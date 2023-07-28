İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından beşinci kez verilecek 400 bin lira değerindeki Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, bu yıl deprem bölgesinde çalışmalar yürütecek iki ekibi destekliyor. Atta Festival, İKSV'nin ödül desteğiyle deprem bölgesinde yaşayan genç oyuncularla yeni bir çocuk oyunu üretecek.







Kabuk isimli oyun Ekim ayında başta Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Malatya olmak üzere depremden etkilenen illerde sahnelendikten sonra Kasım ayında 27. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında İstanbul'da seyirciyle buluşacak.







Bu oyunda rol alacak 1 kadın, 2 erkek oyuncu için seçmeler ise 4-5-6 Ağustos'ta Adana'da gerçekleştirilecek. Öte yandan Mordem Sanat'ın deprem bölgesinde gençlik ve çocuk tiyatrosu alanında çalışacak genç tiyatroculara yönelik yürüttüğü atölye çalışmaları da ödül kapsamında desteklenecek.



İş Sanat, yeni sezonunun Parlayan Yıldızları'nı arıyor

İş Sanat'ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserlerinin başvuruları başladı. Parlayan Yıldızlar serisinin başvuru koşulları İş Sanat'ın internet sitesinde açıklandı. Katılım için son başvuru tarihi 4 Eylül olarak belirlendi. 17 Eylül'de, İş Kuleleri Salonu'nda yapılacak seçmeler sonucunda İş Sanat'ın yeni sezonunda







16 genç müzisyene konser imkanı sağlanacak. Başvuru şartlarına göre, 1 Ocak 2003 tarihinden sonra doğan, güzel sanatlar lisesi veya konservatuar öğrenimine halen devam eden genç müzisyenler seçmelere katılabilecek. İş Sanat'ın 2012 yılında aramızdan ayrılan sanat yönetmeni Meriç Soylu'nun ailesi tarafından Parlayan Yıldızlara verilen 'Meriç Soylu Ödülleri'nde geçtiğimiz sezon birincilik ödülünü genç keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze kazanmıştı.



Türk filmi dünya prömiyerini Venedik'te yapacak

İlk filmi 'İki Şafak Arasında' ile ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Selman Nacar'ın ikinci uzun metrajlı filmi 'Tereddüt Çizgisi', 80. Venedik Film Festivali'nin resmi yarışma seçkisi olan Orizzonti Bölümü'ne kabul edildi.







Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali'nde gerçekleştirecek. Bu sene 30 Ağustos- 9 Eylül tarihlerinde yapılacak festivalde 'Tereddüt Çizgisi' Orizzonti Bölümü'nde yarışacak. Tülin Özen'in başrolünde yer aldığı film, bir avukatın vicdanıyla yüzleşmesini anlatıyor.



Kamyon Tiyatrosu Urfalı çocukları sevindirdi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kamyon Tiyatrosu' deprem bölgelerinde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.







Van Devlet Tiyatrosu oyunu 'Lybortonlu Kaplumbağa Silva' önceki gün Şanlıurfa Viranşehir'de izleyicilerle buluştu. Miniklerin heyecanı görülmeye değerdi.