Tanıtımı yapıldığı günden beri merak ettiğim 'Timsah Ateşi' adlı oyunu Zorlu PSM'de izledim. Pandemiye rağmen oyuna seyircinin ilgisi yoğundu. Önemli tiyatro adamı Mehmet Ergen'in yönettiği, Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü ile Kubilay Keskin'in rol aldığı bir oyuna nasıl kayıtsız kalınabilir ki? Böyle bir kadroyu tiyatroseverlerle buluşturduğu için Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu'na ve Piu Entertainment'a teşekkür etmek gerekir. Çünkü seyirci, genelde, afişte gördüğü isimlere göre tercih yapar.







Bildiği, tanıdığı 'ünlü'yü sahnede görmek için gider oyuna. Dolayısıyla, bu oyun da maça 1-0 önde başlıyor güçlü kadrosuyla. Funda Eryiğit ile Hazar Ergüçlü çok iyi ikili olmuş. Karakterlerin iniş çıkışlarını seyirciye yansıtmakta zorlanmıyorlar. Oyunda, seyirci 1980'lerin sonunda savaş ortamının Kuzey İrlanda'sında bir baba ve iki kızının birlikte geçirdikleri bir geceye tanık oluyor. Ergüçlü'nün oynadığı Fianna'nın yıllar sonra baba evine dönmesiyle başlayan ve içe dönük bir hayat yaşayan ablası Alannah ile çatışmasıyla devam eden oyun, ilerleyen her dakika vitesi yükseltiyor. Kötürüm babalarıyla büyüyen iki genç kız, şiddetin, tacizin yaşandığı bu evde mutsuz günler geçirmiş. İki kızın isyanı seyirciyi koltuğuna yapıştırıyor.



RAHAT UYUYOR

Öte yandan Çolpan İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu her oyunuyla izleyici kitlesini genişleten, seyircinin 'Acaba bu sezon hangi oyunu koyacaklar?' diye merak ettikleri bir topluluk haline geldi.

Kerem Alışık ve özellikle torun Sadri Alışık'ın bunda payı büyük. İki usta Çolpan İlhan ve Sadri Alışık'ın rahat uyuduklarına dair şüphem yok.



216'NCI MAĞAZA URLA'DA AÇILDI

Kültür, sanat ve eğlenceyi tek çatı altında birleştiren D&R, büyümeye devam ediyor.







D&R, Türkiye'deki 216'ncı mağazasını önceki gün İzmir Urla'da açtı. Mağazanın açılışında; tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da yer aldı.



TİMUR SELÇUK ŞARKILARINA BALE YORUMU

'İspanyol Meyhanesi', 'Beyaz Güvercin', 'Ayrılanlar İçin', 'Ekonomi Bilmecesi' gibi hafızalarda iz bırakan efsanevi şarkılara imza atmış Timur Selçuk'un eserleri, bu kez bale sanatçısı ve koreograf kızı Mercan Selçuk tarafından yorumlanıyor.







Selçuk'un, babasının şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumladığı 'Babamın Şarkıları', Mercan Selçuk Dans Topluluğu tarafından 18 Ocak'ta Zorlu PSM'de seyirciyle buluşacak.



TRANSFERLERİN ARKA PLANI

Futbol dünyasında önemli isimlerle menajer olarak çalışmış Mustafa Açıkgöz, 'Menajer: Transferin Gizli Yüzü' adlı kitabında transfer döneminde arka planda yaşananları anlatıyor. Hamit Altıntop'tan Rüştü Reçber'e kadar önemli futbolcuların görüşlerine de yer verilen kitap, yeşil sahaların dışında yaşanan ve zaman zaman skandala dönüşen gelişmeleri aktarması açısından dikkat çekiyor.







Kitap, büyük paraların döndüğü sektörde kulüpler tarafından istenmeyen adam haline gelen menajerlere bakış açısını değiştirecek gibi gözüküyor.