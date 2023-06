Barok arp çalan dünyadaki 10 kişiden biriyim

ZEYNEP ÖYKÜ



Ressam olmak istiyordum, müzisyen olmak gibi bir hayalim yoktu. İngiltere'de Cambridge'te karşılaştım ilk defa arpla, resim kampındaydım. 13 yaşında tüm paramla arp aldım, kendi kendime öğrenmeye başladım. Yurt dışında ülke ülke gezerek önemli hocaları ziyaret ettim. Farklı hocalardan ders aldım.

13 yaşında arp çalmaya başladığımda yaşın geçmiş demişlerdi. Halbuki bunun bir yaşı yok. 17 yaşından beri neredeyse 20 yıldır ders veriyorum. Şu an 80 yaşında da öğrencim var. 30 yaşında yaşım geçti deyip 50'li yaşlarında başlayan çok öğrencim de var. Nefes aldığımız sürece öğrenebiliriz, her şeyi çalabiliriz.

Benden ders almak isteyen ama arp bulamayan öğrenciler artınca arp üretmeye başladım. Türkiye'de ilk kez arp üretimini ben yapıyorum. Başta çok zorlandık. Sanayide kapı kapı gezdik. Yapan birini bulamadık. Eşim yazılımcı, onun mühendislik zekası sayesinde üretimi hayat geçirdik.

Arp çok pahalı bir enstrüman, teli üretsek çok fazla kar marjı var. Rekabet ortamı olsa yapılacak iş değil. Yavaş yavaş yurt dışına da açılmaya başladık. İsrail, Afrika, Japonya ve ABD'ye arp sattık şimdiye kadar. Uzmanlığım tarihi arplar. Türkiye'de barok arpı çalan kimse yok, dünyada da barok arp çalan 10 kişiden biriyim.

Kıyafetlerimi de kendim tasarlıyorum. Saçlarımı da senede bir kısaltıyorum. 5 yaşından beri kestirmedim. Gerçek mi diye soruyorlar, inanmıyorlar, çekiştiriyorlar. Aynı zamanda ses mühendisiyim.

17 Haziran'da New York'ta Peri Kraliçesi Operası'nda arp çalacağım.









DERYA TAŞBAŞI



Mutfak kültürünü yansıtıyoruz

Mutfak Bahane programı haziran sonuna kadar devam ediyor. Her şey çok iyi gidiyor. Bu hafta sezon finalinin yarı finalini çektik.

Çocukluğumda mutfak sadece yemek pişirilen bir yer değildi, kadınların bir araya toplandığı, dertleştiği konuştuğu kocaman bir odaydı. Almanya'da büyüdüm, kocaman bir mutfağımız vardı. Orada gördüğüm mutfak kültürünü tam olarak bu programda yaşıyorum. Yarışmacıların arasında mutfaktan mutfağa dolaşıyorum.

Yemek yarıştırıyoruz ama sohbet de ediyoruz. Büyük ödüllerimiz var, çok çalışkan hırslı kadınlar.

Geleneksel bir aileden geldiğim için gelin kaynana kavgaları anlaşmazlıklar çok gördüm. Toplumun bildiği bir resim.

Geçen sezonun birincisi Zeynep sezon başında hamile kaldığını öğrendi. Tüm doğum sürecini programda yaşadı. Sonra bebeğiyle beraber bizimle yarışmaya başladı. Bebek bizim bebeğimiz. Gözümüz gibi bakıyoruz.

En çok vişneli yaprak sarmam çok meşhurdur. Çekim temposundan çok mutfağa giremiyorum. Almanya'da erken yaşta oyunculuğa başladım. Dans geçmişim var. Türkiye'yi geldikten sonra oyunculuğa başladım. Arka Sıradakiler'de oynadım. Sonra programlar sunmaya başladım. Konuşmayı sahneye çıkmayı topluma bir şey anlatmayı çok sevmişimdir.



MURAT DANACI



Fas'ta sokakta yürüyemıyorum

Beni Affet diye günlük bir dizi vardı. 8,5 yıl sürdü. Bin 600 bölüm çektik. Fas'ta çok sevildi. 2019'dan beri Fas'a gidiyorum. Tüm festivallere katıldım. Fas'ta sokakta yürüyemiyorum. Uçakta başlıyor ilgi. Tarif edemiyorum durumu. Çok masalsı bir şehir. Bizi çok seviyorlar. En son bana sinema filmi teklif ettiler. Fas'ta sinema filmi çektik. 2 ay sonra uluslararası sinema festivalinde gösterilecek.

Zor bir işti. Bilmediğimiz bir coğrafyada farklı oyuncularla oynamak değişik bir tecrübe oldu ama teknik anlamda zayıflar. Sinemayı çok destekliyorlar. 10 yıl sonra çok daha büyük bir sinema sektörü olacak. Türkiye olarak sinema ve dizi anlamında, teknik olarak çok daha profesyoneliz.

