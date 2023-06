Hollanda'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Kırmızı Lale Film Festivali'nde (RTFF), Emre Kayış'ın yönettiği 'Anadolu Leoparı', En İyi Film ödülünü kazandı. Rotterdam kentinde düzenlenen törende, Türk ve Hollandalı jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu birinci seçilen filmin yönetmeni Kayış, 1000 avro ile ödüllendirildi.







Başrollerini Uğur Polat ve İpek Türktan'ın paylaştığı 2021 yapımı filmde, Ankara'daki hayvanat bahçesinin müdürünün, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında tutulan Anadolu Leoparı'nın ölümünü gizleyerek hayvanat bahçesinin kapatılmasını önleme çabası hikaye ediliyor. Anadolu Leoparı, 2021 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) Ödülü ve 2021 Antalya Film Festivali'nde ise En İyi İlk Film Ödülü'nü kazanmıştı.







Öte yandan festivalde, En İyi Yönetmen ödülünü 'Okul Traşı' filmiyle Ferit Karahan aldı. Karahan, 750 avro ödül kazandı. Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü kazanan Hale Soygazi'ye ise ödülünü Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal takdim etti.



Zerrin Tekindor'a Onur Ödülü

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Distopya Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl üçüncü kez sinemaseverlerle buluşan festivalin Onur Ödülü Zerrin Tekindor'a takdim edildi.







Yosi Mizrahi'nin sunumuyla, AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilen ödül töreninde En İyi Film ödülünü Chie Hayakawa'nın yönettiği 'Plan 75' aldı.



İstanbul'da beşinci kez konser vermekten mutluyuz

ABD'li heavy metal grubu Manowar, Crushing The Enemies of Metal turnesi kapsamında Küçükçiftlik'te sahne aldı. Grup, klasik şarkılarının yanında yeni parçalarını da seslendirdi. Vokalist Eric Adams'a bas gitarda Joey Demaio, gitarda Michael Angelo Batio ve davulda Dave Chedrick eşlik etti.







Yaklaşık 1,5 saat süren konserde grup; 'Kings of Metal', 'Fighting the World', 'Heart of Steel', 'Hail and Kill' ve 'Immortal' gibi parçalarını çaldı. Konser arasında Türkçe konuşma yapan Joey Demaio, İstanbul'da beşinci kez hayranlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek "Bu sene Türkiye için özel bir sene, Türkiye cumhuriyetinin 100. yılı... Atatürk'ün mirası kutlu ve mutlu olsun" dedi.



Riff Cohen geliyor

Paris'te kaydettiği ilk albümünden itibaren özgün müziği ve hit şarkıları ile, Türkiye ve dünya müziği listelerinde adını en üst sıralara yazdıran, ülkemizde de kendisine sıkı bir hayran kitlesi oluşturan Riff Cohen, 5 Temmuz'da CSO Ada Ankara Ana Salon'da hayranları ile buluşacak.







Konserde Cohen, sevilen şarkılarının yani sıra Mezopotamya folk sesleri, Afrika ve Ortadoğu ritimleri ile eserler seslendirecek.