Türk bilimkurgu filmlerine bakışı ve önyargıyı değiştiren 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121' yurtdışında aldığı ödüllerle göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.







Türkiye'nin ilk uzun metraj kadın bilimkurgu ve distopya yönetmeni ünvanına sahip Serpil Altın imzalı film, Amerika'nın ardından İngiltere'den de ödülle döndü. Geçtiğimiz aylarda Amerika Phonix'te düzenlenen festivalde "En İyi Bilim Kurgu Film" ödülünü kazanan film, bu kez 23. Londra Uluslararası Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nde 'En İyi Uzun Metraj Bilimkurgu Filmi' ödülünü kazandı. Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu, Sukeyna Kılıç'ın rol aldığı, iklim krizi ve kıtlık sebebiyle yaşlı nüfusun ortadan kaldırılmasının zorunlu olduğu bir gelecekte, yeni bebek haberi alan bir ailede yaşananları anlatan filmi iyice merak etmeye başladım.







Meksika'nın en popüler şarkısına Su gibi yorum

Dünya müziğinin en popüler pop ve rock eserlerini, yerel enstrümanlarla Türk müziği formunda düzenleyen ve icra eden ilk Türk müzik topluluğu olan Dolapdere Big Gang, kurulduğu 2006 yılından beri bu misyonunu devam ettiriyor. Gökay Süngü'nün müzik direktörlüğünü üstlendiği grup bu kez Meksika'nın popüler şarkısı olan 'La Guapachosa' yı alaturka tarzda icra etti. Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın İspanyolca seslendirdiği şarkıya Süngü yönetmenliğinde Galata Kulesi görüntüleri eşliğinde klip hazırlandı. Roman'ın şahane yorumu ve Türk ezgileriyle farklı bir hale bürünen şarkıyı orijinalinden daha çok sevdiğimi itiraf edeyim.







Yeni koleksiyonunu müzik ve dansla tanıttı

Çalışmalarıyla adından sıkça bahsettiren uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu, Avangart adını verdiği yeni koleksiyonunu 'Pera'nın Seslerinden Adımlara' projesi kapsamında Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde tanıttı. Müziğin dansla birleştiği projede Devlet opera bale sanatçılarının da içinde olduğu pek çok farklı dal ve disiplinden sanatçı Neziroğlu'nun tasarımlarını taşıdı. Multidisiplener bir işe imza atarak yine yenilikçi tarzını konuşturan Neziroğlu'na kocaman alkış...







Kitabın telif gelirini depremzedelere bağışladı

'İstanbul'un Kalbindeki Ejder' adını verdiği yeni kitabını Gümüşsuyu'ndaki bir otelde düzenlediği şık davetle tanıtan yazar Güneş Altunkaş'la bir araya geldim. Yirmi yaşında obezite hastası İstanbul adlı genç bir kadının hikâyesini anlatan Altunkaş, kitap telifinden alacağı parayı Hatay'daki depremzede çocukların eğitimi için bağışlayacakmış. Kendisini tebrik ediyorum, umarım çok okunur.







Aşık Veysel sergisi açıldı

2023 UNESCO Dünya Âşık Veysel Yılı olması münasebetiyle merhum ozan, çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor. Üsküdar Belediyesi de Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı anısına 'Her Neye Bakarsam Sen Varsın Orda' adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Erkan Doğanay küratörlüğünde düzenlenen sergide, Aşık Veysel'in yaşamı ve sanat yolculuğundan kesitler yer aldı. Açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katıldığı sergi 4 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.