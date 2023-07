En büyük çocukluk travmam dondurma

Çok küçük yaşlarda başladığı müzik kariyerinde 42’nci yılı geride bırakan Ceylan, küçükken sesi kısılmasın diye dondurma yiyememesinin kendisinde travma olarak kaldığını söyleyerek ekledi: “Bu yüzden buzdolabımda çeşit çeşit dondurma var. Her gece mutlaka bir-iki top dondurma yerim”

Henüz 6 yaşındayken sahneye çıkmaya başlayan ve Küçük Ceylan olarak tanınan Ceylan Avcı, kariyerinde 42 yılı geride bıraktı... Çocukluğunu ve anneliğini yaşayamadan, zor inşa ettiği kariyerinde halen adından bahsettirmeyi başaran Ceylan'la bayram için bir araya geldik...

Dijitali yakalamak adına artık şarkı süreleri kısaldı. Yeni şarkınız 'Cane'nin de süresinin kısalığı dikkatimi çekti. Bu durum müziğinizi nasıl etkiliyor?

Dünyayı takip edip geride kalmamak adına yeniliklere açığım. Kendi tarzımı dünya sound'ları ile buluşturmayı seviyorum. Girişi ve ara bölümleri uzun şarkılar dinlenmiyor. Müzik platformları da kısa şarkıları çalmayı tercih ediyor.

Dış görünüşünüzle oynamayı, imaj tazelemeyi seviyorsunuz. Geçen yıl Marilyn Monroe, bu yıl Madonna imajı ile çıktınız. Hatta 'Madonna türkü söylüyor' yorumları yapıldı.

Dediğim gibi çağın gerisine düşmemek için, herkes gibi dünyaya takip edip, sosyal medyayı kullanıyorum. Bir de kendimde değişim seviyorum. Farklı imaj dediğiniz benim iç dünyamda yer alan renklerim. O renkleri sevenlerimle paylaşmayı, onları şaşırtmayı seviyorum.

Hiç pişmanlık yaşadığınız oldu mu bu imajlardan?

Hayır olmadı. İçimden geleni kendi süzgecimden geçirip hayata geçiriyorum. Zaten beni benzettikleri kadınları çok seviyorum. Attıkları her adımı takip ettiğim, insanlık tarihine isimlerini yazdırmayı başarmış yıldızlar.

Peki, yaş almamanıza ne demeli? Bu formunuz nasıl koruyorsunuz?

Biraz genetik, biraz spor, biraz da yediğinize içtiğinize dikkat etmekten geçiyor. Huzurlu bir yaşamım var. Son yıllarda kayıplarımız oldu. Kayıplarımıza rağmen hayat yeniden size güzelliklerini sunuyor. Eski köye yeni adet getirmeye gerek yok. Kendinize sağlıklı baktığınız ve stresten uzak durdurduğunuzda, bedeniniz de size iyi davranıyor.

Son dönemde sahne kıyafetleri çok konuşuluyor, öyle ki yeri geliyor şarkının ve şarkıcının önüne bile geçiyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?

Şahane buluyorum. Sahne bambaşka bir dünya ve orada farklı bir atmosfer oluşturmak gerekiyor. Çok fazla gece kulüplerinde çıkmıyorum. Halk konserleri başta olmak üzere büyük organizasyonlarda sahne almayı tercih ediyorum. Oralara da çıkarken önce kendime ve seyirciye saygımdan dolayı kıyafet konusuna dikkat ediyorum. Aslında herkes yaptığı müziğe ve bedenine göre sahnesine özenle hazırlanıyor. Bayıla bayıla seyretmeyi seviyorum onları. Güzel kadın ve adam her daim sahnede ışıl ışıldır. Zeki Müren sahne devrimini başlatan kişidir. Ne kadar ileri bir görüşü vardı. Hâlâ hafızalarımızda.







DAMARLARIMIZDA ARABESK VAR

Günümüzde rap revaçta. Mesela siz bir rap şarkısı söyler misiniz?

Proje ve şarkıya bağlı. Farklı tarzları yeni işler yapmayı, sunmayı seviyorum. Çok mükemmeliyetçi bir yapım var. Kolay kolay beğenmiyorum. Şu ana kadar içime sinen, tamam diyeceğim bir parça karşıma çıkmadı. Kapılarım kapalı değil ama. Gençlerin enerjisiyle buluşmayı seviyorum.

Yıllar geçse de arabeskin modası hiç geçmiyor...

