Tatil deyince akıllara sadece deniz, kum, güneş gelmesin. Son yıllarda kültür turizmi de oldukça rağbet görüyor. Bu son 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, yurdun dört bir yanındaki tarihî ve kültürel mekanda bayram tatili yoğunluğu yaşandı.







Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre yerli ve yabancıların akınına uğrayan müze ve ören yerlerini 9 gün boyunca toplam 1 milyon 414 bin 780 kişi ziyaret etti. Kurban Bayramı'nda en çok ziyaretçiyi 116 bin 876 kişi ile Denizli-Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ağırladı. İzmir Efes Ören Yeri, 100 bin 233 kişi ile en çok ziyaret edilen ikinci tarihi mekan oldu.







Antalya Olympos Ören Yeri 41 bin 326 kişi ile üçüncü sırada yer alırken Trabzon Sümela Manastrı 38 bin 355 kişi ile dördüncü, İstanbul Galata Kulesi ise 37 bin 552 kişi ile beşinci sırada yer aldı. Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa Göbeklitepe'yi de bayram tatilinde 31 bin 66 kişi ziyaret etti. İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi ise 27 bin 398 ziyaretçi ağırladı.



Yaprak Dökümü tiyatro sahnesinde

Yeni tiyatro sezonunda sahneye konulacak eserler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Onlardan en öne çıkanı Türk edebiyatının unutulmazları arasına giren Yaprak Dökümü. Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri 1957 ve 1967'de sinemaya, 1988'de ve 2006'da televizyona uyarlanmıştı.







Eski mutasarrıf Ali Rıza Bey önderliğindeki bir ailenin dramını anlatan eser, bu kez Hakan Altıner'in genel sanat yönetmenliğindeki Kedi Sahne Sanatları tarafından sahneye uyarlanıyor. Oyunun yönetmenliğini üstlenen Altıner'le konuştum... Usta sanatçı, 1930'larda geçen romanın orijinaline uygun olarak tek bir söz dahi eklemeden sahneye uyarlayacağını söyledi. Ayrıca oyunda Ali Rıza Bey'i canlandıracak olan Altıner'den, Reşat Nuri Güntekin'i de sahneye taşıyacağını öğrendim.







Merhum edebiyatçıyı sürpriz bir isim canlandıracak, onu şimdiden söylemeyeyim. Hayriye Hanım'ı Suna Keskin'in canlandıracağı oyunda Damla Cercisoğlu, Orçun Kaptan, İlkyaz Kocatepe, Kahraman Sivri ve Selda Özbek Orpak da rol alıyor. Bayram öncesi bir araya gelerek okuma provalarını yapan ekip, 23 Ekim'de perde açmayı planlıyor. Yeni sezonda adından sıkça bahsettireceğe benzeyen ekibe bol şans diliyorum.



C Takımı için hazırlıklar başladı

'Nasipse Olur' ve 'Sil Baştan Kaynanam' filmlerinin yapımcısı Vahdet Erdoğan, üçüncü filmi için kolları sıvadı. Filmlerini dijital platformlar yerine sinema salonunda seyirciyle buluşturarak, sektöre desteğini sürdüren isimlerden olan Erdoğan, bu kez kendi hayatından yola çıkarak bir arkadaşlık hikâyesini perdeye taşıyor.







Genel hikayesi kendisine ait olan filmin senaryosunu Barış Başar kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda komedi işinde usta olan Bora Onur'un oturacağı 'C Takımı' adlı film, 90'lı yıllarda lisede arkadaş olan bir grubun otuz yıl sonra yaşadıklarını anlatıyor. İki filmi de 70 bin civarında seyirciye ulaşan Erdoğan, bakalım üçüncü filmde kendi rekorunu kırabilecek mi?