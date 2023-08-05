Yeni sezon için sahnelenecek oyunlar bir bir belli olmaya başladı. Kedi Sahne Sanatları'nın 'Yaprak Dökümü', Art 12'nin 'Cırcır Böcekleri İtler ve Biz' oyunlarını daha önce yazmıştım. Hazırlıkları süren oyunlar arasında Tiyatro Kare'nin Veda'sı öne çıkıyor. Nedim Saban yönetmenliğinde 20 Eylül'de perde açacak oyunda usta oyuncu Nevra Serezli deli saraylı, güzel oyuncu Leyla Feray da Mehpare rolünde seyirci karşısına çıkacak. Oyuncu Burcu Binici de Onur Büyüktopçu'yla birlikte Barbaros Uzunömer'in yazdığı Volkan Dinç'in rejisiyle sahnelenecek olan 'Freud'un İnsanları' adlı oyun için çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Koyunoğlu,







Bülent Çolak ve Erdem Akakçe, 'Meçhul Paşa' için yeniden bir araya geldiler. Daha önce de sahnelenen oyun Emrah Eren rejisiyle yeni sezonda seyirciyle buluşacak. Tiyatro Keyfi'nin 'Çılgın Zamanlar' adlı oyununda da Cem Özer yerine Hakkı Ergök kadroya dâhil oldu. Moda Sahnesi iki yeni oyunla açacak perdelerini. 'İki Kore'nin Birleşmesi' adlı oyun 7 Eylül'de, Yeliz Kuvancı'nın rol aldığı 'Hasta Adamın Kızı: Selmin Zeki Hanım' adlı oyun da 12 Ekim'de sahnelenecek. Haluk Bilginer'in kurucusu olduğu Oyun Atölyesi Shelagh Stephenson'ın kaleminden çıkan 'Uzun Yol' adlı oyunu hazırlıyor. Erdal Beşikçioğlu'nun rap müzikali olarak sahneye taşıyacağı 'Otomatik Portakal'ı da çok merak ediyorum.









LEONARDO DA VINCI'NİN KEMİKLERİ SIZLADI

Dünya resim tarihinin en kült eserlerinden olan Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu yapay zeka tarafından çizildi. "Günümüzde yaşasaydı nasıl görünürdü?" temasıyla yorumlanan Mona Lisa, iri gözleri, beyaz teni, abartılı makyajı ve göğüs dekoltesiyle bambaşka bir hale büründü. Haliyle tepkiler de gecikmedi. Mona Lisa'nın masumiyetine zarar veren ve kadının cinsel obje olarak gösterildiği eser, Leonardo Da Vinci'ye saygısızlık olarak nitelendirildi. Resmin yaratıcısı Gianpaolo Rosa, 'sanatı ve kadınları nasıl algıladığımız' konusunda bir diyalog başlatmasını umduğu için böyle bir şey yaptığını açıkladı. Sanırım bu amacına ulaştı ama linç yemekten kurtulamadı.







İSTANBUL BİENALİ İNGİLİZ AKADEMİSYENE EMANET

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Bienali'nin 18'inci edisyonu, 14 Eylül-17 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 18. İstanbul Bienali'nin küratörlüğünü İngiliz yazar, akademisyen ve sanat tarihçisi Iwona Blazwick üstlenecek. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, "Bu alandaki tecrübesi ve İstanbul Bienali'yle olan uzun süreli ilişkisi sayesinde Blazwick'in 2024 bienalini en iyi şekilde yönlendireceğine inanıyoruz" dedi.







ÇİNLİ ŞAİRLER BOZCAADA'DA HOMEROS OKUMASI YAPACAK

Güzel ülkemin her köşesinde birbirinden ilginç kültür sanat faaliyetleri düzenleniyor. Onlardan biri 22 yıldır Bozcaada'da devam eden Homeros Okumaları. Yıllar içinde uluslararası bir boyut kazanan etkinlik bu yıl Çinli iki şairi ağırlıyor. Bugüne kadar Homeros okumalarında kullanılan 23 dile Çince'nin de eklenmesi münasebetiyle ülkemize gelen şairler Cao Shui ile Yang Lian, kendi şiirlerini ve Homeros'un dizelerini okuyacak. Duygusu ne kadar geçer bilmiyorum ama Çinli şairlerin şiirleri Türkçe çeviriyle sanatseverlere iletilecek.