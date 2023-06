Kitap okuma oranlarında uluslararası yapılan araştırmalarda ne yazık ki hep son sıralarda yer almamıza rağmen, son yıllarda umut verici gelişmeler yaşanıyor. Yeni açılan Rami Kütüphanesi'ne ne zaman gitsem her salonunun dolu olduğunu görüyorum. Keza, Ankara'daki Millet Kütüphanesi de öyle. Her katı dolu. Kütüphanelerin ücretsiz çorba, çay kahve ikramı ve sınırsız internet imkânıyla öğrenciler için büyük cazibe merkezi haline geldiğini Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022 yılı istatistikleri de açıkça ortaya koyuyor.







Örneğin ülke genelinde geçen yıl sonu itibarıyla Milli Kütüphane'nin yanı sıra bin 257'si halk, 625'i üniversite ve 47 bin 654'ü örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere, toplam 49 bin 537 kütüphane faaliyet gösteriyor. Kütüphane sayısı bir önceki yıla göre yüzde 43,4 artmış. Bu çok ciddi bir rakam. Demek ki talep var, devlet de bu hizmeti yaygınlaştırıyor.







Kütüphanelerdeki kitap sayısı da yüzde 14,5 artış göstermiş. Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 70,8 artarak 26 milyonu geçmiş. 5.5 milyon kişi de halk kütüphanelerine üye olmuş. Onlara ödünç verilen materyal sayısı da yaklaşık 10 milyonu bulmuş. Dolayısıyla kitapla arası iyi olan, sosyalleşme alanı olarak kütüphaneyi seçen bir gencin kötü alışkanlıklardan uzak durduğu gerçeğini de göz önünde bulundurursak, teknolojiye hâkim, sağlam ve akıllı bir nesil gümbür gümbür geliyor diyebiliriz.



Eserler eve sığmayınca galeri açtı

Bir yandan emlak sektöründe çalışmaya devam eden koleksiyoner Dost Gazimihal, pandemi döneminde eserler toplamaya başladı. Eserlerin sayısı zamanla 150'yi geçince kendisini koleksiyoner olarak bulan Gazimihal, eve sığdıramadığı eserleri sanatseverlerle buluşturmaya karar verdi.







Nişantaşı'nda açtığı galeride Devrim Erbil, Ergin İnan gibi ustalardan Ebru Çakmak, Yiğit Yazıcı gibi genç sanatçılara kadar farklı disiplinlerden 30'a yakın eser sergileniyor. Aynı zamanda online sanat platformu açmayı da hedefleyen Gazimihal'in koleksiyondan seçtiği diğer eserler de önce 11 Haziran'da Cunda'da sonra Bodrum ve Çeşme'de sergilenecek.



Hem konser verecek hem ödül alacak

51. İstanbul Müzik Festivali müzikseverleri heyecanlandıran önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Örneğin, Alman keman virtüözü Anne-Sophie Mutter, 13 Haziran akşamı AKM'de sahne alacak.







Kendi kurduğu Mutter's Virtuosi grubu eşliğinde Vivaldi, Bach, André Previn ve Josephe Bologne'un eserlerini seslendirecek ünlü virtüöze aynı gece festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü de takdim edilecek.







Yarım asrı deviren İstanbul Müzik Festivali'ni 36 yıldır kesintisiz desteklemekten büyük onur duyduğunu söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan da müzikseverleri bu özel Mutter konserine davet etti. Kemanın kraliçesi olarak anılan Alman sanatçının konserini ben de takip edeceğim.



Türktan her yerde

Tiyatro sahnesindeki her performansına hayran kaldığım ödüllü oyuncu İpek Türktan bu aralar her yerde. Başrolünde yer aldığı Anadolu Leoparı adlı filmi Hollanda'daki festivalden ödül kazanan oyuncu, önceki gün de dijital projesinin tanıtımındaydı.







Bu ikisini izlemedim ancak, Tolga İskit'le birlikte rol aldığı 'Bir Terennüm' adlı oyunuyla yine ayakta alkışladım. Firuze Engin'in yazdığı Gülhan Kadim'in yönettiği oyun, iç içe geçen hikayelerle 50 yıllık bir dönemi aktarıyor seyirciye. Ali İhsan'ın babannesi Seniha ve torunu Sevgi ile gelgitli hatıralarına ortak olurken, iki oyuncunun karakterden karaktere geçiş hızı ve başarısı sarıp sarmalıyor sizi. Arada mırıldandıkları şarkılar da cabası. Oyunun 11 Haziran'da sezonu kapatacağını hatırlatayım.



Afyon caza doydu

Bu sene 23. kez gerçekleştirilen Afyonkarahisar Caz Festivali önceki akşam Özdemir Erdoğan konseri ile sona erdi.







Genel Sanat Yönetmenliği'ni Hüseyin Başkadem'in üstlendiği festivalde altı gün boyunca dünyaca ünlü caz toplulukları sahne aldı. Aynı zamanda kendi alanında uzman isimlerin çocuklarla bir araya geldiği okul söyleşileri görülmeye değerdi.