20. yüzyılın başlarında Avrupa'nın en ünlü portre sanatçıları arasında yer alan Avusturyalı ressam Gustav Klimt'in Yelpazeli Kadın (Lady with a Fan) isimli portresi, İngiltere'nin başkenti Londra'da Sotheby's tarafından düzenlenen müzayedede 108.4 milyon dolara alıcı buldu. 80 milyon dolara alıcı bulması beklenen eser, bu satışla Avrupa'da bir açık artırmada satılan en pahalı eser unvanını elde etti. Klimt'in en sevdiği konu olan kadın formu üzerine bir çalışma olan 'Yelpazeli Kadın', hem modern sanattaki Japonizm akımının etkisini hem de Klimt'in kendine özgü tarzını yansıtıyor.







Sanatçının son dönem eserlerinden biri olan tablonun tamamlanma tarihi, Klimt'in öldüğü yıl olan 1918. Müzayede evinden yetkilinin 'sınırları zorlayan deneylerle dolu tekniğe sahip' sözleriyle tanımladığı dekoratif unsurlarla dolu portedeki kadının elbisesi ve elindeki süslü tasarımlara sahip yelpaze dikkat çekiyor. Avusturyalı ressamın, '1912' yılında yaptığı 'Adele Bloch-Bauer II'nin portresi, 2006 yılında New York'ta Christie's Müzayede Evi'nde o zamanın rekoru olan 87,9 milyon dolara satılmıştı.







Klimt'in müzayede rekoru, geçtiğimiz yıl Christie's New York'ta, Paul Allen'ın koleksiyonundan gelen Birch Forest (1903) isimli manzara resmi olmuş ve bu eser 104,6 milyon dolara alıcı bulmuştu.







AÇIKHAVADA TENORLARIN GECESİ

Türkiye'de yetişmiş, dünyanın birçok büyük operasında başrolleri seslendirmiş tenor Murat Karahan, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda yine şahane bir konsere imza attı. Konserde kendisine, "Çok yakın arkadaşım, usta İtalyan tenor" diyerek anons ettiği İtalyan tenor Alessandro Safina eşlik etti. İki usta ismin devleştiği konser 'Nessun Dorma' ile başladı. Alper Kömürcü şefliğindeki 'Avrasya Filarmoni Orkestrası'nın eşlik ettiği konser, Karahan'ın "Kendimi en iyi ifade ettiğim şarkı" diyerek anons ettiği 'My Way' ile devam ederken binlerce kişi ayaktaydı. 'Sabahlar Uzak', 'Yalgızam' ve 'Nazende'nin arka arkaya geldiği konserin ikinci bölümünde ise, Safina, Türkçe olarak Sezen Aksu bestesi 'Bile Bile'yi seslendirdi ve Türkiye'de sahne almaktan her zaman çok mutlu olduğunu ifade etti.







YENİ SEZONA AŞIK SHAKESPEARE

Geçtiğimiz sezon Amadeus, Küheylan, 1923 Müzikali gibi yüksek prodüksiyonlu oyunları seyirciyle buluşturan Çolpan İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu yeni sezona sahneleyeceği oyunu belirledi. Ekip, 7 dalda Oscar kazanan Aşık Shakespeare adlı oyunu sahneye koyacak. Ekip, oyun için oyuncu arayışlarının başladığını duyurdu. Başvurular 5 Temmuz'a kadar devam edecek.

John Madden'ın yönettiği 1998 yapımı romantik komedi filmi Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Geoffrey Rush, Ben Affleck, Judi Dench, Colin Firth gibi isimler rol alıyordu.

Yazılarına yardımcı olacak bir ilham perisi arayan Shakespeare'in, Viola ile tanışması ve sonrasında gelişen olayları anlatan filmin, Lee Hall tarafından sahneye uyarlanan versiyonu da İngiltere'de büyük ilgi görmüştü. Viola rolünde Lucy Briggs-Owen ve Will rolünde Tom Bateman'ın rol aldığı oyun yaklaşık 30 kişilik kadrosuyla West End'in en kalabalık kadrolu oyunuydu. Hatta ekipte bir köpek de yer alıyordu.

Kostüm ve kılıçlı aksiyon sahneleriyle göz dolduran oyunun, Serdar Biliş rejisiyle sahnelenecek Türkiye versiyonu nasıl olacak şimdiden merak etmeye başladım.







CAZ FESTİVALİ BAŞLIYOR

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından haziran ayı başında düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali yaklaşık 25 bin müzikseveri ağırlamıştı. Şimdi sıra caz festivalinde...

İstanbul Caz Festivali, 7-19 Temmuz tarihleri arasında, popüler ve yeni isimlerle dolu bir programla bu yıl 30. yaşını kutlayacak. Festivalde, 40'a yakın konserde, usta isimlerden yeni keşiflere, 200'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçı izleyicilerle olacak. Afro-pop'un çığır açan sesi Fatoumata Diawara, cazdan blues ve folka uzanan güçlü vokaliyle Lizz Wright ve 'çağdaş cazın en güzel seslerinden' Güney Kore'nin yıldız ismi Youn Sun Nah Quartet festivalin konuklarından. Ayrıca, Vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz ile sıra dışı söz yazarı ve besteci Riff Cohen'i ilk kez bir araya getirecek festivalin özel projelerinden Riff Cohen & Okay Temiz 'The Ritual' da ilk kez izleyicilerle buluşacak.







PİNK MARTİNİ YENİDEN SAHNEDE

"Sympathique", 'Hang on Little Tomato', 'Hey Eugene!', 'Splendor in the Grass', 'Joy to the World', '1969', 'A Retrospective', 'Get Happy', 'Dream A Little Dream', 'Je Dis Oui' albümleriyle altın ve platin plak kazanan, Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pink Martini, Avrupa turnesi kapsamında yeniden ülkemize geliyor. Son olarak hazırlık çalışmaları 25 yılın üzerinde süren 'Thomas Lauderdale Meets The Pilgrims' albümünü yayınlayan ABD'li müzik grubu, yarın akşam Ayazağa'daki konser mekanında Türkiye'deki hayranları ile buluşacak.