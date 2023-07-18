Ülkemizin kültürel ve tarihî mekânları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 1.5 milyon kişi müze ve ören yerlerini ziyaret etmişti. Aynı ilgiyi Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı saray, köşk ve kasırlar da görüyor. Sarayları ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı yılın ilk 6 ayında yüzde 18 artarak 3 milyon 800 bini aştı.







Bunun 1.3 milyonu yabancı turist... Yani ülkemize gelen yabancı turistler aynı zamanda tarihi yerleri de merak ediyorlar. En çok rağbet gören yer ise Topkapı Sarayı...

Türkiye'nin önde gelen tarihi ve kültürel mirası olan Topkapı Sarayı'nı 1 milyon 964 bin 532 kişi gezmiş. Topkapı Sarayı'nın ziyaretçi sayısının artışında Mukaddes Emanetler Sergisi, Hat Levhalar ve Yazı Araç Gereçleri Sergisi, Hazine Sergisi, Padişah Elbiseleri Sergisi ve Mecidiye Köşkü'nün de hizmete açılmasının etkili olduğu belirtiliyor.







Topkapı Sarayı'nın haricinde Dolmabahçe Sarayı'nı da 660 bin 922 kişi ziyaret etmiş. Anadolu yakasındaki yerlere de yoğun ilgi var. Örneğin Beylerbeyi Sarayı 220 bin 870 kişiyi ağırlamış. Onun haricinde Küçüksu Kasrı, Beykoz Mecidiye Kasrı, Beykoz Cam ve Billur Müzesi'ni gezen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 91 artışla 80 bin 121 olmuş. Bunlar sadece 6 aylık rakamlar. Yıl sonunda bu verilerin daha da artacağını, rekor ziyaretçi rakamlarına ulaşılacağını ön görmek hayal değil.



Türk bilim kurgu filmi Roma'dan 2 ödülle döndü

Türkiye'nin ilk uzun metraj kadın bilim kurgu ve distopya yönetmeni unvanına sahip Serpil Altın'ın filmi 'Bir Zamanlar Gelecek: 2121' ödüllere doymuyor.







Amerika ve İngiltere'deki festivallerden aldığı ödüllerle dikkat çeken filme bu kez İtalya'dan ödül geldi. Film, dünyada az sayıda olan kadın yönetmene görünürlük kazandırmak amacıyla Roma'da bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Cinema d'iDEA Kadın Yönetmenler Festivali'nden iki ödülle döndü. En İyi Film ödülü'nün yanı sıra filmin kadın oyuncusu Selen Öztürk de En İyi Oyuncu ödülünü kazandı. Sanat camiasında da geniş yankı bulan haber sonrası oyuncu arkadaşları Öztürk'ü tebrik yağmuruna tuttu.



'Bir Avuç Güzel İnsan' belgesel oldu

Fotoğrafçı Ara Güler'in erken yaşlarda başlayan edebiyat merakından yola çıkarak fotoğraflamaya başladığı Türkiye ve dünyanın önde gelen edebi figürlerine ait portreleri içeren Bir Avuç Güzel İnsan sergisi belgesel oldu. Güler'in Türk edebiyatına olan katkısını gözler önüne seren sergiyi bu vesileyle bir kez daha gezme imkânı buldum.







Kasım ayından beri ziyaretçilerini Ara Güler Müzesi'nde ağırlamaya devam eden serginin belgeselinde, sergi hazırlık sürecinin yanı sıra müzede portreleri yer alan isimlerle de yapılan söyleşiler yer alıyor. Cihan Çekiç'in yönettiği belgeselde, sergide portreleriyle yer alan dostları Doğan Hızlan, Hilmi Yavuz, Karin Karakaşlı, Mario Levi o anın hikâyelerini paylaşıyorlar.