1943'te Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry tarafından yazılan ve bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyasının anlatıldığı Küçük Prens kitabı tüm dünyanın en çok okunan kitapları arasında... İşte bu kitabın 80. yılına özel bir sergi kurgulandı. Türkiye'de ilk kez Karaköy'de açılan sergi, kitapseverleri Küçük Prens'in büyülü dünyasına davet ediyor.







Mekanın Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali ve serginin ev sahibi Koray Özdemir'le bu deneyimi yaşama imkanı buldum. Dev gül bahçesinden 3D gezegenlere, Tilki, animatronik yılan ve diğer karakterlere yakından temas edebilme imkanı sunan sergide, ayrıca bugüne kadar 505 farklı dil ve lehçede basılan Küçük Prens kitapları da sergileniyor. Hayal gücünü ve yaratıcılığı kaybetmeyen Küçük Prens'in bu ilham verici sergisini ekim ayının sonuna kadar gezebilirsiniz.







Ne çok özlemişiz şiirleri

Geçtiğimiz hafta çok güzel bir şiir etkinliğine tanık oldum. Ödüllü oyuncu Berkay Ateş, hayata geçirdiği Yazarlar Ormanı projesi kapsamında, İzmir, Antalya, Eskişehir, Ankara ve Adana gibi Türkiye'nin pek çok kentinde yer alan yeme-içme ve eğlence mekânlarında ağırladığı oyuncu dostlarıyla, şiir okuyup gitar eşliğinde şarkı söylüyor. Ben de 12'ncisi yapılan Kadıköy'deki şiir gecesine denk geldim.







Ateş'in sürpriz konukları oyuncular Umut Kurt ve Sitare Akbaş'tı. Üçlü; Turgut Uyar'dan, Orhan Veli'den, Nazım Hikmet'ten, Can Yücel'den şiirler okudular sırayla. Arada sohbet edip, şarkı söylediler. Şiir okumak isteyenlere de fırsat verilen, gerçekten çok keyifli samimi bir geceydi. Mavi Sahne etkinliğinde Sitare Akbaş da, yazdığı 'Bi, Di ve Ü' adlı şiirini ilk kez bizimle paylaştı ve büyük alkış aldı. Ne çok özlemişim şiir dinlemeyi, etkinliğin takipçisi olacağım.







Ekip yeni oyun için tekrar buluştu

Başarılı oyuncular Buğra Gülsoy, Serhat Teoman ve Mert Öner'in yıllara dayanan dostlukları profesyonel hayatta da devam ediyor. Yaklaşık 10 sene önce 'Pragma' adlı oyunu sahneleyen üçlü uzun aradan sonra yeniden bir araya geldiler.

Sam Shepard'ın 1980'de yazdığı 'Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz' adlı oyunun çalışmalarına başlayan ekip, önceki gün okuma provasındaydı. İki kardeşin birbirini keşfetme öyküsünü anlatan oyunun rejisini Mert Öner yapıyor. Gülsoy ve Teoman'ın yanı sıra Burak Sarımola ve Ayşe Lebriz Berkem'in de rol aldığı oyunu izlemek için sabırsızlanıyorum.







Turne programı belli oldu

Demet Akbağ'ın performansı ile Yılmaz Erdoğan'ın kalemini buluşturan 'Aydınlıkevler'in turne tarihleri belli oldu. İstanbul'da 30 ve 31 Temmuz'da Ayazağa'daki açıkhavada sahnelenecek iki oyunun ardından ekip; 6 Ağustos'ta Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda, 8 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alacak.