Ülkemizin ve İstanbul'un en önemli sanat kurumlarından İstanbul Modern, Renzo Piano imzalı yeni binasıyla ilgi görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ayki açılışıyla da yurt dışı basınında yer bulan İstanbul Modern, BBC'nin hazırladığı dünyanın en ilham verici müzelerini mercek altına alan 'Inside Museums' belgeselinin ilk konuğu oldu.







Sanat eleştirmeni Alastair Sooke'un hazırladığı 24 dakikalık belgeselde, İstanbul Modern'in yeni müze binası mimar Renzo Piano'nun anlatımıyla keşfedilirken, koleksiyon sergisinde yer alan sanatçılarla yapılan röportajlarla da Türkiye sanatında yolculuğa çıkılıyor. Gülsün Karamustafa, Refik Anadol ve İnci Eviner'in koleksiyon sergisinde yer alan yapıtları üzerine söyleşilerin eşlik ettiği belgeselde müze koleksiyonunun başyapıtlarından Fahrelnissa Zeid'in 'Cehennemim' de anlatılıyor. İstanbul'un marka değerine anlam katan müzeden, yabancı basın yayın organlarında övgüyle bahsedilmesi bizim için de büyük gurur...







İLYUN YİNE GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI

Ülkemizin yetiştirdiği en önemli genç sanatçılardan biri olan İlyun Bürkev dünya çapında bir müzisyen olma hayaline doğru adım adım yaklaşıyor. Geçen yıl dünyanın en iyi müzik ve drama okullarından Mozarteum University of Salzburg Pre-College'e birincilikle giren Bürkev, bu kez kariyeri için çok büyük bir gelişmeyi duyurdu. Piyanonun dahi çocuğu olarak anılan 14 yaşındaki Bürkev, Beethoven'la eşleşmiş şehir Bonn'da kurulan ve kurulduğu günden bu yana Almanya'nın en prestijli konser salonlarında birçok değerli solistlerle beraber başta "Viyana Klasikleri" olmak üzere birçok seri konserler ve turneler düzenleyen Klassische Philharmonie Bonn ile konser serisine başlıyor. 25 Eylül-24 Ekim arası 11 şehirlik turnede önemli müzisyenlerle sahne alacak olan genç müzisyene sanat dünyasından da tebrik yağdı. Ben de Bürkev'i, Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizi temsil edeceği için tebrik ediyorum. Yolun açık olsun İlyun...







BÜYÜK DESTEK ALAN FİLMDEN İLK KARELER YAYINLANDI

Avrupa'nın en büyük sinema filmi destekleme fonu Eurimages'ten aldığı 97 bin Euro'luk destekle adından bahsettiren, Türkiye Yunanistan ortak yapımı film 'Adresi Olmayan Ev'den ilk kareler yayınlandı. Hatice Aşkın'ın yönettiği filmin yapımcıları arasında ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Emre Oskay ve George Kyriakos yer alıyor. Kurgusu Atina'da devam eden ve Boran Kuzum, Osman Sonant, Zeynep Tuğçe Bayat ve Emel Çölgeçen gibi isimlerin rol aldığı filmi izlemek için sabırsızlanıyorum.







İSRAİL FİLARMONİ ORKESTRASI İLK KEZ İSTANBUL'A GELİYOR

Dünyanın en önemli orkestralarından biri olan ve pek çok turnesindeki konserlerin biletleri aylar önce tükenen İsrail Filarmoni Orkestrası, Türkiye'deki ilk konserini 26 Ekim'de Ataşehir'deki stadyumda verecek. Son 100 yılın en saygın klasik müzik topluluklarından biri olarak kabul edilen İsrail Filarmoni Orkestrası'nı ünlü şefi Lhav Shani yönetiyor.