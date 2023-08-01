Kapalıçarşı'daki bir halıcıdan sızdırılan görüntüler sebebiyle 'Görevimiz Tehlike' filminin İstanbul çekimlerinin iptal edildiği uzun süredir gündemi meşgul ediyordu.







Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuyla ilgili ilk kez konuştu. AKM'de düzenlenen toplantıda Ersoy şu açıklamayı yaptı: "Biri densizlik yaptı diye o işler öyle hemen iptal olmaz. Densizlik yapanlar kendilerini düzeltirse bu işler daha rahat yürür.









Daha büyük prodüksiyonlu işler çekilecek. Yıllardır bu tarz yüksek bütçeli filmlerin ülkemizde çekilmesi için desteklerimiz sürüyor. Bu konuda dünyayla rekabet eden bir haldeyiz. 5 yıl önceki yerde değiliz."







Ersoy'un bu sözlerinden bakanlığın bu işin takipçisi olacağını anlamak zor değil. Bakalım Tom Cruise ve ekibinden nasıl bir karar çıkacak, hep birlikte göreceğiz.



KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİ BAŞLIYOR

Bakan Ersoy, 2020 yılından bu yana devam eden Kültür Yolu festivallerinin 2023 programını da açıkladı. Geçtiğimiz yıl 5 farklı şehirde 7 festival ile 33 milyon seyirciye ulaşan 'Kültür Yolları Festivalleri' bu yıl 11 ayrı şehirde düzenlenecek. 30 bine yakın sanatçının katılacağı festivaller, 5-13 Ağustos tarihleri arasında Kapadokya'da başlayacak.







Simge Sağın, Alişan, Sinan Akçıl, Murat Dalkılıç, Ziynet Sali gibi ünlü isimler festival kapsamında konser verecek. Festivaller Nevşehir'in ardından sırasıyla 10-27 Ağustos'ta Trabzon ve Erzurum'da, 9-17 Eylül'de Çanakkale'de, 16-24 Eylül'de Gaziantep'te, 16 Eylül-1 Ekim arasında Ankara'da, 30 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da, 28 Ekim-5 Kasım arasında İzmir'de ve 4 –12 Kasım arasında Antalya'da düzenlenecek.



ÖNAL GÖZÜ AÇIK GİTTİ

Bunu ben değil, usta yönetmen Semih Kaplanoğlu söylüyor. Kaplanoğlu, 'Vesikalı Yarim', 'Ah Güzel İstanbul', 'Tatar Ramazan' gibi Türk sinemasına çağ atlatmış filmlerin senaryosuna imza atan Safa Önal'ın vefatının ardından yaptığı açıklamada "Yeşilçam'ın en üretken senaristiydi. Senaryolarını yazdığı TV ve platformlarda binlerce kez gösterilen filmlerinin teliflerini alabilmek için mücadele etti.







Ama kanunlara rağmen tek kuruş bile alamadı. Gözü açık gitti" dedi. Filme çekilmiş 395 senaryosu ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Önal'ın çoğu sinemacı gibi telif konusunda çok dertli olduğu biliniyordu. Kaplanoğlu'nun "Mücadelesini bize miras bıraktı" diyerek bayrağı teslim aldığını ifade etmesi gelecek adına umut veriyor. 92 yaşında vefat eden Önal, bugün öğle namazından sonra Teşvikiye Camisi'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Mekanı cennet olsun.



KENTERLERİN DÖNÜM NOKTASI OLAN OYUN YENİDEN SAHNEDE

Amerikalı oyun ve senaryo yazarı William Gibson'ın 1958 yılında yazdığı, 1959'da Amerika'da yılın en iyi oyunu ödülünü alan, iki kez sinemaya uyarlanan, dünyada en çok sahnelenen tiyatro oyunlarından olan 'Salıncakta İki Kişi', bu kez Batı Performans Sanatları tarafından sahnelendi. Arzu Yanardağ ile İsmail Dündar'ın rol aldığı oyun, önceki akşam Mecidiyeköy'de perdelerini açtı. Mutsuz bir evlilik sürdüren bir adamın güzel bir dansçıyla yaşadığı aşkı anlatan oyun, yeni sezonda seyirciyle buluşmaya devam edecek.







Oyun, 1970'li yıllarda ülkemizde Muhsin Ertuğrul rejisiyle sahneye konmuştu. Ankara'dan gelen Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter'in İstanbul'daki ilk oyunu olan 'Salıncakta İki Kişi', iki ismin Kenterlerin geniş kitlelerce tanınmasını sağlamıştı. Umarım aynı etki Yanardağ ve Dündar için de gerçek olur.