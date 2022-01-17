'Geçmişi bilmeyen geleceği iyi göremez' derler. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan 100. Yılında Cumhuriyet'in Popüler Kültür Haritası'nın ikinci cildinde de yine geçmişe dair çok önemli anekdotlar paylaşılıyor. Kitapta bu kez 1950-1980 yılları arasında hafızalardan silinmeyecek olaylar aktarılıyor. Derya Bengi ile Erdir Zat'ın birlikte kaleme aldığı kitabın adı olan 'Belki Duyulur Sesim'; 'Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar' şarkısındaki 'Bir haykırsam belki duyulur sesim' dizesinden geliyor. 'Şarkıda yeryüzünde yıldızlar kadar yalnız diye tasvir edilen bu insanlar kimlerdi? Yaşadıkları çağ onları nasıl etkiledi, neye benzetti?' gibi sorulara yanıt aranıyor...







Adnan Menderes'li, Süleyman Demirel'li ve Bülent Ecevit'li yıllardan askeri müdahalelere, Amerikan yardımlarından 'Yanki Go Home' sloganlarına dek siyasi olayların yansımalarına yer verilen kitapta; 'Hababam Sınıfı', 'Cibali Karakolu', 'Zengin Mutfağı', 'Susuz Yaz', 'Vesikalı Yarim', 'Uzay Yolu' gibi günümüzde hala çok konuşulan eserlerin nasıl doğduğuyla ilgili de bilgi veriliyor.

Renkli resimli sayfalarda dolaşırken efsane aktör Marlon Brando'nun İstanbul ziyaretiyle ilgili kısım dikkatimi çekti. UNICEF'in bir projesi sebebiyle geldiği İstanbul'da birkaç gün geçiren Brando'ya; Gülriz Sururi-Engin Cezzar çifti eşlik etmiş. Yakın dostu James Baldwin'in de yer aldığı İstanbul gezisinde tarihi yerleri, camileri gezen Brando, Türk kahvesi içtikten sonra fal baktırmış. Bir diğer ünlü aktrist Audrey Hepburn'un önce İstanbul sonra Ege tatili, anne tarafından kuzeninin İzmir Gaziemir'deki arsaları sebebiyle eşkıyalar tarafından kaçırılması ve bu olayın dünya basınında haber olmasına dair bilgi de enteresan. 373 sayfalık kitap hem siyasi hem kültürel olarak nereden nereye geldiğimizin de bir özeti aslında...







'ALDIRMA GÖNÜL' ÖĞRENCİLER İÇİN SAHNELENECEK

Zafer Kozanoğlu başkanlığında kurulan Kültürel Dönüşüm Derneği, sanatçı Ferhat Göçer ile anlamlı bir işbirliğine imza atıyor. 22 Ocak'ta ilk gösterimi gerçekleşecek, Ferhat Göçer'in Sabahattin Ali'nin aşkları, heyecanları, hüzünleri ve hasretlerini sahnelediği 'Aldırma Gönül Müzikali'nin 24 Şubat'taki gösterimi, Kültürel Dönüşüm Derneği ev sahipliğinde gerçekleşecek. Gösterinin geliri Sabahattin Ali'nin müzisyen kızı Filiz Ali'nin Ayvalık'ta açtığı konservatuvarda eğitim gören öğrencilere bağışlanacak.







İSTANBUL'UN SALGIN HALLERİ

Pandemi sebebiyle dünyada yaşanan olayların, evlere kapandığımız o karamsar sürecin çoğu sanatçıya ilham verdiği bir gerçek. Aralarında Dağhan Külegeç, Ayşe Erbulak gibi ünlü isimlerin de yer aldığı bir grup yazar, 1999 depreminde öldü sanılıp morga kaldırılan ve tesadüfen hayata geri döndürülen Sami Dündar'ın kurduğu Dark İstanbul adlı oluşumda bir araya gelerek, bir salgın antolojisi hazırladılar. Ortaya da 'Dark Polisiye' ve 'Salgın İstanbul' adlı iki kitap çıktı.

'Salgın İstanbul'da 11, 'Dark Polisiye'de 14 olmak üzere toplam 25 yazarın öykülerinin yer aldığı kitap serisi, edebiyat dünyası için de yenilik arz ediyor. Her öykünün başında yer alan kod kullanılarak yazarın mesajını ve tasarladıkları distopik dünyayı da görmek mümkün. 'Salgın İstanbul' kitabındaki öyküler aynı zamanda çizgi roman olacak.







SİNEMA ONUR ÖDÜLLERİ BELİRLENDİ

İKSV tarafından 8-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 41. İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Ödüller, 7 Nisan gecesi yapılacak 41. İstanbul Film Festivali Açılış Töreni'nde Meral Çetinkaya ile Gülsen Tuncer'e verilecek.



YENİ OYUN TARİHİ BELLİ OLDU

Atv dizisi 'Kardeşlerim'de 'Akif' rolüyle beğeni kazanan oyuncu Celil Nalçakan, tiyatroyu da ihmal etmiyor. Oyuncu Cem Davran ve Onur Özaydın ile birlikte rol aldığı 'Üçü Bir Arada' adlı oyunla alkış toplamaya devam ediyor. Öte yandan Davran Tiyatrosu'nun 'Samanyolu'nu Bilir misiniz?' adlı yeni oyununun tarihleri belli oldu. Cem Davran'la Hakan Gerçek'in rol aldığı oyun, 10 Şubat'ta Zorlu PSM'de perdelerini açacak.