Türk toplumunun damarlarında arabesk var. Yaşamlarımızda, hikâyelerde hep arabesk var. Doğarken kulağımıza okunan ninniler makamlı. Oralardan tanışmaya başlıyoruz.

O küçük kız çocuğunun kendi müzik şirketini kurup marka haline geleceğini hayal etmiş miydiniz?

Küçük bir kız çocuğunun müzik şirketi kurup yıllar sonra bu kadar büyük kariyere sahip olması gibi hayalim yoktu. Tek hayalim şarkı söylemekti. 6 yaşında sahneye çıkmaya başladım ama Küçük Ceylan olarak 9 yaşında herkes beni tanıdı. Bu kız çocuğu 49 yaşında ve hâlâ buralarda. Gerçekten inanılacak gibi bir şey değil. Çok şükür, sevenlerime beni yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim.

Sesiniz kısılır diye çocukken yıllarca dondurma yiyemediğinizi öğrendim...

Maalesef bu dondurma olayı bende bir travma olarak kaldı. Buzdolabında o kadar çok çeşit dondurma var ki. Her gece mutlaka bir iki dondurma yerim. Mesela lunaparka giderdim. Çok kısıtlıydı vaktim. Rüzgârdan sesim kısılırdı. Bu kısılma olayı hep gündemdeydi. Çok zordu. O zamanlar şöhret sahibi olmak ve bugün de devam ettirmek çok zor. Benimle birlikte 4 nesil büyüdü. Acı olduğu kadar güzel yanları da var. Pişman mıyım, hayır asla.

Bir röportajınızda 50'den fazla taşındığınızı söylemiştiniz. Neden bu kadar çok taşındınız?

Çok fazla taşındığım doğru. Bir evde çok fazla duramıyordum. Yaş aldıkça fikirler de değişiyor. İnsan bir de sürekli taşınınca yoruluyor. Tebdili mekânda ferahlık vardır. Bazen evler üstüme gelmeye başladığında hemen sıkılıp taşınıyorum. Kasvetli evde duramam. Tez canlıyımdır.

Ev gibi araba değiştirmeyi de çok seviyormuşsunuz...

Evet. Arkadaşlarım bile benimle iddiaya girer 'Bu araba 1 yıl kalmaz' diye. Araba değiştirmeme herkes alışık.







ÇOCUKLARIMLA BÜYÜDÜM

16 yaşında anne oldunuz. İkinci çocuğunuzu 19 yaşındayken kucağınıza aldınız. Erken evlenip anne olduğunuz için pişman mısınız?

Evet, genç yaşta anne oldum. İyi ki de erken yaşta anne olmuşum. Şöhretimi devam ettirmem lazımdı genç anne olarak. Çocuklarımla yeterince ilgilenemedim ama aramız çok iyi. Aramızdaki bağlar çok güçlü. Annem ve babaannesi baktı. Ben de onlarla birlikte büyüdüm.

Bocaladığınız zamanlar oldu mu o dönem peki?

Ben çocuklarımın geleceği için çalıştım. Onlar için ne kadar fedakarlıklar yaptığımın bilincindeler. Annem ve babaannesi bana büyütme dönemlerinde çok büyük yardımcı oldular.

Çocuklarınızın müziğe ilgisi var mı?

Oğlum da kızım da müziği seviyorlar. Hatta kızım Melodi'yle Yıldız Tilbe'ye ait 'Severim ama güvenemem' şarkısını bir anı kalsın diye düet yaptık. Arada kendi de müziği hobi olarak yapıyor. Şu anda Kanada'da yaşıyor. Orada evlendi.



AŞK GEÇİCİ, ÖNEMLİ OLAN SEVGİ-SAYGI

Sizin Cane'niz kim şu an? Sözler kime gidiyor?

Sözler kimseye gitmiyor. Yazana sormak lazım. Cane çok sevdiğim bir söz. Canım demek. Bana da söylenmesi hoşuma gider, benim de birine söylemek hoşuma gider.

4 defa evlendiğinizi okudum. Evlilik aşkı öldürür mü sizce?

Aşk anlıktır, kalıcı olan sevgi. İki kişinin ortak rüyasıdır evlilik. Bu yolda yürürken birbiriniz tanıyorsunuz.

Aşk tanımınızı merak ediyorum?

Aşk geçici bir şey. Önemli olan sevgi ve saygı. Hayatımda işim ve çocuklarım haricinde kimse de yok. Yalnızım.







