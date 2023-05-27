Seyirciyi sinema salonundan uzaklaştıran dijital platformlar hayatımıza girdiğinden beri, tartışmalar hiç bitmedi. Gişe rekorları kıran çoğu sinemacının dijital platformlarda yer bulması yadırganırken, bir takım gelenekselci yapımcı ve yönetmen, çekilen filmlerin sinema salonlarında seyirciyle buluşması gerektiği inancından vazgeçmedi. Uzun süredir sonu gelmeyen tartışmaya yapımcı yönetmen ve oyuncu Nanni Moretti de katıldı.







Altın Palmiye ödüllü İtalyan sinemacı, sinema dünyasını dijital platformlara karşı birlikte hareket etmeye davet etti. Sosyal medya hesabında "Film yapımcısı olarak değil, bir seyirci olarak konuşuyorum, sinema salonu olmadan sinemayı anlamıyorum" diyen Moretti, "Genç bir yönetmenin, dijital platform sayesinde filmim 190 ülkede izlenecek dediğini duyunca çok üzülüyorum. Sinema kişisel bir egzersizdir, sinema seri ayakkabı üretip bunu dünyaya satmak gibi değildir. Dijital platform diktatörlüğüne ve sinemanın fotokopisinden başka bir şey yapmayan platformlara karşı mücadele etmeliyiz' şeklinde açıklama yaptı.







Bu açıklamaya alkışlarla Türkiye'den destek veren isim ise Semih Kaplanoğlu oldu. Uluslararası arenada adından sıkça bahsettiren Kaplanoğlu'nun dijital platformlara karşı bir duruş sergilemesi sinemaseverlerden de olumlu tepki aldı. Moretti ve Kaplanoğlu gibi düşünen, aynı dertten muzdarip pek çok sinemacı olduğunu biliyoruz. Sinemaseverler tarafından içerik çöplüğü olarak nitelendirilen bu platformların hegemonyası daha ne kadar sürecek bekleyip göreceğiz.



Enkazdan çıkarılan eşyalar sanat eseri oldu

11 ilimizi etkileyen 6 Şubat depreminin yaraları hızla sarılmaya devam ederken yardımlar ve depreme yönelik farkındalık çalışmaları da her alanda sürüyor. Depremzedeler yararına yapılan faaliyetlerin dışında, deprem bölgesinden ilham alan sanatçılar da eserlerini gün yüzüne çıkarmaya başladı. Depremi unutmamak adına yapılan çalışmalara en son Mehmet Kavukcu'nun "Doğa" başlıklı sergisi eklendi.







Aynı zamanda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olan sanatçı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, Hatay deprem bölgesinden topladığı objelerle insan ve doğa arasındaki çelişkili ilişkiye vurgu yapıyor. Prof. Gülveli Kaya'nın küratörlüğünde İstanbul Havalimanı'nın kültür ve sanat merkezi İGA ART Gallery'de açılan sergide özellikle enkazdan çıkarılan küvet yürekleri dağlamaya yetti de arttı.







İGA ART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Hüsamettin Koçan, sanatçının 13 Mart'ta, 1992 Erzincan depreminin yıl dönümünde, yine deprem bölgesinden topladığı eşyalarla bir anıt heykel inşa ettiğini hatırlatarak, acılara ve ihmallere dikkat çektiğini söyledi. Doğanın gücüne vurgu yapan, yaşadığımız kayıpları unutmamak adına ders alınması gereken videoları, fotoğraflar ve objelerin yer aldığı sergi 30 Haziran'a kadar sürecek.



Çocuklar geleceği tasarladılar

Yerli bir şirket çalışanlarının bulduğu sergi fikri çok hoşuma gitti. Şirket yetkilileri, çalışanlarının 12 yaş altı çocuklarına şirket değerlerini resmetmelerini istemiş.







Bu çağrıya yanıt veren 17 çocuk da doğa sevgisi, sürdürülebilirlik, birlikte hareket etme, yaşama ve paylaşma gibi konular üzerine hayal dünyalarından yansıyanları kağıda aktarmış. Proje tasarımı Didem Belen'e ait olan bu güzel fikir, 'Geleceğin Düşü' adıyla sergiye dönüştü. Sergi, Begüm Güney küratörlüğünde geçtiğimiz hafta Akaretler'deki Sıraselviler'de sanatseverle buluştu. Keşke uzun sürseydi.



Eşkıya'nın Keje'sine ödül

1996 yılında Şener Şen ile Uğur Yücel'in başrolünü paylaştığı Yavuz Turgul imzalı Eşkıya filmi Türk sineması bitiyor mu diye konuşulan bir süreçte vizyona girmişti. Seyircinin salonlara akın etmesiyle sinemamızda bir dönüm noktası olarak nitelendirilen filmde Şener Şen 'Baran' karakteriyle, kariyerinin en parlak performanslarından birine imza atmış,







Uğur Yücel yıldızlaşmış, Kamran Usluer ile Eşkıya'nın çocukluk aşkı Keje'yi canlandıran Sermin Hürmeriç de büyük saygı toplamıştı. Onca tiyatro oyunu ve dizisi olmasına rağmen halen Eşkıya'nın Kejesi olarak anılan sanatçı Hürmeriç, bu kez 23. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festival'inde 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Hürmeriç, ödülünü 12 Haziran'da düzenlenecek törenle alacak. Usta sanatçıyı ve kendisini unutmayan festival ekibini de tebrik ediyorum.