Rock müzik tarihinin efsane topluluğu Beatles'ın şefi John Lennon ile 20. yüzyılın en etkili sanatçılarından Andy Warhol'un bir zamanlar sahip olduğu kuyruklu piyano, eylül ayında Maryland, Townson'daki Alex Cooper Auctioneers'da müzayedeye çıkacak.







Eşi Yoko ile kendi adının yer aldığı plaketin de olduğu piyano daha sonra Andy Warhol adına açılan müzede sergileniyordu. 1983'te Warhol'un evinde muhafaza ettiği piyano, 1987'de bu kez New York Sanat Akademisi'ne gitti.







Bu tarihi değeri olan piyanonun 2 veya 3 milyon dolarlık tahmini fiyat aralığında satılması bekleniyor. Çevrim içi ortamda satışa sunulan piyanodan elde edilecek gelir, Mercersburg Academy için burs fonu yaratmak için kullanılacak. Lennon'un başta ünlü 'Imagine' parçasını bestelediği diğer piyanosu da daha önce yaklaşık 2 milyon dolara satılmıştı.









AMADEUS AÇIKHAVA SAHNELERİNDE

Sadri Alışık Çolpan İlhan Tiyatrosu ve PIU Entertaintment ortak yapımı olan Amadeus, başladığı günden beri kapalı gişe yoluna devam ediyor. 5. Sezonu ile seyirciyle buluşacak olan oyun, açık havaya çıkıyor. Başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz (Constanze Weber)'ın paylaştığı, yaklaşık 100 oyunda 250 bin seyirciye ulaşan oyun 16-17 Ağustos'ta Ankara Oran'daki sahnede yoğun istek üzerine yeniden Ankaralılarla buluşacak. Oyun daha sonra 7 Eylül'de, Bursa, 24-25 Eylül'de Antalya'da, 7 Ekim'de de İzmir'de sahnelenecek.









ÖDÜLLÜ FİLMİN VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

Dünya prömiyerini 47. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan ve birçok festivalden ödülle dönen Selcen Ergun'un ilk uzun metrajlı filmi 'Kar ve Ayı' Türkiye'de vizyona girmeye hazırlanıyor. Festival yolculuğuna tüm dünyada hız kesmeden devam eden film Türkiye'deki sinemaseverlerle 8 Eylül'de buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli Türkiye – Almanya – Sırbistan ortak yapımı film kışın bitmek bilmediği uzak bir kasabaya atanan genç bir hemşirenin başına gelen olayları anlatıyor.







PİRİM'DEN BOCELLİ VAKFI İÇİN ÖZEL ESER

Dünyanın en ünlü tenorları arasında yer alan Andrea Bocelli, kendi adına kurduğu vakıfla başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahipleri için organizasyonlar düzenlemeye devam ediyor. Vakfın 'Türkiye ve Çek Cumhuriyeti İyi Niyet Elçiliği görevini sürdüren Beyhan Bağış da geçtiğimiz günlerde heykeltraş Seçkin Pirim'in bir eserinin vakıf için yapılacak açık artırmada yer almasına aracılık etti.