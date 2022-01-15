Açıldığı günden beri sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Kültür Merkezi (AKM), yeni yılın ilk sergisine de ev sahipliği yapıyor. 'Birlikte Var Olmak' adlı sergi, AKM'nin ilk uluslararası sergisi olma özelliği taşıyor. Tabularasa Transnational Art Platform tarafından projelendirilen sergide 10 ülkeden 20 sanatçının eseri yer alıyor. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılan sergi, 24 Şubat'a kadar AKM Galeri'de sergilenecek.

Ortak dünya kültürünü benimseyip, birlikte var olmayı başarmak amacıyla hayata geçirilen eserlerin yer aldığı sergi, ekolojik iklim değişikliklerine de vurgu yapıyor. Bakan Ersoy'un da dediği gibi; sergi, birlikte var olmanın önemini anlatması bakımından önem taşıyor.

'Neden birlikte var olmalıyız?' sorusunu soran serginin küratörü ise Beste Gürsu.







Gürsu, projede yer alan sanatçıları ve temayı şöyle özetliyor:

"İnsanlar kurdukları ilişki ve iletişim biçimleri ile kültürel dünyayı şekillendirirler. Kültürün içindeki gelenek ise ortak ruhun tarihsel süreçteki olgunlaşmasıdır. Ve kültür, 'ben'in yerini 'biz'in almasındaki temel taştır. Birlikte var olduğumuz dünya düzeninde doğayı canlı bir hak öznesi olarak tanıdığımızda, insanın doğanın bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Bugünün en önemli sorunlarının başında ekolojik yıkım gelmektedir. Ekolojik yıkımın kavranması için de en doğru iletişim yolu olan sanatta, sanatçının çoğul ve pozitif çözümleyici olarak ortak bir küresel mücadele çağrısı içinde olmasıdır."

Öte yandan Bakan Ersoy, AKM'nin her geçen gün daha fazla ziyaretçi çektiğini, pandeminin yavaşlamasıyla birlikte ilkbaharda daha büyük uluslararası organizasyonlar yapacaklarını belirtti.



KAPLANOĞLU'NUN FİLMLERİ ÇİN'DE GÖSTERİLDİ

Son filmi 'Bağlılık Hasan' ile adından bahsettiren yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun 'Yusuf Üçlemesi' olarak bilinen 'Yumurta' (2007), 'Süt' (2008) ve 'Bal' (2010) filmleri Çin'de yapılan bir etkinlikte gösterildi.







Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yılı dolayısıyla Guangcou Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında 'Anadolu'ya Bir Adım Daha Yakın' başlığı altında gösterimi yapılan filmlere Çinli izleyiciler yakın ilgi gösterdi.



YOĞUN İSTEK ÜZERİNE YENİDEN SAHNEDE!

Duayen sanatçı Ali Poyrazoğlu, kasım ayında Beyoğlu Kültür Yolu festivali kapsamında 'Şıngır Şıngır Beyoğlu' adını verdiği oyunu sahnelemişti. Beyoğlu'nun eski günlerini kendine has uslubuyla anlatan Poyrazoğlu, tadı damakta kalan oyunu, genel istek, ısrar ve tehditler üzerine yeniden sahneye taşıdı. Usta sanatçının kendi yaşanmışlıklarını da paylaştığı oyun, 20 Ocak'ta Uniq Hall'da sahnelenecek.







Aynı mekanda ertesi gün de bir diğer usta sanatçı Haluk Bilginer, 'Kundakçı' adlı oyunla, 26-27 Ocak'ta da Zerrin Tekindor sezonun en iddialı oyunu 'Toz' ile seyirci karşısına çıkacak.



SANAT EĞİTİMİ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

Türkiye'de ilk defa, Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM), İyilik İçin Sanat Derneği ve Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu iş birliği ile hayata geçirilen sertifika eğitim programında ikinci dönem 18 Ocak'ta başlıyor.







Sanat ve Kültür Disiplinleri Sertifika Programı'nın ikinci dönemine ilişkin detaylar, Artkolik Sanat ve Eğitim Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Nazlı Keçili ve İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt'un katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda paylaşıldı. Program kapsamında; müze, galeri ve kültür sanat dünyasına hazırlanmak için sanat yönetiminin tarihi, küratörlük uygulamaları gibi eğitimler verilecek.