Adını tiyatro dünyasından sıkça duyduğum Uğur Kanbay'ın yazıp yönettiği tek kişilik yeni oyunu 'REM''i izledim nihayet. Önce, beyaz yakalı mavi önlüklü bir çocuk giriyor sahneye. Ortası boş, yuvarlak dönen mekanizmalı bir dekora oturuyor arkası dönük. Işıklar açılıyor ve yaklaşık 90 dakika hiç susmadan bir başlıyor anlatmaya, nefesimizi tutup Umut'un hikâyesini izliyoruz. Okul müsameresinde Pamuk Prenses oyunundaki prens olma hayali kuruyor ama ayna rolünü veriyor öğretmeni. Hayal kırıklığı yaşamaya ilkokul sıralarında başlıyor.







Oyuncu olma isteği o zamandan kalıyor aklında. Babası onu terk etmiş, annesi geceleri çalışan bir kadın. Anneye ve babaya hasret, sevgisiz büyüyen bir çocuk Umut. Babaannesiyle geçiyor çocukluğu, babasına kızgınlığı ve öfkesi hiç geçmiyor. Annesine olan hasreti hiç dinmiyor. Başlarda kahkahaların eşlik ettiği oyun sonlara doğru yerini hıçkırıklara ve gözyaşlarına bırakıyor. Pokemon'dan Tweety'den bahsederken, babasına söyleyemediklerini tribünde haykıran ateşli bir taraftarın maç sonu yaşanan patlamayla değişen hayatını soluksuz izliyorsunuz. Genç oyuncu, müthiş bir enerjiyle babaanneye, babaya, anneye, tüm oyun kişilerine hayat veriyor. Bu geçişleri öyle başarıyla yapıyor ki, tek kişilik dev kadro var sahnede. 'Eylül' adlı oyunuyla almadığı ödül kalmayan Kanbay, yine bu oyunda da kendisine hayran bıraktırıyor. Hepimize tanıdık gelen bu umuda yolculuk hikâyesine mutlaka denk gelmeye çalışın.



FESTİVAL PORTRELERLE BAŞLIYOR

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali için geri sayım başladı. Festival, 1 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda, daimi şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile son yılların aranan genç piyano dehalarından Jan Lisiecki'nin buluşacağı bir konserle açılışını yapacak.







Konserde, Frédéric Chopin'in ilk piyano konçertosunun ardından ülkemizin saygın bestecilerinden Hasan Uçarsu'nun Portreler adlı orkestra süiti seslendirilecek. Konserden önce düzenlenecek açılış töreninde Hasan Uçarsu'ya festivalin Onur Ödülü sunulacak. Öte yandan bu yıl 18 farklı mekânda, 25 konsere ev sahipliği yapacak festivalde izleyiciler bu yıl 12 yeni eser dinleyecek; 8 eser dünya prömiyeri, 4 eser ise Türkiye prömiyeri yapacak. Cumhuriyet'in 100. yılında, ülkemizin erken dönem tango bestecilerine saygı duruşunda bulunacağı Cumhuriyet Tangoları konseri öne çıkan konserler arasında. Yeni tango eserinin de ilk kez çalınacağı konser 15 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak.



SİHİRLİ HER ŞEY BU MÜZEDE

'Abrakadabra' denilerek yapılan sihir gösterilerine, gizemli güçleri olduğuna inandığımız sihirbazlara hangimiz hayran değildik ki küçükken. Şapkadan tavşan çıkaran Sihirbaz Sermet Erkin'i hatırlıyorum mesela. Türlü numaralarla ağzımız açık onun gösterilerini izlerdik.







Ustasının 'Dünya Sihirbazlar Kralı' olarak bilinen Zati Sungur olduğunu zaman içinde öğrendik. İşte ünlü sihirbazların hayatına, illüzyon sanatına ilgi duyanlar için yeni bir müze açıldı. Piyalepaşa'daki saat kulesi içinde yer alan 6 katlı müzede sihirbaz denince akla gelen isimlerin gösterilerinde kullandığı önemli eşyalar yer alıyor. Küratörlüğünü Türkiye'nin tek çocuk sihirbazı Fatih Ermiş'in yaptığı müzede, çocuklara bazı sihir numaralarının nasıl yapıldığı da gösteriliyor. Sosyal medya için de oldukça cazip fotoğraf alanlarına sahip sihir müzesi eğlenceli bir deneyim sunuyor.