Tiyatrodan nefret ediyordum. Ablamın tiyatro provalarına gide gele heveslendim. Finaldeki alkış sesini duymak çok hoşuma gitti. Mudanya'da gençlik tiyatrosu kurduk. 2000 yılında Eskişehir Şehir Tiyatrosu'na girdim. 10 yıl hiç dizi yapmadım. 2 oyunda rol aldım.









MERT TURAK



Konservatuvarı 12. denememde kazandım

2003'ten beri şehir tiyatroları oyuncusuyum. Konservatuvarı 12. sınavımda kazandım. O yüzden hayatımın mottosu, 'hep denedim hep yenildim, yine dene yine yenil, daha iyi yenil.'

Yıldız Kenter, Haldun Dormen'in öğrencisiyim. Karıncalar adlı oyunum vardı. Son yarım saatini hep tek ayak üzerinde oynuyordum. 3 yılda 250 kez oynadım. Çok yorucu olmaya başlayınca dizi de başlayınca ara verdim.

Sirk de Soleil dansçıları 'Sonsuz tekrar sonsuz başarı' derler. Şimdi oyunun kuralları değişti. Kestirmeden gitmek isteyen oyuncular, az para harcamak isteyen yapımcılar, evine erken gitmek isteyen yönetmenler türedi. Kendimizi koruyabilmek telefonla az zaman geçirmek lazım. İdrak kuvvetinin güçlü olması lazım. İnsanın kendiyle olan savaşını bırakmaması lazım. O yüzden Başarı kötü kokar diyorum. Çalışıp da yorulmadan gelen başarı görmedim.

Sosyal medyada takipçi sayısı yüksek diye seçilen ama sonra dizisi biten çok kötü oyuncu var. Şehir tiyatroları o anlamda beni hep bu piyasadan koruyan, sırt çantasıyla İstanbul'a gelen o iştahlı hevesli çocuğu hatırlatan bir yerdir.



SEÇİL GÜR



2 dakikada yaptığım bestelerim var

Gidesim Var adlı şarkım yeni çıktı. Çok da güzel gidiyor. Gerçekten gitmek uzaklaşmak istediğim bir dönemde çıktı şarkı.

Konservatuvarda müzik okurken Şahika Tekand'tan oyunculuk eğitimi aldım. Şarkıcılık gibi değil daha toplu halde çalışman gerekiyor, ekip işi oyunculuk. Şarkıcılık ise daha bireysel. Daha egosal, kendinle baş başasın.

İTÜ'ye tam puanla girdim, dereceyle. Opera eserleri sıkı çalıştım. 6 yıl sanat müziği okudum, gençliğim ağır semailerle geçti. Benimle beraber popçu çıkmadı dönem arkadaşlarım musikiye devam etti.

Piyano ve ud çalıyordum. 10 sene oldu bırakalı. Enstrüman çok emek istiyor ben çabuk sıkılıyorum.

2 dakikada yaptığım bestelerim var. Şarkı yapmak uzun süremi almıyor. Arkadaşlarım "Şuraya slogan bir şey koy daha çok dinlensin" falan diyor ben onu çok yapamıyorum. İçimden ne geliyorsa onu yazıyorum. O kurgu hali yok bende. Çevremden çok beslenirim. Yeni şeyler duyunca not alıyorum.



BURÇ KÜMBETLIOĞLU



Babam burç gibi yüksekte olmamı istemiş

Maske filmi hem senaryo anlamında hem de çekim olarak bugüne kadar yapılanlardan çok farklı bir iş. Alışık olmadığımız bir senaryoyla karşılaşınca içinde olmak istedik.

Karayip Korsanları, Truva gibi filmlere kumaş sağlayan 7 kuşak kumaşçı şirketin ilk sinema filmi bu film. 22 bin metre kumaştan 900 küsur kostüm çıkardılar.

Kendi ismimle oynuyorum. İsim farklı olunca kullanmak istiyorlar ama ben pek talep etmiyorum.

Mahallede sokakta büyümüş biriyim. Burç duyulmamış bir isim, Burcu diyorlar. Astrolojik bir karşılığı yok. Babama neden bu ismi koydunuz diye sordum. Bir şehrin en yüksek yeri kalesidir, kalelerin en yüksek yeri burçlarıdır. O yüksek yerlere gelesin diye koydum deyince ismimin önemini kavradım.

İlk olarak 2009'da Hanımın Çiftliği'nde rol almıştım. O zamandan beri çeşitli dizilerde rol alıyorum. Ama geri dönüp baktığımda çoğunlukla dönem işi yapmışım gibi duruyor. Bundan rahatsız olmaya başladım. Rol çeşitliliğinden yanayım.