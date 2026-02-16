İDİL AÇIKALIN

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün mevsiminde kurduğumuz turşular ile ani durumlarda nasıl lezzetli mi lezzetli yemekler elde edebiliriz diye sizler için hazırlık yaptım. Başta Karadeniz yöresi olmak üzere Anadolu'nun birçok ilinde turşu ile yapılan ekonomik reçeteler mevcut. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







KARIŞIK TURŞU KAVURMASI



MALZEMELER

1 kg. taze fasulye turşusu veya lahana turşusu

1 adet soğan

200 gram tereyağı

1 adet domates

2 çay kaşığı kırmızı tozbiber

1 çay kaşığı pulbiber

YAPILIŞI: Turşunun suyunu süzüp iri şekilde doğrayın. Kıyılmış soğanı tereyağında kavurun ve turşuyu ekleyin. Küp doğranmış domates, kırmızı tozbiber ve pulbiber katın. Tüm malzemeyi 4-5 dakika kavurun ve ocaktan alın.







LAHANA TURŞULU KAPUSKA



MALZEMELER

1 adet küçük lahana

1 yemek tabağı lahana turşusu

1 avuç pirinç

125 gr. kıyma

2 yemek kaşığı domates ve biber salçası

1 adet soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

3 çay kaşığı pul biber

Tuz

YAPILIŞI: Lahanayı doğruyoruz. Diğer taraftan soğanı doğrayıp zeytinyağında kavuruyoruz. Kıymayı ilave ediyoruz. Ardından salçayı ekleyip kavuruyoruz. Lahanayı, doğranmış lahana turşusunu ve pirinci ekliyoruz. Pul biberi koyduktan sonra tencerenin kapağını kapatıyoruz. Eğer suyu az gelirse çok olmamak şartıyla ilave yapabilirsiniz. Pirinç pişince yemeğimiz hazır demektir.







TURŞULU PİLAV



MALZEMELER

1 kase pilavlık bulgur

1 kase doğranmış fasulye turşusu

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağı

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

1. 5 kase sıcak su

YAPILIŞI: Öncelikle soğanı ince kıyalım, tencereye alalım, yağı ekleyip biraz kavuralım. Üzerine salçayı ekleyip karıştıralım, turşuyu da ekleyip biraz daha kavuralım. Son olarak bulguru soğuk su ile yıkayıp süzelim ve tencereye alalım. Suyunu ve tuzunu ekleyip tencerenin kapağını kapatalım. Suyunu çekince servis edelim.