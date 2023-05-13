Sanatçı Robin Williams'ın hafızalara kazınan filmlerinden Ölü Ozanlar Derneği'ni hatırlarsınız. Öğrencilerine kalıplaşmış düşünce şekillerinden uzaklaşmalarını ve hayatlarını dolu dolu yaşamalarını öğütleyerek onları şiirle tanıştıran İngilizce öğretmeni John Keating'in hikayesini anlatan şahane bir filmdir.







Bu filmin tiyatro uyarlaması da uzun süredir yine aynı adla Hakan Altıner'in kurucusu olduğu Kedi Sahne Sanatları tarafından sahneleniyor. Altıner'in Keating rolüne hayat verdiği oyunun geçtiğimiz günlerde oynanan temsilinde bir sürpriz yaşandı.







Oyunculardan Berkay Sanveren, kız arkadaşı Esin Beler'e evlilik teklifi etti. O anların görüntüsünü paylaşan ve gururla alkışlayan Altıner anlaşılan, öğrencilerine tıpkı Keating gibi hayata kendi dizeleriyle katılabilmelerini salık vermiş... Bu mutlu anı tiyatro sahnesinde ölümsüzleştiren çifte ben de mutluluklar dilerim.



ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFÇININ ESERLERİ İSTANBUL'DA

Afgan Kızı: Şarbat Gula'nın belleklerde yer eden karesiyle tanınan dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Steve McCurry'nin 51 çalışmasının bulunduğu sergi İstanbul Sinema Müzesi'nde kapılarını açtı.







Sanatçının son 30 yılda dünyanın farklı birçok bölgesinde çektiği ve 2011 yılında İstanbul seyahatinde fotoğrafladığı çalışmaların yanı sıra daha önce hiç yayınlanmamış ve içlerinde Ara Güler'in de bulunduğu 6 kare sanatseverlerle buluştu.







Sergi kapsamında, Orhan Cem Çetin'in moderatörlüğünü yaptığı sempozyuma bir video röportajıyla katılan Steve McCurry, "Fotoğraflarımın çoğunun temeli insan. İnsanın çevresine kurduğu tüm duvarların yıkıldığı, gerçek benliğin belirdiği anın, insanın yüzüne kazınmış yaşanmışlığın peşindeyim. O insanın yerinde olmanın nasıl bir şey olduğunu aktarmaya çalışıyorum" dedi. Ödüllü McCurry'nin sıra dışı eserlerinin görülebileceği sergi, İstanbul Sinema Müzesi'nde 31 Temmuz tarihine kadar devam edecek.



LİSELİ TÜRK DANSÇIYA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Genç sanatçı Defne Uluer, İspanya'da düzenlenen dans yarışmasından ödülle döndü.







Uluer, İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen, 4 kıtadan 15 ülkenin katıldığı, "Barcelona International Dans Competition 2023" yarışmasının klasik dans/bale kategorisinde "The Arabian Dance- Act 2/ The Nutcracker" solo bale performansıyla birinci oldu.







Devlet sanatçısı ve İstanbul Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı eski öğretim üyesi Mösyö Sergo Tereshenko'dan 6 ay boyunca eğitim alan liseli dansçı, halen ileri seviyede bale eğitimine devam ediyor. Genç balerini tebrik ediyorum.



YURT DIŞINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYORLAR

Türk sanatçılar, eserleriyle yurt dışında göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.







Örneğin ünlü moda sanatçısı Dice Kayek'in Londra'daki Victoria & Albert Müzesi'nden en iyi çağdaş tasarıma verilen Jameel Ödülü'nü kazanan 'Kubbe' adlı eseri, Los Angeles County Sanat Müzesi'ndeki 'Orta Doğu ve Ötesinin Çağdaş Sanatında Kadınları Tasvir Eden Kadınlar' başlıklı karma sergi kapsamında sergileniyor.







Bir başka sanatçı Didem Yağcı'nın yeni eseri de dünyaca ünlü Amerikalı ressam, Frank Stella'nın Boston'daki yeni açılan Çağdaş Sanat Kütüphanesi ve Müzesi'nde yerini aldı.