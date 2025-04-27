Bir baba olarak Necmi karakterini zor oynadım

HASAN KÜÇÜKÇETİN



Bir babanın oğlunun böbreğini, sevgilisine para bulabilmek için satması hikâyesi beni çok etkiledi. 20 yıldır bu işin içindeyim. Her rolü oynadım, kötüyü de oynadım ama bu çok kötü. Bir baba nasıl oğlunun böbreğini satar dedim. Yeni baba da oldum. Nasıl ikna olacağım diye sordum yönetmene, iki böbreği var öyle düşün dedi. Babalık duygusu çok zorladı beni rolü çıkarmamda. Ceylan'a babasıyla eski karısına yaptıkları konusunu anladım ama böbreği satma konusunda hâlâ ikna değilim. Çocuğum olmasaydı daha rahat çıkarırdım, çünkü babalığın ne olduğunu bilmiyordum. Babalığın ne olduğunu görüp de kötü bir babayı oynamak çok yıpratıcı ve zor geldi.

ÇOK UÇ BİR KARAKTER

Şu ana kadar oynadığımın en kötüsüydü. Beni en zorlayan iş diyebilirim, hem psikolojik hem de set olarak. Çocuk oyuncuya bunun oyun olduğunu göstermemiz gerekiyordu. Çok uç ve fantastik bir karakter bana göre Necmi.

Önceden çalıştığım yapım şirketi ve yönetmen olunca bana kolaylık sağladılar. Bir kalıbın içine sokmadılar.

Role hazırlanırken bol bol reality şov izledim. Bunu yapanlar nasıl insanlar diye baktım. Çünkü Necmi her an Müge Anlı'ya çıkabilecek bir adam. Sürekli o programları izledim. Eşime bu projeyi söylediğimde sana bunun küfür kıyamet geri dönüşü olacak dedi. Gerçekten de çok küfür geldi. Mesaj sayısı artınca tamam dedim güzel olmuş bu iş. Hatta ölüm tehdidi bile aldım. Size küfür etmeyeceğim ama beni delirttiniz, bir kurşunluk canınız var inşallah karşılaşmayız diye yazmış. Çok enteresan. İnsanlar beni Necmi olarak görüyorlar. Necmi'nin olduğu yerde bela bitmez.

Çok zor bir çocukluk geçirmiş Necmi. Kaderini yaşıyor adam. Bir şekilde kendini haklı çıkarabiliyor.

Dönem işlerinde de oynadım. Yükseklik korkum var benim. Atın üstüne çıkınca boyum da yüksek, kendimi çok yüksekte hissediyorum.

Kızım Ayza sayesinde daha sabırlı oldum. Gece nöbet çizelgemiz vardı, 2 saatte bir kalkacağımızı bilmiyordum. Acayip bir sabır ve duygusallık yüklendi bana. Beni daha TV'de görmedi. Cinnet anında görmesin diye evde izlemiyoruz diziyi.



OYUNCU OLMAMDA ERKAN CAN'IN PAYI BÜYÜK



Oyuncu olmam da Erkan Can'ın payı çok büyük. Ören'e imza gününe gelmişti. Orada cesaretimi toplayıp 'Konservatuvara hazırlanıyorum bana biraz tüyo verir misin?' dedim. 'Oyna' dedi, 'Burada oynayamam' dedim. 'Nerede oynarsın?' diye sordu. 'Evde oynarım' dedim. Eve geldi. Ailem onu kapıda görünce çok şaşırdı. Gerçekten onun verdiği 2-3 tüyoyla sınavı kazandım. Oyuncu olmamda onun ve teyzemin çok büyük payları var.

HAYALİM PİLOT OLMAKTI



Burhaniyeliyim ben. Pilot olmak istiyordum çocukken. Babam emekli astsubay. Pilotluk hayalimden boyumun uzun olması sebebiyle vazgeçtim. Oyuncu olduktan sonra uzaktan kumandalı uçak ve helikopter koleksiyonu yapmaya başladım. Şimdi onları uçuruyorum.



TUĞBA ÖZERK

Çok arkadaş kazığı yedim ama kin tutmam

Yeni şarkımı çıkardık. Yıldırım Gürses'e ait bir şarkı olan 'Dertliyim Arkadaş' şarkısı. Şarkıya klip de çektik. 1981'de Ajda Pekkan seslendirmiş. Gizli hitleri çıkarmak hoşuma gidiyor. Kendi yazdığım şarkıların yanı sıra böyle eserleri seslendirmek beni mutlu ediyor.

Hayatın hüzün kısımlarını çok kaydeden bir yanım var. Ne kadar neşeli ve şen şakrak biri olsam da iç tarafta ağlama duvarım mevcuttur. Hüzünlü tarafı taşıyan biriyim. Hepimizin yaraları var. Yazdıklarımla yaralara dokunduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla bu şarkının sözleri beni çok etkiledi. Melodik yapı da çok Avrupai. Ev değişiyor koltuk değişmiyor. O koltuğuma şarkı bile yazdım. Bir bağ kurmuş vaziyetteyim. O koltukta yazarım şarkılarımı.

