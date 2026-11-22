James Bond denince akla önce Aston Martin, martini ve elbette kusursuz takım elbiseler geliyor. Sean Connery’nin özel dikim gömlekleri, Pierce Brosnan’ın İtalyan takımları, Daniel Craig’in Tom Ford smokinleri... Üstelik Bond’un stilini oluşturan parçaların hepsi gösterişli değil. Bazen sıradan görünen bir polo tişört, bazen de kimsenin fark etmediği bir kemer, yıllar sonra bile konuşulabiliyor

BİRBİRİNDEN İDDİALI TAKIMLAR

1995 yapımı GoldenEye ile James Bond olan Pierce Brosnan, karakterin gardırobuna İtalyan lüksünü taşıdı. Roma merkezli Brioni'nin özel dikim takımları, Brosnan'ın dört Bond filmindeki zarif görünümünün önemli parçasıydı. Kesimler Connery dönemine göre daha geniş, omuzlar daha belirgindi. Bond artık 1990'ların güçlü iş insanlarını hatırlatan bir şıklığa sahipti.

Daniel Craig, 2006'da Casino Royale ile görevi devraldığında ilk filminde Brioni giymeyi sürdürdü. Ancak 2008 yapımı Quantum of Solace ile büyük bir değişim yaşandı: Bond'un yeni terzisi Tom Ford oldu. Daha dar kesimli, vücudu saran takımlar ve gösterişli olmayan ama son derece pahalı smokinler Craig döneminin simgesine dönüştü.

Skyfall filmindeki Tom Ford smokin, bu yeni görünümün en iyi örneklerinden. Böylece Bond'un gardırobu da oyuncularla birlikte değişti: Connery'nin İngiliz terziliğinden Brosnan'ın İtalyan zarafetine, oradan Craig'in modern Tom Ford çizgisine uzanan bir stil yolculuğu.

30 BİN STERLİNLİK KOL DÜĞMESİ

Bond'un en pahalı sırlarından biri de Skyfall filmindeki kol düğmelerinde saklı. Tom Ford'un film için özel hazırladığı bir çiftin üzerinde Bond ailesinin arması ve Latince 'Orbis Non Sufficit' yazısı bulunuyordu. Türkçesi; "Dünya yetmez." Bu söz aynı zamanda Pierce Brosnan'ın oynadığı 1999 yapımı Bond filminin İngilizce adı.

Yani küçücük bir aksesuvar, iki farklı Bond dönemini birbirine bağlıyor. Film için yaklaşık 30 çift üretildiği belirtilen bu kol düğmelerinden biri, 2012'de Christie's müzayedesinde tam 30 bin sterline satıldı.

Skyfall'un İstanbul'da geçen açılış sahnesinde karşımıza çıkıyor. Bond, hareket halindeki trende yaşadığı tehlikeli anın ardından hiçbir şey olmamış gibi gömleğinin manşetini düzeltiyor. O sahnede taktığı silindir biçimli kol düğmeleri de Tom Ford imzalı.

SEAN CONNERY'NİN ÖZEL TERZİSİ

James Bond'un takım elbise efsanesi, 1962 yapımı Dr. No ile başladı. Sean Connery'nin üzerindeki kusursuz kesimli takımların arkasında Londralı terzi Anthony Sinclair vardı. Filmin yönetmeni Terence Young, kendi terzisini Connery'ye önermişti. İskoç oyuncu o dönemde takım elbise giymeye pek alışkın değildi. Anlatılanlara göre Young, kıyafetlerin üzerinde doğal durması için Connery'den takımlarını gündelik hayatında, hatta uyurken bile giymesini istemişti.

Sinclair'in yarattığı dar belli, rahat omuzlu kesim, yıllarca Bond stilinin temelini oluşturdu. Özellikle Goldfinger filmindeki gri üç parçalı takım, bugün bile erkek giyiminin en ikonik görünümlerinden sayılıyor. İlginç olan, Bond'un bu şıklığı abartılı aksesuarlarla değil, neredeyse görünmez terzilik ayrıntılarıyla yakalamasıydı.

