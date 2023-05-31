Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni kabinede olmayacağını açıklamış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan müsaade istemişti. Yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanı olarak kimi göreceğiz henüz net değil ama gelecek olan yeni bakanın Türkiye Yüzyılı'na yakışır çok vizyonlu, güçlü bir bakanlık mirası alacağı kesin. Bakan Ersoy bu 5 yıllık bakanlık döneminde yapılanları anlatan ciltli bir kitap hazırlattı.







Geçtiğimiz gün elime geçen ve az sayıda basılan 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kültür ve Turizm' adlı 445 sayfalık kitabı inceledim. Kültür varlıklarımızdan Türkiye'ye geri kazandırılan tarihi eserlere, tiyatro, opera sinema gibi sanat dallarında gösterilen ulusal ve uluslararası başarılardan Diyarbakır'dan Çanakkale'ye kadar düzenlenen kültür yolu festivallerine, kütüphanelere ve müzelere kadar her alanda yapılan çalışmaları resimleriyle anlatan arşivlik bir belge kazandırılmış kültür dünyamıza.







Kitap, aynı zamanda hafızamızı da tazelemesi bakımından önemli bir nitelik taşıyor. Ankara'daki CSO Binası, İstanbul'da yenilenen Atatürk Kültür Merkezi ve İzmir'deki Kültür Sanat Fabrikası, Fatih'in emaneti Ayasofya'nın 70 yıl aradan sonra yeniden cami olarak ibadete açılması, Kız Kulesi'nin yeni yüzüyle İstanbul'u selamlaması ve daha pek çok yenilik, Bakan Ersoy zamanına denk geldi. Keza, pandemi sürecine rağmen sahne sanatlarında gözle görülen bir ivme yakalandı.

Örneğin 2018 yılında 68 tiyatro sahnesinde 5 bin 626 temsil yapılırken 2022 itibariyle 83 sahnede 6 bin 863 temsil yapılır hale geldi. 2 milyondan fazla seyirciye ulaşıldı. Yine özel tiyatrolara tarihin en büyük yardımı da yine bu dönemde yapıldı. Netice itibariyle Ersoy, kendisine bu yolda inanan ve güvenen Başkan Erdoğan başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına, kültür sanat emekçilerine teşekkür etti. Görev süresince birçok kez bir araya gelme imkânı bulduğum Ersoy'a bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum.



SEYİRCİYİ SEVGİ ÇEMBERİNE ALIYORLAR

Atv dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alan oyuncu Sevil Akı, tiyatrodan da hiç vazgeçmedi. Yoğun dizi temposuna rağmen tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşan Akı'nın rol aldığı son oyunu Çemberin Anası'nı çok merak ediyordum. Savaş Dinçel Ödülleri ve Ekin Yazı Dostları Tiyatro Ödülleri'nden aldığı ödüllerle dikkat çeken oyunu nihayet geçtiğimiz hafta sezonun son oyununda yakalamayı başardım. Burçak Çöllü'nün yazıp yönettiği ve müziklerine imza attığı oyunda Akı'nın yanı sıra Tolga İskit, Ayşegül Uraz, Gülhan Kadim, Ceyda Akel, İbrahim Arıcı, Meriç Rakalar ve Murat Kapu rol alıyor.









Kimsesizlerin ve yenilmişlerin anası Kraliçe Semiramis'e hayat veren Akı oyunun dominant karakteri ancak, genel itibariyle tüm oyuncuların başarılı performanslarıyla birbirlerinden rol çaldıklarını söylemek mümkün. Hepsi karakterlerini öyle yukarı taşıyorlar ki seyirciyi çemberin içine almayı başarıyorlar adeta. Çember, Semiramis'in halkını dış dünyadan koruduğu ve orada kendisini kraliçe ilan ettiği yer altı gettosu. Babil Kulesi'nin yıkıldığı gece Çember'de saklanarak kızını ve halkını koruyabileceğini düşünüyor fakat işler hiç de istediği gibi gitmiyor. Hepsi eteklerindeki taşı döküyor ve büyük bir yüzleşme yaşanıyor. Neticede sevginin gücüne inandıran oyunda devleşen bu 8 oyuncuyu alkışlıyorum.



DT OYUNLARI DÜNYAYI DOLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

Devlet Tiyatroları'nın dünya sahneleri yolculuğu devam ediyor. Geçtiğimiz nisanda Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Bizim Yûnus" ve "Aşık Veysel" adlı oyunlar ile Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyunu Berlin Türk Tiyatro Festivali'nde seyirciyle buluşmuştu. Şimdi de yine Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Sonsuzluk Kitabevi" adlı oyun Rusya yolcusu.







Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı ve Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği oyun yarın 24. AA. Bryantsev Genç İzleyiciler Tiyatrosu Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sahnelenecek. Öte yandan Trabzon Devlet Tiyatrosu yapımı "Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" oyunu da bu akşam 7. Ahıska Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Gürcistan'da perde açacak.



TARİHLER GÜNCELLENDİ

Biri sinema diğeri müzik dünyasından iki yeni tarih bilgisi paylaşacağım. Komedi denince akla gelen isimlerden biri olan oyuncu Onur Buldu son filmi 'Tebessüm' ile ters köşe yapmaya hazırlanıyor. Buldu'nun asosyal yaralı yüz Mustafa karakterini canlandıracağı film bu cuma gösterime girecekti ancak film 23 Haziran'a ertelendi. Bir diğer erteleme bilgisi de Mahmut Orhan konserinden.







Elektronik müziğin son yıllardaki en önemli temsilcilerinden Mahmut Orhan'ın 9 Haziran'da Küçükçiftlik'te vereceği konser, UEFA Şampiyonlar Ligi Final Maçı sebebiyle alınan önemler kapsamında 17'sine ertelendi. Orhan'ın milyonlarca kez dinlenen şarkılarını dinlemek için bir hafta daha bekleyeceğiz.