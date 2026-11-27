Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan helva, yöreden yöreye farklı çeşitlerle hazırlanmaktadır. Düğünlerde, cenaze törenlerinde ve kandillerde sunulan, komşulara dağıtılan helva, aynı zamanda paylaşmanın da sembolü haline gelmiştir. Helvaların en bilindik çeşitleri irmik ve unla yapılanlar olsa da çekme helva, tahin helvası gibi farklı tatlar da mevcuttur. Kısa sürede hazırlanan helvalar, tatlı krizlerinin de vazgeçilmezidir. Güzel bir irmik helvasının püf noktası ise şöyle: Öncelikle her ne çeşit helva olursa olsun bu helva tarifinde de "helvanın güzelce, uzun süreli ve yakmamak şartıyla kavrulması" çok çok önemli. Aksi takdirde gereğinden az kavrulan irmiğin, şerbet ilavesi sırasında rengi iyice açılacaktır ve sanki hiç kavrulmadan şerbet ilave edilmişçesine çiğ bir görüntüsü ve tadı olacaktır. Bu yüzden pişirme süresinin uzun olması gözünüzü korkutmasın. Yerinde ve kıvamında bir helva elde etmek istiyorsanız, uzun süreli ve yakmadan kavurmak çok önemli ve işin püf noktası...

SULTAN HELVASI

MALZEMELER

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz Antep fıstığı

100 gr. tereyağı

1 su bardağı şeker

1.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Tenceremize su ve şeker ekleyerek orta ateşte kaynamaya bırakılır. Kaynadıktan sonra kısa bir süre daha kısık ateşte tutulup, mevcut ısısı korunur. Ayrı bir tencerede tereyağımız güzelce eritilir, içerisine irmiklerimiz katılarak; irmiklerin rengi pembeleşinceye kadar kavrulur. Kararmamasına dikkat etmelisiniz. Süre sonunda sıcak olan şerbetimiz kavrulmuş irmiklerimizin içerisine dökülür. 2-3 kez karıştırdıktan sonra ocak en kısığa getirilir. Kapağı kapalı, suyunu çekene kadar pişirilir. Kontrol edip, suyunu iyice çektiğinden emin olduğunuzda; içerisine toz Antep fıstığı ilave edilip demlenmeye bırakılır.

TAHİNLİ İRMİK HELVASI

MALZEMELER

3 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı irmik

1.5 su bardağı şeker

2 su bardağı süt

1 çay bardağı tahin

YAPILIŞI: Yağları tencereye alalım. İrmiğimizi katıp pembeleşinceye kadar kavuralım. Kavrulan irmiklerimize yavaş yavaş sütümüzü katalım. Ardından şekeri ilave edip hızlıca karıştıralım. Son olarak tahinimizi ekleyip karıştıralım. Altını kapatalım. Yarım saat tencerede dinlendirip servis edebiliriz.

KREMALI HELVA

MALZEMELER

250 gr. tereyağı

1 küçük kahve fincanı sıvı yağ

1 paket (500 gr.) irmik

3 su bardağı toz şeker

1 litre süt

1 su bardağı sıvı krema

Dolmalık fıstık

YAPILIŞI: Tereyağı ve sıvı yağı geniş bir pilav tenceresine alın. Kısık ateşte güzelce eritin. Ardından irmiği ilave ediyoruz ve yine kısık ateşte irmiği yakmadan güzelce 40 dk. boyunca rengi sütlü kahve rengine dönene kadar, yağ ile birlikte kavuruyoruz. Bu sırada kremayı bir tencereye alıp en kısık ateşte olacak şekilde kaynamaya bırakıyoruz. 40-45 dk. gibi bir süre sonunda kısık ateşte kavrulan irmiğin üzerine 3 su bardağı toz şeker ilave ediyoruz ve 2-3 dakika da şerbetini eklemeden şeker ile birlikte şekeri eriterek kavuruyoruz. Son olarak kaynayan kremanın altını kapatıyoruz ve dikkatli bir şekilde şerbetimizin tamamını helvamıza ilave ediyoruz. Bir iki tur karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp en kısık ateşte 10-15 dk. bir süre içinde pilav yapar gibi helvamızı sütünü çekmesi için demlenmeye bırakıyoruz.