KOL DÜĞMESİ OLMAYAN GÖMLEK

Connery'nin gömlekleri de en az takımları kadar özeldi. İngiliz marka Turnbull & Asser'ın hazırladığı gömleklerde, alışıldık kol düğmeleri yerine iki düğmeyle kapanan, geriye katlanmış manşetler bulunuyordu. Moda dünyasında "cocktail cuff" olarak bilinen bu detay, Dr. No ile Bond'un imzasına dönüştü.

Daha da ilginci, fikrin James Bond'dan değil, oyuncu David Niven'dan gelmesi. Yönetmen Terence Young, Niven'ın kullandığı bu manşetleri beğenip Connery'nin gömleklerine de uygulanmasını istemişti. Üstelik Niven, Bond kitaplarının yazarı Ian Fleming'in rol için düşündüğü isimlerden biriydi. Yıllar sonra Daniel Craig de aynı manşet biçimini kullandı. Turnbull & Asser ise Dr. No gömleğini hâlâ Bond mirasının bir parçası olarak sunuyor.

DANIEL CRAIG'İN MAVİ MAYOSU

Bond tarihinin belki de en çok konuşulan kıyafeti bir smokin değil, mavi bir mayo. Daniel Craig'in Casino Royale filminde denizden çıktığı sahne, 2006'da büyük ses getirmişti. Üzerindeki dar kesimli, açık mavi mayo İtalyan lüks iç giyim markası La Perla'nın erkek koleksiyonu Grigioperla'ya aitti. Bu sahne aslında eski bir Bond filmine de gönderme yapıyordu. 1962 yapımı Dr. No'da Ursula Andress'in denizden beyaz bikinisiyle çıkışı sinema tarihine geçmişti. Casino Royale ise benzer bir etkiyi bu kez erkek başrol üzerinden oluşturdu.

Mayonun ünü filmle sınırlı kalmadı. Craig'in çekimlerde giydiği parçalardan biri, 2012'de düzenlenen yardım müzayedesinde 44 bin 450 sterline satıldı. Birkaç saniyelik sahne, lüks moda tarihine de geçmiş oldu.

AKLIMIZDA DERİ CEKETLERİ KALDI

Şu dönem bence hepimizin en çok konuştuğu konu Jensen Huang. Çok sayıda ilişki iddiası nedeniyle Nvidia'da CEO pozisyonundan ayrılmak durumunda kalan şirketin kurucusu Huang'ın özel hayatı kadar son 20 yıldır imzası haline gelen deri ceketleri de çok konuşuluyor.

Genellikle orta yaş bunalımındaki bir erkekle ilişkilendirilen deri cekete olan düşkünlüğü geniş çapta alay konusu olmuş durumda. The Cut, Jensen Huang'ın lüks deri ceketlere olan düşkünlüğü ile evlilik dışı ilişkileri arasında açık bir bağlantı olduğunu öne süren bir haber yayınladı. New York Times ise "Orta yaşlı bir adamın üzerindeki pahalı bir deri ceket, yeni bir 'bal tuzağı' kurbanının sembolü mü?" diye sordu. Dünya medyası Huang'ın stili üzerinden karakterini analiz ederken biz de onun her biri on binlerce dolar değerindeki Tom Ford deri ceket koleksiyonuna hayranız.

BÜYÜKANNE ÇANTALARINA YATIRIM YAPIN

Moda dünyasında bir yandan dev ve rahat oldukça sade çantalar popülerken bir yandan da onların tam zıttı olarak kabul edebileceğimiz derecede küçük çantalar ön plana çıkmış durumda. Bu çantaların özellikle taş, pul işlemeli olanları, nakışlıları hatta dantel detaylara sahip olanları çok popüler. Büyükannenizin dolabından ödünç almışsınız gibi duran hatta belirli bir döneme aitmiş havası verilmiş bu gösterişli çantalar özellikle gece davetlerinin vazgeçilmezi olmuş durumda.