Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenleyeceği festivallerle dünyaca ünlü opera ve bale eserlerini seyirciyle buluşturacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, yaptığı açıklamayla yaz festivalleriyle ilgili bilgi verdi. Geçen yıl 5 festivalin 25 temsille 37 bin 710 seyirciye ulaştığını söyleyen Karahan, bu yılki dört festivalin programından detaylar paylaştı.







10 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 10 Haziran'da AKM'deki 'Gala Konser' ile başlayacak ve 22 Haziran Perşembe akşamı Aida operasıyla sona erecek.

6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali ise 7-21 Temmuz'da Efes Antik Tiyatro'da düzenlenecek olan Uyuyan Güzel balesi ile başlayacak. Carmen, Carmina Burana, Damdaki Kemancı gibi eserler izleyiciyle buluşacak.

20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 5-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Festival maratonu 4-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali ile sona erecek. Sanatseverler yine bu yıl da birbirinden ünlü opera ve bale gösterilerini takip etme imkânı bulacak. Her geçen yıl opera ve bale temsillerine olan ilgi bu yıl da artarak devam edeceğe benziyor.









Gençlerle meşk etmeye devam ediyorlar

Türk musikisini gelecek kuşaklara aktarma misyonuyla yaklaşık yarım yüzyıldır müzik dünyamızda bir geleneğin taşıyıcısı olarak Türk müziğinin en önemli temsilcilerinden olan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, her ay bir müzik makamını eksen alarak, Türk müzik kültürünün seçkin örneklerini her yaştan genç müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.







Ocak ayında Segah, mart ayında Uşşak, geçtiğimiz ay da Şehnaz makamını ele alan topluluk, 'Gençlerle meşk' adı altında düzenlenen etkinliklerde Türk musikisine ilgi duyan her yaştan genci, profesyonel müzisyenlerle buluşturuyor. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bu etkinlikler bugün AKM Müzik Platformunda Şevkefzâ konseriyle devam ediyor. Musiki ile amatör düzeyde uğraşan herkesin sesiyle veya sazıyla katılabildiği programda Türk musikisinin en ilgi çekici ses iklimlerinden birini oluşturan Şevkefzâ makamından eserler icra edilecek. Cumhurbaşkanlığı Korosu'nun ses ve saz sanatçılarının katılımıyla ve Mehmet Hulusi Yücebıyık'ın yönetiminde gerçekleşecek konserde solist Hande Çetinkaya ve M. Taha Aras'a saz sanatçıları Mithat Arısoy ile Serap Çağlayan eşlik edecek.









Marmaris'te sanat zamanı

Ege kıyılarının en güzel yerlerinden biri olan Marmaris, bu yıl da kültür ve sanat festivaliyle adından bahsettirmeye hazırlanıyor. 2-26 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Kültür Ve Sanat Festivali'nde sergilerden konserlere pek çok etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Amos Antik Kenti'nden ilham alarak 'Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne' temasıyla düzenlenen festivalde 8 Haziran'daki Antakya Medeniyetler Korosu konseri ile 14 Haziran'daki Cihat Aşkın ile Hatay Akademi Orkestrası'nı buluşturan Türk Valsleri konseri, öne çıkan konserler arasında.









Ödüllü eserler görücüye çıktı

Mardin'de Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, 56 yıllık bir geleneğe sahip olan DYO Resim Ödülleri sergisine ev sahipliği yapıyor. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde Sabancı Vakfı'nın ev sahipliğinde kapılarını açan sergi; bu kez Doğa ve İnsan temasıyla düzenlendi. Aralarında İran, Azerbaycan, Almanya, Şili ve Bulgaristan'dan 704 sanatçının bin 66 eserle başvurduğu yarışmada 6 eser ödüle layık görürken, 79 eser de sergilenmeye değer bulundu. Sergi Eylül sonuna kadar sürecek. Mardin'e yolunuz düşerse uğramadan geçmeyin.