Sinema ve moda arasındaki ilişki, uzun zamandır olmadığı kadar samimi... Ve ortak çalışmalar bir sezon reklamından öteye geçiyor. Yönetmenler; koleksiyon hazırlıyor, defile mekanları tasarlıyor. Modaevleri ise sinema filmlerinin yapımcılığını üstleniyor

FİLM KARAKTERİ İLHAM OLDU

Son dönemin en heyecan verici işbirliği kesinlikle bu oldu. Tim Burton'ın karanlık ama eğlenceli dünyası bu kez İspanyol moda evi Loewe'nin koleksiyonunda karşımıza çıkıyor.

Markanın kreatif direktörleri Jack McCollough ve Lazaro Hernandez, 1993 yapımı 'The Nightmare Before Christmas' filminden yola çıkarak bir yılbaşı koleksiyonu hazırladı. 12 Kasım 2026'da satışa çıkan koleksiyonda filmin iskelet karakteri Jack Skellington ve hayalet köpeği Zero, çantalara ve aksesuarlara taşındı. Filmin sıra dışı karakterleri deri, tüy ve nakışlarla yeniden hayat buldu.

EN İYİ KOSTÜMÜ O TASARLADI

İngiliz Moda Konseyi (BFC) Salı günü yaptığı açıklamada, Amerikalı kostüm tasarımcısı Ellen Mirojnick'in Christopher Nolan'ın 'Odyssey' filmi için yaptığı çalışmalarıyla 2026 Moda Ödülleri'nde Yılın Kostüm Tasarımcısı seçildiğini duyurdu. İngiliz Film Sınıflandırma Kurulu (BFC), Mirojnick'in destansı film için 5 bin 300'den fazla özel tasarım kostüm yaptığını belirtti. Ödül, Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenecek bir törenle verilecek. Mirojnick yaptığı açıklamada "Moda ve film, sınırları aşan, kimliği dönüştüren ve dünyayı görme biçimimizi şekillendiren güçlü bir görsel dili paylaşıyor" dedi. "Çalışmalarımın bu kesişim noktasında kutlanması son derece anlamlı" dedi.

ÇANTA İÇİN OSCAR ÖDÜLLÜ YÖNETMEN

Sinema dünyasının farklı yönetmenleriyle çalışmayı seven Prada'nın son tercihi, Oscar ödüllü 'Moonlight' filminin yönetmeni Barry Jenkins oldu. Markanın 2026 sonbahar-kış kampanyası için çektiği 'Simple Stories', temmuz ayında yayımlandı.

Kampanyada Hunter Schafer, Troye Sivan, Kelvin Harrison Jr. ve Chen Haoyu yer aldı. Jenkins, kendi filmlerinde olduğu gibi bu çalışmasında da gündelik hayatın küçük anlarına ve insan ilişkilerine odaklandı. Marka geçtiğimiz yıl da 'Poor Things' ve 'The Favourite' filmlerinin yönetmeni Yorgos Lanthimos, geçtiğimiz kış sezonunda Prada'nın Galleria çantası için kamera arkasına geçti.

KENDİ YAPIM ŞİRKETİNİ KURDU

Saint Laurent, 2023 yılında kreatif direktörü Anthony Vaccarello'nun girişimiyle kendi film yapım şirketini kurdu. Şirketin ilk projelerinden biri Pedro Almodóvar'ın Strange Way of Life adlı kısa western filmi oldu. Pedro Pascal ve Ethan Hawke'ın başrollerini paylaştığı, Cannes Film Festivali'nde gösterilen filmin kostümlerini de Vaccarello hazırladı. Moda evinin sinemaya ilgisi aslında daha eskiye dayanıyor. Gaspar Noé'nin 2019 yapımı Lux Æterna filmi de Saint Laurent destekli bir projeydi. Marka 2024'te Cannes'ın ana yarışmasına üç filmle katıldı: David Cronenberg'in The Shrouds, Paolo Sorrentino'nun Parthenope ve Jacques Audiard'ın Emilia Pérez filmleri.

DEFİLE MEKANI TASARLADI

İtalyan yönetmen Luca Guadagnino, 2024'te ise Challengers ve Queer filmlerinin kostümlerini Jonathan Anderson'a emanet etti. Daha sonra roller değişti. Dior'un kreatif direktörü olan Anderson, ilk kadın koleksiyonunun defile mekanını tasarlamak üzere Guadagnino ile çalıştı. Ekim 2025'te Paris'te gerçekleşen defilenin merkezinde tavandan aşağı uzanan ters bir piramit vardı. Birlikte film kostümleri hazırlayan iki isim, bu kez bir moda koleksiyonunu sinemanın imkanlarından yararlanarak sundu.

EN PAHALI REKLAM KAMPANYASI

'Moulin Rouge' filminin yönetmeni Baz Luhrmann, 2004 yılında Chanel No. 5 için Nicole Kidman'la yeniden bir araya geldi.

Kidman, şöhretinden kaçmaya çalışan ve genç bir yazarla karşılaşan sinema yıldızını canlandırıyordu.

Brezilyalı oyuncu Rodrigo Santoro'nun da rol aldığı film, Chanel'in o güne kadarki en pahalı reklam kampanyası olarak tanıtılmıştı.

16 DAKİKALIK BİR HİKAYE

'Mulholland Drive' ve 'Twin Peaks' ile tanınan yönetmen David Lynch'in Dior için çektiği ve 2010'da yayımlanan film, klasik bir reklamdan çok 16 dakikalık bir gizem hikayesiydi. Lady Blue Shanghai adlı filmde Marion Cotillard, Şanghay'daki otel odasında nereden geldiğini bilmediği mavi bir Lady Dior çantayla karşılaşıyor. Çanta, geçmişe uzanan esrarengiz bir aşk hikayesinin başlangıcı oluyor. Dior'un yönetmenden yalnızca üç isteği vardı: Çantanın filmde görünmesi, Şanghay'ın simgelerinden Oriental Pearl Kulesi'nin gösterilmesi ve şehrin eski bölgesinde çekim yapılması. Gerisini Lynch'e bıraktılar.

FRANSIZ MODACIYA ANMA SERGİSİ

Tunuslu-Fransız modacı Azzedine Alaïa hakkında biraz zaman geçirip konuşursanız , sürekli olarak karşınıza çıkacak bir kelimeye emin olabilirsiniz: Heykelsi.

Bu boşuna değil. Alaïa'nın titizlikle tasarlanmış, nefes kesici derecede vücuda oturan elbiseleri, bir kadının üzerinde görmekten ziyade Galleria Borghese veya Musée Rodin'de sergilenen bir şeye benziyor.

Karmaşık detaylarla zenginleştirilmiş minimalist silüetler, muhteşem drapeler ve kesinlikle hayranlık uyandıran işçilik, Alaïa'nın haute couture tasarımlarını Matisse'in çizdiği bir çizgi kadar temiz, zarif ve hermetik kılıyor.

Legion of Honor'ın yeni sergisi Azzedine Alaïa: Sculpting Fashion, Alaïa'nın (ilham perisi Naomi Campbell'ın vücudundan esinlenerek) imzası niteliğindeki şeffaf mankenlerini ve sinematik ışıklandırmayı kullanarak bu kıyafetleri tüm ihtişamıyla sergiliyor.