doğal bir öksürük ilacıdır. Araştırmalar, sarmaşık yapraklarıyla birlikte kekik yapraklarının öksürük ve diğer akut bronşit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Ayrıca boğaz kaslarını gevşeterek rahatlama sağlayabilir. Kekik, temel vitamin ve minareller açısından zengin bir bitkidir. A ve C vitaminleri, bakır, lif, demir ve manganez içerir. Özellikle A ve C vitaminleri bağışıklığın güçlenmesinde ve vücudun enfeksiyonlarla mücadelesinde son derece önemlidir. Günümüz hastalığı olan koronavirüsle ilgili rahatlatıcı bir etkisi olduğu bir gerçek. Ciğerlere yapışan bu virüs, her türlü kimyasal bağı kurduğunda aynı şekilde kekik suyu da bir ajan olduğu için bunları yakalayıp vücuttan atıyor ve ciddi anlamda insanı rahatlatıyor. Akciğerdeki yetmezliğe neden olan virüsü de çok güzel bir şekilde insana kimyasal ilaç almadan daha sağlığına kavuşan ve doğal yollarla ağır bir şekilde geçirmesini engelleyerek hastalığı yenmemize yardımcı oluyor.

KAYNATMADAN DEMLEYİN!

Bir fincan kekik çayı yapmak için bir tatlı kaşığı kuru kekik ya da birkaç dal taze kekik dalı kullanılır. 1 fincan su kaynatılır ve içine bir tatlı kaşığı toz kekik ya da birkaç dal taze kekik eklenir, 10 dakika demlemeye bırakılır. Haftada birkaç kez bir iki fincan kekik çayı içmeniz tavsiye edilir.



EVDE KEKİK YAĞI NASIL ÇIKARILIR?

Çiçekli kekik dalları bir şişeye gevşek bir şekilde doldurulur ve üstüne iki parmak yüksekliğe kadar saf zeytinyağı ilave edilir şişenin ağzı kapatılır ve ardından 15 gün güneşli ve sıcak bir yerde dinlendirilir süzülür.



ANTAKYA USULÜ KEKİK SALATASI

MALZEMELER

100 gram dağ kekiği

yarım demet maydanoz

8 dal taze nane

1 baş yeşil taze sarımsak yeşil dallarıyla birlikte

4 taze yeşil soğan yeşil dallarıyla birlikte

3 adet domates baharatlar

yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pulbiber

1 tatlı kaşığı sumak

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tepeleme çay kaşığı tuz

yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

YAPILIŞI: Soğan, sarımsak ve yeşillikleri yıkayıp suyundan arındıralım. Kekikleri incecik doğrayalım. Soğan, sarımsak ve yeşillikleri ilave edelim. Pulbiberi, kimyonu, karabiberi ve tuzu karıştıralım. Domatesleri minik küp küp doğrayıp ilave edelim. Bir kaseye zeytinyağı, nar ekşisi ve limon suyunu karıştırıp ilave edelim ve iyice harmanlayıp servis edelim.