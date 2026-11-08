İDİL DEMİREL

Geçtiğimiz günlerde New York’ta düzenlenen Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi Ödülleri (CFDA Fashion Awards), bu yılın en çok konuşulan moda etkinliklerinden biri oldu. Tören, moda dünyasının köklü markalarını yeni kuşağın yıldızlarıyla buluşturdu. Ralph Lauren erkek giyimde yılın tasarımcısı seçildi, Gap inovasyon ödülünü aldı, Saint Laurent’in Anthony Vaccarello’su uluslararası tasarımcı ödülüne uzandı

Pamela Anderson, kırmızı halıya Carolina Herrera tasarımı siyah bir elbiseyle çıktı. Markanın kreatif direktörü Wes Gordon ise gecede 'yılın kadın giyim tasarımcısı' adayları arasındaydı. Gordon ödülü kazanamadı ancak giydirdiği ünlü isimlerle gecenin dikkat çeken tasarımcılarından biri oldu.

Yılın Kadın Giyim Tasarımcısı ödülünü Diotima'nın kurucusu Rachel Scott kazandı.

Ralph Lauren, Yılın Erkek Giyim Tasarımcısı seçildi. 1967'de markasını kuran tasarımcı, yaklaşık 60 yıldır Amerikan stilinin en tanınan isimlerinden biri. Bu yıl rakipleri arasında Thom Browne, Todd Snyder ve Willy Chavarria vardı. Ödülü Lauren'e oyuncu Matt Damon ve tasarımcı Tremaine Emory sundu. Damon da doğal olarak geceye Ralph Lauren giyerek katıldı.

Demi Moore, CFDA gecesine Gap imzalı bir kot elbiseyle geldi. Ancak bu, bildiğimiz denim elbiselerden değildi. Zac Posen'ın GapStudio için özel hazırladığı, boyundan bağlamalı tasarımda kot pantolonların dikiş ve kalıp detayları bir gece elbisesine dönüştürülmüştü. Moore'un kıyafeti, markanın İnovasyon Ödülü'nü aldığı gecenin en dikkat çekici görünümlerinden biri oldu. Ödülü de bizzat Moore sundu.

Coach'un kreatif direktörü Stuart Vevers, Yılın Aksesuvar Tasarımcısı ödülüne adaydı. Ödülü kazanamadı ama marka kırmızı halıda oldukça görünürdü. Elle Fanning, uçuk pembe elbisesini uzun bir palto ve işlemeli Coach çantayla tamamladı.

YENİ KUŞAK SAHNEDE

Gecenin en ilginç eşleşmelerinden biri Gracie Abrams ile tasarımcı Colleen Allen arasında yaşandı. Abrams, kırmızı halıya Allen'ın tasarladığı siyah straplez elbiseyle çıktı. Birkaç saat sonra Allen, Google Amerikan Yükselen Tasarımcı Ödülü'nü kazandı.

Megan Thee Stallion, Kim Shui tasarımıyla; Tinashe, Christopher John Rogers'ın renkli kıyafetiyle; Julia Fox ise Miss Claire Sullivan'ın harita desenli elbisesiyle geceye katıldı. Bu isimler, CFDA'nın yalnızca büyük modaevlerine değil, genç Amerikan tasarımcılarına da alan açtığını gösterdi.

Bir başka dikkat çekici görünüm törenin sunucusu Keke Palmer'dan geldi. Palmer, Bob Mackie'nin 1975'te Raquel Welch için tasarladığı vintage elbiseyi giydi. Yarım asırlık tasarımın yeniden kırmızı halıya çıkması, gecenin en güzel arşiv anlarından biriydi.

Ödüllerde kadın giyimin kazananı Rachel Scott olurken, aksesuvar kategorisinde heykelsi mücevherleriyle tanınan Ana Khouri öne çıktı. Tory Burch ise kadın girişimcileri destekleyen vakfının çalışmaları nedeniyle Pozitif Değişim Ödülü'nü Anna Wintour'un elinden aldı.

Saint Laurent'in kreatif direktörlüğündeki 10'uncu yılında markadaki görevinden ayrılan Anthony Vaccarello, Uluslararası Yılın Tasarımcısı Ödülü'nü aldı. Tasarımcı geceye, kendisinin giydirdiği dört yüzle katıldı. Hailey Bieber, Blackpink grubundan Rosé, Zoë Kravitz ve Anja Rubik Vaccarello tasarımlarıyla gecenin en şık isimleri arasındaydı. Vaccarello ödülünü; Bieber, Rosé ve Kravitz'in elinden aldı.



GÖRKEMLİ GECENİN YENİ TEMASI AÇILDI

Son dönemin en çok konuşulan konularından biri hiç kuşkusuz New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nin modayı onurlandırdığı gala gecesi. Bu sene bu özel gecenin daha da çok konuşulmasının en önemli nedeni İngiliz tasarımcı John Galliano'nun geçmişteki antisemitik sözlerine ilişkin tartışmalar nedeniyle planlanan retrospektif serginin iptal edilmiş olması. Bu gelişmenin ardından Met Gala'ya eşlik edecek sergi için yeni tema bu hafta açıklandı. Ünlü New York müzesi, 9 Mayıs 2027'den 9 Ocak 2028'e kadar sürecek ve 'extraORDINARY' adını taşıyacak olan sergi için "Tasarımın, gündelik nesnelerin içinde gizli, beklenmedik olasılıkları nasıl görünür kıldığını inceleyecek" diye basın açıklaması yaptı.



LÜKS MARKADA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Dünyanın önde gelen lüks markalarından Balenciaga'da bu hafta oldukça hareketli geçti. Marka, kreatif direktörü Pierpaolo Piccioli ile yollarını ayırdığını açıkladı. İtalyan tasarımcının yaklaşık 16 ay süren görevi, Kering'in lüks markalarında yürüttüğü yeniden yapılanma kapsamında sona erdi. Piccioli'nin yerine ise İngiliz-Jamaikalı tasarımcı Martine Rose geçti. Rose, 16 Kasım itibarıyla Paris merkezli modaevinin kreatif yönetimini üstleniyor olacak.