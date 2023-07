MFÖ’nün kınalı kuzusu grubu öksüz bıraktı

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen, geçtiğimiz aylarda hastalığı nüksettiği için yoğun bakımda tedavi gören, MFÖ üyesi Özkan Uğur'un vefatı tüm müzikseverleri sarstı.









'AH BE TONTONUM'

69 yaşında hayatını kaybeden Uğur, aslında grubun her şeyiydi. MFÖ'nün diğer üyesi Fuat Güner onun için, "Özkan hepimizin kınalı kuzusudur. Bize ilk katıldığında pembe yanaklı 16 yaşında bir çocuktu. Çok kabiliyetliydi. Müzik için yaratılmıştı. Hem bas gitar çalıp hem şarkı söyleyip, ikinci üçüncü sesleri yapıp dans edebilen bir müzisyen ben hiç görmedim" diyordu. Mazhar Alanson da "Özkan önce kendini göstermedi, sesini koydu.









Sonra da aldı yürüdü. Onsuz olmaz" diyerek övgüyle bahsediyordu Özkan'dan. Uğur'un ölümünün ardından stüdyoda kayıt yaparlarken çekilen video da yürekleri dağladı. MFÖ'nün 'No Problem' adlı şarkısının provasında duygulanan Uğur'un gözyaşları, milyonları da ağlattı. Videoda, "Ne bir şifa buldum ne bir çare" dedikten sonra kendisini tutamayıp ağlamaya başlayan Uğur, provayı durduruyor ve "Ne oldu?" diye soran Alanson'a "Bilmiyorum ilk defa böyle bir şey oldu" diye karşılık veriyor. Alanson, "Ah canım duygulandın. Ah be tontonum. Ee biz bu yaşlarda ağlarız. Gözyaşlarımızı bitti mi sandın?" diye onu teselli ediyor.









SEN NEYMİŞSİN BE ABİ!

Vefatı sonrası paylaşılan yorumlarda hemen herkes usta ismin nüktedanlığına, güler yüzlülüğüne, sevecenliğine vurgu yaptı. Uğur'u anlatan en çarpıcı yorumlardan birinde şu ifadeler yer alıyordu: "En güzel bası sen çaldın, en güzel filmi sen yaptın, en güzel rolü sen kaptın, en güzel şarkıyı sen yazdın, en güzel sen delirdin, sen neymişsin be abi?"



AKM'DE TÖREN DÜZENLENECEK

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak olan Uğur için önce AKM'de saat 11.00'de tören düzenlenecek. Sanatçının naaşı, Taksim Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet'te defnedilecek.