İDİL DEMİREL

Modaevlerinin kreatif direktörleri arasında inanılmaz bir taht yarışı yaşanıyor. Bir zamanlar dev modaevlerinin başında 10’larca yıl boyunca aynı kreatif direktör yer alırken bugün birliktelikler özellikle pandemi sonrası birkaç yılı bile bulmuyor. Yani moda dünyasında resmen futbolda olduğu gibi transfer sezonu yaşıyor

Balenciaga son dönemde en çok kreatif direktör değiştiren modaevi oldu. Fransız modaevinin özellikle genç kesim tarafından yeniden popüler olmasını sağlayan Demna Gvasalia'nın ardından 2025'te göreve Pierpaolo Piccioli geldi. Piccioli, Valentino'dan tanıdığımız romantik ve couture odaklı estetiği markaya taşıdı. Ancak bu dönem yalnızca 16 ay sürdü. Balenciaga, kasım ayında Piccioli ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ertesi gün ise markanın yeni kreatif direktörünün Martine Rose olduğu duyuruldu. Balenciaga bir kez daha markanın kurucusunun romantik couture çizgisinden uzaklaşıp sokak stili kültürüne yakın bir isme yönelmiş oldu.





Chanel'in başına Matthieu Blazy'nin geçmesi, son yılların en çok konuşulan transferlerinden biriydi. Blazy, Bottega Veneta'da deri işçiliğini adeta bir illüzyona dönüştürmüştü. İlk bakışta sıradan bir kot pantolon ya da pamuklu atlet gibi görünen parçaların aslında deriden yapılması, onun imzası haline gelmişti. Markanın örgü deri çantalarını da yeniden arzu nesnesine dönüştürdü. Ondan boşalan Bottega Veneta'daki koltuğuna ise Carven'den gelen Louise Trotter oturdu.





Bu sene yaşanan tek bir transfer, üç markanın hikayesini değiştirdi. Jonathan Anderson'ın Loewe'den Dior'a geçişi, moda dünyasının en büyük transferlerinden biri. Anderson, Loewe'de geçirdiği yaklaşık 11 yılda İspanyol deri ürünleri markasını modanın en yaratıcı isimlerinden birine dönüştürdü. Dior'da ise yalnızca kadın koleksiyonlarını değil, erkek giyimini ve haute couture'ü de yönetiyor. Yani kısaca Dior'da Maria Grazia Chiuri'nin kadın koleksiyonlarında kurduğu feminist anlatının ardından çok farklı bir dönem başladı. Anderson'ın boşalttığı Loewe koltuğuna ise New York markası Proenza Schouler'ın kurucuları Jack McCollough ve Lazaro Hernandez geçti. Onların bıraktığı Proenza Schouler'a da Diotima'nın kurucusu Rachel Scott geldi.





Dior'dan ayrılan Maria Grazia Chiuri'nin yeni adresi Fendi oldu. Aslında bu, bir bakıma eve dönüş. Chiuri kariyerine 1989'da Fendi'nin aksesuar bölümünde başlamıştı. Ardından Valentino ve Dior'da çalışarak moda dünyasının en etkili tasarımcılarından birine dönüştü.





Balmain markasının büyük başarı kazanmasını ve arşivlerden günlük kullanılan bir marka haline gelmesini sağlayan Olivier Rousteing, bu yıl 14 yıllık bir çalışma hayatının ardından Fransız lüks modaeviyle yollarını ayırmıştı. Ve ünlü tasarımcı, yazın Rabanne modaevinin kreatif direktörü olarak görevlendirildi. Rousteing, Mart ayında Paris Moda Haftası'nda 2027 sonbahar-kış koleksiyonu için Rabanne adına ilk defilesini gerçekleştirdi. O da Rabanne'dan 13 yıl sonra ayrılan Julien Dossena'nın yerini aldı.





Hermès erkek giyim koleksiyonlarını yaklaşık 37 yıl yöneten Véronique Nichanian'ın ardından koltuğu Grace Wales Bonner'a emanet etti. Adidas işbirliğiyle Samba'yı yeniden arzu nesnesine dönüştüren İngiliz tasarımcı, ilk Hermès koleksiyonunu gelecek yıl ocak ayında sunacak.





Versace'de Donatella Versace'nin kreatif direktörlükten ayrılması, bir dönemin kapanışıydı. Yerine gelen Dario Vitale'nin görev süresi ise moda dünyasının en kısa soluklu dönemlerinden biri oldu. Eylül 2025'te ilk koleksiyonunu sundu, moda basınından olumlu yorumlar aldı. Ancak o ilk defile, aynı zamanda son defilesiydi. Üstelik Donatella Versace'nin Vitale'nin ilk defilesine katılmaması da dikkat çekmişti. Prada Grubu'nun Versace'yi satın almasının hemen ardından Vitale'nin ayrılığı açıklandı. Marka, bu şubat ayında bu kez Pieter Mulier'yi kreatif lider olarak açıkladı. Vitale ise bu yıl eylül ayında Emporio Armani'nin kreatif direktörlüğüne getirildi. Böylece Armani ailesi dışından bu yaratıcı görevi üstlenen ilk isim oldu.





Gucci de son dönemde kendisine yeni bir kreatif direktör bulmakta zorlanan markalardan. Gucci'de Alessandro Michele'nin gösterişli dünyasının ardından göreve gelen Sabato De Sarno, daha sade bir Gucci yaratmaya çalışmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl şubat ayında, Milano defilesine yalnızca haftalar kala ayrılığı açıklandı. Ve onun ardından Gucci'de hiç beklenmeyen oldu ve Balenciaga'dan ayrılan Demna Gvasalia Gucci'ye geçti.