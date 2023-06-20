Bu hafta bolca sergi haberim var. Göbeklitepe gibi arkeolojik bir mirasın ülkemizde olmasından dolayı çok şanslıyız. Dünyanın en eski kült alanı olabileceği düşünülen ve 2018'den bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe hakkında hemen her gün yeni şeyler öğrendiğimiz gibi, tüm dünyadan sanatçılara da ilham olmaya devam ediyor. 44 yıllık fotoğraf sanatçısı Isabel Muñoz da onlardan biri.







Prado Müzesi'nin yaşayan en iyi 12 çağdaş fotoğrafçı arasında gösterdiği, eserleri uluslararası önemli sergilerde yer alan İspanyol sanatçının Göbeklitepe ve çevresini fotoğrafladığı 'Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye - Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar' başlıklı yeni sergisi geçtiğimiz hafta Pera Müzesi'nde kapılarını açtı. Ödüllü sanatçının değişik bir yöntemle fotoğrafladığı 92 eserin yer aldığı sergi, insanlık tarihinin bu gizemli coğrafyasını yeniden keşfetme imkanı sunuyor. Sergi, 17 Eylül'e dek ziyaret edilebilir.



CUMHURİYETİN İLK YILINDA NELER YAŞANDI?

Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır projeler ardı ardına gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Bu kez takvim yapraklarını ta en başa saran bir sergiyle karşı karşıyayız. 'Cumhuriyet'in İlk Yılı' sergisi, Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan aynı isimli kitaptan yola çıkılarak hazırlandı.







29 Ekim 1923 - 29 Ekim 1924 arasındaki o günlerde 'Türkiye'de neler oluyor, toplum nasıl yaşıyor, neler konuşuyor, neler seyrediyor, nasıl eğleniyordu?' sorularının yanıt bulduğu sergi, cumhuriyetin ilk yılını gazete ve dergi sayfalarında yer alan ilginç olayların görsel belgeleriyle izleyicisine yeniden yaşatmayı hedefliyor. Küratörlüğünü Cengiz Kahraman'ın üstlendiği sergi, 3 Eylül'e dek devam edecek.



ÇOCUKLARA İLERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ AŞILADILAR

Plastik kullanımını sıfırlamak, suyu elektriği israf etmemek, karbon ayak izlerimizi minimuma çekmek artık hayatımızın bir parçası. Giderek kirlenen çevre sebebiyle artık tehlike sinyalleri veren dünyamızı korumak adına sürdürülebilirlik meselesini özellikle çocuklara öğretebilmek çok önemli... Çocuklarda sürdürülebilirlik ve çevre bilinci oluşturmak hedefiyle önceki gün Bomonti'deki bir otel güzel bir etkinlik düzenledi.







Sanatçı Deniz Doğruyol tarafından gerçekleştirilen atölyede Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) çocukları, otelde biriken atık malzemeleri kullanarak farklı objeler tasarladılar. Yine aynı etkinlikte Kral Şakir Geri Dönüşüm filminin yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, çocuklarla geri dönüşüm ve ileri dönüşüm konusunda sohbet etti.



KUSURLARINIZI SEVİN

Levent'te bulunan bir sanat galerisinde yazı 'Without Boundaries' sergisi ile karşıladı. Küratörlüğünü Taner Yılmaz'ın üstlendiği ve 16 Eylül'e dek sürecek olan sergide; 11 genç sanatçının işleri yer alıyor.







Onlardan biri de Dilan Tanburoğlu. 13 yaşından bu yana resimle ilgilenen ve 7 yıldır profesyonel olarak resim yapan sanatçı, eserlerinde aramızdaki farklılıkların aslında bizi bir bütün yaptığını, kusurlarımızı sevmemiz gerektiğini, asıl güzelliğin kusurlarda olduğu mesajını veriyor.



UMUTTA BİRLEŞTİLER

Bir sergi haberi de Bodrum'dan. Çukurova bölgesinin çağdaş sanat galerisi Kun Art Space, 21 Haziran-16 Temmuz tarih aralığında 'I Hope' adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor.







Sergide umudun birleştirme ve iyileştirme gücüne inanan 18 sanatçının eserleri yer alıyor.