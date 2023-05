Geçtiğimiz gün Volkan Severcan'ın Asuman Dabak'la başrolünü paylaştığı 'Tepetaklak' adlı oyunu seyrettim. Ünlü bir reklamcı olan Jack'in düğün gününde yaşanan sıra dışı olayları anlatan oyunu izlerken, yüksek tempodan dolayı başım döndü. Kapıların biri açılıyor diğeri kapanıyor. Oyuncular oradan oraya koştururlarken ben nefessiz kaldım. Müthiş kondisyon isteyen eğlenceli bir komedi. Neyse ki sahnede birbiriyle uyumlu bir ekip var.

Oyunda Fransa Cumhurbaşkanı adayının reklam kampanyasını yürüten Jack karakterine Volkan Severcan hayat veriyor.







Bu oyun yaklaşık 20 sene evvel rahmetli Metin Serezli ve Nilgün Belgün'lü kadrosuyla çok konuşulmuştu. Hatta o kadroda da yer alan Severcan, bu kez Serezli'nin oynadığı rolde izleyici karşısına çıkıyor. Onun o oyundaki rolünü de Bora Severcan üstlenmiş. Jack'in deli dolu kız kardeşi (Asuman Dabak) karısı (Gülçin Gürlek), eski sevgilisi (Özge İnce), onun abisi (Bora Severcan), bir Cumhurbaşkanı adayı (Emin And), her şeyden haber çıkarmaya çalışan bir gazeteci derken, hepsinin içinde yer aldığı komik olaylar zinciri seyirciyi gülme krizine sokuyor. Tiyatro Sahnekarlar'ın sahneye koyduğu Bora Severcan'ın yönettiği oyun, seçim atmosferinden daralan, gülmek için bahane arayanlar için ilaç gibi gelecek. Levon Kordonciyan imzalı özel kostümün de dikkat çektiği oyun 24 Mayıs'ta Mecidiyeköy'de sahnelenecek, kaçırmayın.







KURU OTLAR ÜSTÜNE DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan gediklisi olduğu Cannes Film Festivali'nde yine şaşırtmadı. 'Bir Zamanlar Anadolu'da', 'Uzak', 'Üç Maymun' ve 'Kış Uykusu' filmleriyle Cannes'dan ödüllerle dönen usta yönetmen son filmi 'Kuru Otlar Üstüne'yi de burada dünya seyircisiyle buluşturdu. 76'ncı Cannes Film Festivali'nin Ana Yarışması'nda yarışan filmin gösterimi önceki akşam yapıldı. Merve Dizdar ve Deniz Celiloğu'nun başrolünü paylaştığı film, izleyenlerden tam not aldı. 197 dakikalık uzun süresine rağmen film ekibi, dakikalarca ayakta alkışlandı. Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanan film için "Ceylan'ın bugüne kadar ki en karmaşık ve en iyi filmi olabilir. Üç saatlik film sabır gerektiriyor ancak sonuçlar ödüllendirici ve hayranlık uyandırıcı" yorumları yapıldı. Gelen ilk izlenimlere göre 'Kış Uykusu'ndan sonra ikinci defa Altın Palmiye'yi kazanmayı hedefleyen Ceylan, eli boş dönmeyecek gibi.







CSO GENÇ SANATÇILARA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla genç sanatçıların da sahne aldığı özel bir konser düzenledi. CSO Ada Ankara Ana Salonu'nda Şef Naci Özgüç'ün yönetimindeki orkestra, geleceğin parlayan yıldızları olan Laçin Akyol (keman), Mert Bütüner ve Atakan Altun (kontrabas), Aygül Yeniev (flüt), Kerem Erşahin (fagot), Okan Akbaş (korno), Tuna Çalışkan (trombon), Efe Yaşar (marimba) Zeynep Kaner (piyano) ile sahneyi paylaştı. Vivaldi, Strauss, Beethoven'den eserlerin seslendirildiği konserde, müzikseverler 10. Yıl Marşı'na bayraklarla eşlik ettiler.







TÜRK TELEKOM OPERA SALONU AÇILIŞI'NA ÖDÜL

Türkiye'nin kültür-sanat belleğinde iz bırakan Atatürk Kültür Merkezi'nin simgesi kırmızı kürede bulunan ana opera salonuna ismini veren Türk Telekom'un, bu önemli mekan için gerçekleştirdiği açılış töreni global düzeyde dikkat çekti. Açılışa katılan davetliler, 12 solist ve 80 kişilik orkestraya eşlik eden, 1750 metrekarelik salonun tamamını çevreleyen yenilikçi sahne gösterisiyle farklı bir deneyim yaşamıştı. Türkiye'de ilk defa senfoni orkestrası ve dijital sanatların bir araya geldiği Türk Telekom Opera Salonu'nun Gala Gecesi için özel düzenlenen etkinlik bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Global Eventex Awards Ödül Programı'nda iki ödüle layık görüldü. 'Kültür Etkinlikleri' kategorisinde altın ödülle ödüllendirilen gala gecesi, 'Görsel İşitsel Kullanım' kategorisinde ise bronz ödülün sahibi oldu.