HAYATIMI FİLM YAPIP OYNAMAK İSTERİM

Sizinki büyük bir başarı hikâyesi. Hayatınızın filme çekilmesini ister miydiniz?

Viyana'da yaşıyordum. 6 yaşında bir kız çocuğunun annesi ve babası ile düğün salonlarında başlayan hikâyesi İstanbul'a döndükten sonra da devam etti. Hayatım film olarak çekilse beni kim oynardı diye hiç düşünmedim. Çok güzel isimlerle çalıştım. 17 sinema filmi çektim ve ünüme ün kattı. Bir gün hayatımı kendim sinema filmi olarak çekmek ve oynamak isterim.

Kariyerinizde sinema filmleri de var. Denk geldiğinizde izliyor musunuz o filmleri?

Bugüne kadar televizyonda denk geldiğim sinema filmlerimi hiç izlemedim. Adile Naşit'le sinema filmi çektim. Gündüzleri film, geceleri sahne yapıyordum. Adile abla çok hastaydı. O filmi çekerken tüm ekip çok ağlıyorduk. Temel Gürsu'nun yönetmenliğinde benimle çektiği 'Annem' son sinema filmidir. O film beni derinden etkiler. Temel Gürsu'nun da üstümde büyük emekleri var. O filmde annemi oynayan Canan Perver benimle yeniden setere geri döndü. İzmir fuarını çok özlüyorum. Kıskançlık yoktu. Sanata ve sanatçıya hürmet, saygı vardı. Akşamları tüm sahneye çıkanlar bir araya gelir eğlenir sohbet ederdi.



BANA MİMAR CEYLAN DERLER EVLERİ GÜZELLEŞTİRMEYİ SEVERİM

Zorluklarla geçen yıllarda birikimlerinizi iyi değerlendirebildiniz mi? Zamanında yaptığınız arazi yatırımları değerlendiği için şu an gayrimenkul zengini olduğunuzu duydum. Bu bilgi doğru mu?

Doğru. Gayrimenkul zengini demeyelim, gayrimenkule yatırım yapıyorum. Emlak ile ilgili işler de yapıyorum. Yapmak da zorundayız. Bir gün bu meslek sizi bırakacak. Hem kendi yaşamımı hem de çocuklarımın hayatını düşünüyorum.

Bu ticari zekâya nasıl eriştiniz?

Sanat hayatı haricinde ticari hayatta da ne yapmam gerektiğini düşündüm. Ama bana en yakın ev ve gayrimenkul oldu. Bana mimar Ceylan derler. Bütün evlerimi hep güzelleştirmişimdir. 'Sanatçı olmasaydın mimar mı olacaktın?' diye sorarlar. Evi giydirmeyi ve güzelleştirmeyi seviyorum.



OKUYAMAMAK EN BÜYÜK YARAM

Neredeyse 40 yıldır müzik sektörü içerisindesiniz. On yaşındayken ilk albümünü yaptınız. Şimdiki aklınızla Küçük Ceylan'a ne öğütlerdiniz?

Bu Ceylan'a bir öğüt olarak değil; kız olsun erkek olsun, şartlar ne olursa olsun, nerede olursanız olun herkes okumalı. Okulu bıraktığım ve devam etmediğim için o bende bir yara olarak içimde kaldı.



BENİM İÇİN BAYRAM HÜZÜN VE KEDER DEMEK

Bayramları nasıl geçirirsiniz?

Benim için sevdiğim insanları kaybettiğim gün, anlamını yitirdi. Bayram; hüzün ve keder demek benim için.

Siz de eski bayramları özleyenlerden misiniz?

En çok özlediğim şey annemlerin evinde toplanmak. Tüm kardeşlerimle eğlenip çok gülerdik. Rahmetli abimi 2004 yılında kaybettikten sonra bizde bayram bitti.



İKİ USTAM VAR, BİRİ BABAM DİĞERİ İBRAHİM TATLISES

Hiç ünlü olmaktan sıkılıp yorulduğunuz, bir köşeye çekilip yalnız başına kalma ihtiyacı hissettiniz anlar oldu mu? Böyle kaçış noktalarınız var mıdır?

İki şarkı ile anlık şöhret olmak artık çok kolay ama kalıcı olabilmek hiç kolay değil. Ben ateşten gömleği çok erken yaşta giydim. Benim ustam babamdı. Eski bir müzisyendi. Lakabı Garibim Ahmet'ti. İki ustam oldu. Bir diğeri de İbrahim Tatlıses'ti.