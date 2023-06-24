Bu yıl 10 Haziran'da Gala Konser ile başlayan 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, önceki akşam AKM'de sahnelenen Aida operasıyla sona erdi. Ankara ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri'nin ortak sahneledikleri, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün en büyük prodüksiyonlarından biri olan, İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin Aida operası, seyircileri büyülü bir yolculuğa çıkardı.







Solistleri, korosu, dansçıları ve görkemli rejisi ile kapanışa damgasını vuran ve festival seyircisinden büyük alkış alan eseri, ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye koydu. Muhteşem müzik, dans, dekor ve kostümlerle antik Mısır'ı sahneye taşıyan ve Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkının öyküsü seyircilerin büyük beğenisini kazandı. Özellikle 'Aida' rolüyle Evren Ekşi ve Radames'i canlandıran Efe Kışlalı'nın performansları görülmeye değerdi.



TANPINAR'IN DOĞUM YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL SERGİ

Edebiyatımızın usta ismi Ahmet Hamdi Tanpınar doğumunun 122'nci yıl dönümünde düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu kapsamda İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Esenler Belediyesi, 'Bir Hayalin Kurgusu' adlı sergiyi meraklılarıyla buluşturdu.







Geçtiğimiz ocak ayında Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ilk kez meraklılarıyla buluşan sergi, bu kez Gülhane Parkı'ndaki Alay Köşkü'nde kapılarını açtı.







Sergide, Tanpınar'ın 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' romanındaki karakterlerin yapay zeka desteğiyle tasarlandığı eserler yer alıyor. Romanın kahramanı Hayri İrdal başta olmak üzere diğer karakterlerin görsel sanatçı Gökhan Genç tarafından yapay zekayla oluşturulmuş halleri 8 Temmuz'a kadar görülebilir.



"AÇIK YAPIT"A LONDRA'DAN HALK ÖDÜLÜ GELDİ

Sanatçı Melek Zeynep Bulut, performatif, deneysel bir mekan kurgusu olan eseri 'Açık Yapıt'la Londra'dan ödülle döndü. 1-25 Haziran tarihleri arasında Londra Tasarım Bienali'nde







Türkiye'yi temsil eden Bulut'un eseri, 47 ülke ve çeşitli üniversiteler arasından seçilerek Halk Ödülü'nü kazandı. Bulut'a ödülü, bianelin yapıldığı ünlü sanat merkezi Somerset House'da düzenlenen törende takdim edildi.



FİLİSTİN MÜZİK ELÇİSİ GELİYOR

Filistin müziğini dünyaya tanıtan ud üçlüsü Le Trio Joubran, İstanbul'a geliyor. Filistinli olan Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerden oluşan Le Trio Joubran geleneksel Filistin müziğini ud ile icra ediyor.







Ud ve Arap lavtasının en büyük virtüözlerinden olan Jourban Kardeşler, bugüne kadar yayınladığı 8 stüdyo albüm ile tüm dünyada geniş hayran kitlesine sahip. Paris Olympia'dan New York Carnegie Hall'a uzanan farklı konser salonlarında binlerce kişiye konser veren üçlü, 29 Eylül'de İstanbul'da sahneye çıkacak. Konserin biletleri de 26 Haziran tarihinden itibaren satışta olacak.



BOZCAADA'DA BU YIL 'OYUN' VAR

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın katkılarıyla düzenlenen Bozcaada Caz Festivali, bu yıl yedinci kez müzikseverlerle buluşacak.







'Oyun' temasıyla 8-9-10 Eylül'de gerçekleşecek olan festivalde Avishai Cohen, Kazy Lambist, Nubya Garcia gibi uluslararası isimler sahneye çıkacak. Derya Yıldırım, Elif Dikeç, Itamar Borochov ve İsmail Altunbaş'ın birlikte Anadolu müziğine kendi yorumlarını katacakları Bozcaada Ensemble adlı grup da dinleyicilere farklı bir deneyim yaşatacak.