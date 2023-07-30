Usta oyuncu Civan Canova geçtiğimiz yıl, 20 Ağustos'ta henüz 67 yaşındayken hayatını kaybetmişti. İyi bir oyuncu olmasının yanı sıra iyi bir insan da olan Canova, resim sanatına da merak salmıştı. Çekim aralarında resim yapan, 'resim hayattan haz almamı sağlıyor' diyen Canova, 2017 yılında ilk resim sergisini açmış ve 70 eserini sanatseverlerle buluşturmuştu.







Canova, vefatından iki ay önce 12 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekim ayında yeni resim sergisi açacağını duyurmuştu. Yaptığı paylaşımda, "Niyetim şu; yeni resim sergim için fikrinizi almak. Ekim ayında, İstanbul'da, elli yeni resmimden oluşan bir sergi açacağım. Çeşitli semtlerdeki birçok güzel salonla konuştum. Şimdi iş yer için karar verme aşamasına geldi. Ben de sizlere soruyorum. Sergimin hangi semtte olmasını istersiniz. Sırf size yakınlığı için düşünmeyin ama" ifadelerini kullanmıştı. Ne yazık ki Canova'nın ömrü bu sergiyi açmaya yetmedi. Şimdi merhum sanatçının ailesi onun vasiyetini yerine getirmeye karar verdi. Bahsettiği eserlerden oluşan, 'Civan Canova'dan Damlalar' isimli sergi 21 Ağustos'ta Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sergilenecek. Kendisine tekrar rahmet olsun...







BERGAMA'DA PERDE AÇILIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla sürdürülebilir, paylaşan ve dönüşen bir festival olma hayaliyle yola çıkan Bergama Tiyatro Festivali bu yıl dördüncü kez perde açıyor.

11-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde DasDas yapımı 'Deli Bayramı', 'Lear Mutfakta', Sarı Sandalye uyarlamasıyla 'Kral Übü', Kumbaracı50 yapımı 'Tek Kullanımlık Hikaye' gibi oyunlar Asklepion Antik Tiyatro; Bergama Müzesi ve Akropol gibi tarihi yerler başta olmak üzere 12 farklı mekanda seyirciyle buluşacak.

Çocuklar için de etkinliklerin olduğu festivalde ayrıca atölye ve söyleşiler de düzenlenecek.







TOZ, BAKÜ'DE SAHNELENECEK

Zerrin Tekindor'un tek kişilik performans sergilediği tiyatro oyunu 'Toz' yoluna devam ediyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp Hira Tekindor'un yönettiği ödüllü oyun, bu kez Bakü'de izleyiciyle buluşacak. Tekindor, oyunun 8 ve 9 Eylül'de Bakü'de sahneleneceğini duyurdu. Handan karakteriyle çok sayıda kişiliğe bürünen ve her birine bambaşka hayatlar veren Tekindor, daha önce de Londra'da ayakta alkışlanmıştı.







DÜNYA EZGİLERİ BURSA'DA BULUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 61'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali önceki akşam dünya ezgilerini bir araya getirdi.

Dünyanın önde gelen muğam yorumcularından, Azerbaycanlı ses sanatçısı Alim Qasimov, dünyaca ünlü caz müziği sanatçısı Michel Godard, klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici ile aynı sahnede buluştu.

Makamsal müziği caz müzik çerçevesinde yorumladıkları eserlerle dikkat çeken ikilinin klarnet eşliğinde verdikleri konser izleyenlere muhteşem bir müzik ziyafeti verdi.