Ülkemizin en uzun soluklu prestijli festivallerinden olan İstanbul Müzik Festivali, bu yıl 51. kez düzenleniyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, düzenlenen festivalin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Festivale katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketlerinin sunulduğu gecede, festivalin bu yılki Onur Ödülü, besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu'ya Bülent Eczacıbaşı tarafından takdim edildi. Uçarsu konuşmasında kariyerinin, Dr. Nejat Eczacıbaşı adına düzenlenen beste yarışmalarında aldığı derecelerle başladığının altını çizdi.







2022 Aydın Gün Teşvik Ödülü de 25 yaşındaki viyolonsel sanatçısı Umut Sağlam'a verildi. Törenin ardından festivalin açılışını şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki, 2019-2023 Festival Açılış Orkestrası Tekfen Filarmoni Orkestrası yaptı.

Topluluk konserde son yılların aranan genç piyano dehalarından Jan Lisiecki'ye eşlik etti. Chopin'in 1 numaralı piyano konçertosunu başarıyla seslendiren 27 yaşındaki Kanadalı piyanist büyük alkış aldı. Konserde ayrıca onur ödülü sahibi Hasan Uçarsu'nun festival için hazırladığı Portreler adlı orkestra süiti de ilk kez dinleyiciyle buluştu.







Festival'de 18 farklı mekânda, Anne-Sophie Mutter, Barbara Hannigan, Nicolas Altstaedt gibi yıldız solistlerin yanı sıra Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Hollanda Kraliyet Concertgebouw Oda Orkestrası, Salzburg Mozarteum Orkestrası, Münih Oda Orkestrası gibi birçok prestijli topluluk 17 Haziran'a kadar müzikseverlerin karşısına çıkacak.



YAPAY ZEKA KÜRATÖRÜMÜZ DE OLDU

Türkiye'nin ilk ve tek dijital sanat festivali olan İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF) bu yıl 3. kez Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kapılarını açtı. Festivali diğerlerinden farklı kılan bir de sürpriz vardı.







Yerli ve yabancı küratörlerin yanı sıra Türkiye'nin ilk yapay zekâ küratörü Avind de ilk kez bu festivalde sanatseverlerin karşısına çıktı. Misafirleri Türkçe ve İngilizce selamlayan Avind yaptığı konuşmada "Umarım bu davet sizleri de heyecanlandırır, çünkü beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Festivalde dijital sanatın büyülü dünyasına kapılacak, geleceğe bugünden tanıklık edeceksiniz" cümlelerini kaydetti.







Avind ve türevlerinin ilerleyen dönemde özellikle bu tür dijital sanatsal faaliyetlerde karşımıza sıkça çıkacağını düşünüyorum. 40 sanatçının eserlerinin yer aldığı festival açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da, festival direktörü Nabat Garakhanova'dan bolca bilgi aldı.



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAYGI DURUŞU

3. Uluslararası Distopya Film Festivali de sinemaseverlerin yoğun katılımıyla perdelerini açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen festivalin Özel Gösterim bölümünde Film Yönetmenleri Derneği Başkanı Biket İlhan'ın Doktor Besim Ömer (Akalın) Paşa'nın hayatını konu alan 'Bir Hekimin Anıları' belgeseli seyirci ile buluştu.







İlhan, Bahtiyar Engin'in oynadığı belgeseli Kızılay'ın destekleriyle hayata geçirdiğini söylerken festival başkanı Hatice Aşkın belgeseli 'Türk hekimlerine ve sağlık çalışanlarına saygı duruşu' olarak gördüklerini belirtti.