Kendi soy ismimle bir müzik şirketi kurdum. 3-4 sene oldu kuralı. Telifler konusunda gelişmeler yaşıyorum. Başaracağım inşallah. Yapımcılık konusunda henüz bebek adımlarıyla ilerliyoruz. Hazırlanmış 5 şarkım daha var. Çok büyük hitlere imza atmıştım, karar mercii yapımcıydı eskiden. Şimdi bu sorumluluğu ben alıyorum. Şimdiye kadar seçtiğim şarkılarda hiç yanılmadım. 20 yıldır bir çok hit şarkı yapmış olsam da her yazan şarkıcı gibi hit endişesi her zaman yaşanıyor. Ben yapay zekâ ile yapılan işlere doğru bulmuyorum. Benim içindeki duyguyu hissedemez. DOBRA BİRİYİM

Aşırı sevici ve sahiplenici biriyim. Dobrayım. Bundan çok yara aldım. Aşırı arkadaş kazığı yedim. Ama hiç kin tutmam. Eskiden çok etkilendirdim, öyle değil böyle diye anlatmaya çalışırdım. Şimdi öyle değilim. Hayat hiç uzun değil.

Kültür Yolu Festivali kapsamında 26 Mayıs'ta Şanlıurfa'da konser vereceğim.



AŞKLARIMIN ACISINDAN FAYDALANDIM



Hayatımda aşk yok. Böyle iyiyim. 3 evlilikten sonra yeter artık, sıramı saldım ben. Çok aşk şarkıları yaptığım için aşk kadını derler bana. Ben aşklarımın acılarından faydalandım, onları şarkıya döktüm. Teşekkür edip sevgiyle uğurluyorum.





ÖZGE TÖRER

AKSİYON SAHNELERİNİ SEVİYORUM



Haftanın 6 günü çalışıyoruz, yoğun geçiyor. İlk dizim. 6 yıldır bu yolculuktayım. İlk dizimde başrol olmak çok büyük bir şans. Ama başlar başlamaz başrol olmuyorsun. İkinci sezon sonrası sektörü öğrenerek karakteri daha da oturtarak o yolculukta öğrendim. Bu rol için konservatuvar sınavına girer gibi seçmelere girdim. 3 ay sonunda kabul edildiğimin haberini alınca havalara uçtum, çok içten istemiştim. 20'li yaşların başında böyle bir işe girmek, Burak Özçivit'le başrol oynamak büyük bir güven istiyordu.

SENARYOYU GECELERİ OKUMUYORUM

Diziden önce de ata binebiliyordum ama bu kadar profesyonel değildim. 3 senedir aynı ata biniyorum. İlk bindiğim at öldü maalesef. Atlarla bir bağ oluşuyor gerçekten. Selam vermen gerekiyor. Hemen gelip binemiyorsun, elma veriyorsun, seviyorsun. Kostüm, aksiyon, kılıç sahneleri yorucu ama aksiyonu seviyorum.

Senaryoyu gece okuyup uyuduğumda sabaha kadar diziyi rüyamda çektim. O yüzden gece okumuyorum artık.

Ben de genellikle evlenme teklifleri alıyorum. İlk zamanlar sosyal medya kullanmıyordum. Çok aşırı mesajlar geliyordu sonra kapattım. Anneme babama hatta yönetmenimize yazıp beni istiyorlardı. Onlar Bala'yı istiyor Özge'yi değil. Mısır'da ve Pakistan'da güzel kitlelerimiz var. Sete geldiklerinde Bala'yı görmek istiyorlardı.



İLK İŞİMDE ÜNLÜ OLMAYI HAYAL ETMİYORDUM



Adrenalin seviyorum, risk almaktan korkmuyorum. Liseden beri oyuncu olmak istiyordum ama üniversite zamanında biraz korktum. Psikolojisini kaldıramam diye korktum açıkçası ve bu korkumun üzerine gitmeye karar verdim. Ailem de yanımda oldu. İlk işimde, bu kadar erken yaşta ünlü olacağımı bilmiyordum. 130 ülkeye satılan bir iş. Geçtiğimiz bayramda Londra'daydım. Bala diye çağırıyorlardı.



SOĞUKTAN KILICI ELİMDEN DÜŞÜRDÜM



Kostüm ve makyaj hazırlığım 40 dakika sürüyor. Aksiyon varsa koreografiye çalışmak için ayrı süre ayırıyorum. Bazen 3 sayfalık bir sahne bizim bir günümüze mal olabiliyor. Aksiyon dolu oluyor. Soğuk havalarda elimin buz tutup kılıcı düşürmüşlüğüm var. Havalar ısınınca biz de rahatlıyoruz. Çadır sahnelerini daha hızlı çekiyoruz. Rekorumuz 18 saat. Ertesi sabah eve döndüğümü bilirim.



GÖKHAN KESER

NESİLLER BÜYÜTTÜK



Yeter adlı single şarkım çıktı. 5 yıl önce yazdığım bir şarkıydı bu zaman kısmet oldu. Aşk acısı sonrası buhran yaşadığım bir dönemde yazdım. Aslında tam olarak birisine değil genel bir isyan durumuydu. Hayat inişli çıkışlı. Her yaşanan içimizde iz bırakıyor.

Sözü müziği bana ait akustik albüm hazırlığı içindeyim.

Selena'da 104 bölüm dizi maceram var. Hâlâ tekrarları dönüyor. Oradan dolayı çok büyük bir kitlenin ilgisi devam ediyor. Nesiller büyütüyoruz. 2006'dan beri çocuklara selam gönderiyoruz. Çok güzel bir anı oldu benim için.

Ben öncesinde müzik yapıyordum. İzmir'den İstanbul'a gelme sebebim de müzikti. Modellik de yapıyordum dizi ve reklam görüşmelerimiz başladı. İlk işim Selena'ydı. Dizi bitince ilk albümümü çıkardım. Sonra oyunculuk ağır bastı o yolda ilerledim. TV ve sinema filmleri oldu. Hayatımda hep müzik vardı. Zerrin Özer'in albümünde vokalim vardı. Sıla'nın da sahnede vokalistliğini yaptım. Turnelere beraber gittik 2 yıl boyunca.