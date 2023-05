Cumhuriyetimizin 100. yılında sanatçılar birbiri ardına marşlar bestelerken ve sahne sanatlarından henüz kayda değer bir ses çıkmamışken, 1923

Müzikali bir güneş gibi doğdu adeta. Çolpan İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaintment ve Zorlu PSM iş birliğiyle hayata geçen müzikal 100. yıla yakışır bir iş olmuş.







Geçtiğimiz günlerde son temsilini izlediğim müzikal, Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne yapılan okul gezisi sırasında ortadan kaybolan dört arkadaşın, kendilerini bir anda Mustafa Kemal'in Milli Mücadele'yi başlattığı Bandırma Vapuru'nda bulmalarıyla gelişen olayları anlatıyor. Müze müdürünü Kerem Alışık, öğretmeni Ece Dizdar, Halide Edip Adıvar'dan esinlenilen gazeteci Feride karakterini de Özge Özder başarıyla canlandırıyor. Rejiyi Lerzan Pamir'le birlikte üstlenen Mehmet Ergen, müzikalin hem metnine, hem de şarkı sözlerine imza atmış.







8 şarkının bestesinde Tuluğ Tırpan imzası var.

Dönen sahnesi, görkemli dekoru, dönemin ruhunu yansıtan Gül Sağer imzalı kostümleri, Beyhan Murphy imzalı müthiş koreografileri, dansları, şarkıları, 100 kişilik dev kadrosu ve boğazları düğümleyen gözleri yaşartan sürprizli finaliyle yıllar sonra bile hatırlanacak örnek projeyi kaçırmayın. Özellikle bu dokunaklı milli mücadele dönemini izlemeleri için keşke okullara öncelik verilse uygun fiyatla okullar toplu gezi düzenlese... Çünkü bu müzikali 7'den 77'ye herkes görmeli. Tek perde ve yaklaşık 90 dakika süren müzikal, 23 ve 24 Mayıs'ta tekrar sahnelenecek.









Hem çalıyor hem üretiyor

Türkiye'de ilk kez yerli arp üreterek dikkati çeken barok müziğinin başarılı isimlerinden Zeynep Öykü, ülkemizi hem konserleriyle hem de enstrüman üretimiyle yurt dışında başarıyla temsil ediyor. Müzik eğitimine 10 yaşında piyano ile başlayan 1991 doğumlu Öykü, resim eğitimi aldığı Cambridge'de 13 yaşında arp ile tanışmış. Türkiye'de Ceren Necipoğlu ve Şirin Pancaroğlu ile arp eğitimi alan sanatçı, dünyada çok az kişinin çaldığı 'Arpa Doppia' olarak bilinen barok dönemin arpını Türkiye'de çalabilen tek müzisyen. Kendi ürettiği Anatolian Arps'ı Amerika'ya satınca İsrail, Afrika ve Japonya'dan gelen taleplere yetişemeyen Öykü'nün yeni hedefi Asya pazarı. "Arp üretmek her zaman için büyük bir hayaldi. Şu an yaptığım şey büyü gibi geliyor bana" diyen sanatçı ayrıca, kendi ürettiği enstrümanıyla 17 Haziran'da New York'ta sahne alacak.









Dört bir yanda tiyatro festivali

Memleketin her yanında perdeler açılıyor. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, 23. kez Trabzon'da yapılıyor. Aclan Büyüktürkoğlu'nun çevirip yönettiği 'Yağmurcu' adlı oyun ile başlayan festival, 26 Mayıs'a kadar devam edecek. Bir diğer festival de Antalya'da devam ediyor. Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı '12 Öfkeli' adlı oyunla başlayan Antalya 13. Uluslararası Tiyatro Festivali de tiyatroseverleri birbirinden güzel oyunlarla buluşturuyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen bu festivallerin yanı sıra Konya'da da 'Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali' bugün 15. kez başlıyor. 30 Mayıs'a dek sürecek olan festivalde bu yıl Azerbaycan, İran, Kosova ve Kazakistan'ın 5 oyunu ile Diyarbakır, Erzurum ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 4 oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.









Dijital sanatın kalbi İstanbul'da atacak

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle, Mezo Dijital tarafından düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali, üçüncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2-5 Haziran tarihleri arasında AKM'de gerçekleşecek olan festival, dijital sanatlar alanında önemli isimlere, ulusal ve uluslararası toplam 40 sanatçıya ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin ilk ve tek dijital sanat festivali herkese açık ve ücretsiz olacak. Festivalde işitsel ve görsel performansların yanı sıra; yapay zeka, girişimcilik, biosanat, 6G teknolojileri gibi pek çok konuda panel ve atölyeler gerçekleştirilecek.