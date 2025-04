Devlet Tiyatrolarının (DT) 'Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali', ABD'den Leland Faulkner tiyatro grubunun oyunu 'Mucizeler Diyarı' ile başladı. DT Genel Müdürlüğü'nce bu yıl Ankara'da 20'ncisi düzenlenen festival kapsamında farklı ülkelerden gelen çocuklarla Tunalı Hilmi Caddesi'nde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.







Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın çocukları ve vatandaşları selamladığı, fotoğraf çektirdiği yürüyüşün ardından katılımcılar dans edip, şarkılar söyleyerek Kuğulu Park'a ulaştı. Daha sonra Karadağlı ve çocuklar, Mucizeler Diyarı'nın açılış oyununu izlemek için Akün Sahnesi'ne geldi. 9 yaşındaki Asya Esen ve Güney Kaya'nın sunuculuğunu yaptığı programda, 20 yıllık festivali anlatan bir video çocuklara gösterildi. Karadağlı "Bu yıl da 4 kıtadan, 10 ülke, 12 farklı oyunla festivalimize konuk oluyor. Türkiye'den ise 22 renkli yapım sahnede olacak" dedi. ABD, Almanya, İtalya, Bulgaristan, İran, İspanya, Brezilya ve KKTC'nin katıldığı festival, 29 Nisan'a kadar sürecek.







GRAMMY ÖDÜLLÜ SANATÇI ANKARA'DA KONSER VERDİ

Sabah Gazetesi'nin medya sponsoru olduğu Sevda Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 39. Ankara Müzik Festivali, günümüzün en sıra dışı gitaristlerinden biri olarak kabul edilen Yamandu Costa'yi ağırladı. Brezilya müziğini 7 telli gitarıyla dünyaya tanıtan Grammy ödüllü Costa, dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sundu. Costa'ya konserde, Türkiye'nin önde gelen oda müziği topluluklarından Orkestra Akademik Başkent eşlik etti.







ONEREPUBLİC'TEN İSTANBUL'A ÖZEL SELAM VAR!

OneRepublic, 30 Nisan'da Maslak'taki kültür sanat mekanında konser verecek. Grubun vokalisti Ryan Tedder, Türk hayranları için gönderdiği videoda, konseri şu sözlerle duyurdu: "Merhaba Türkiye, ben OneRepublic'ten Ryan Tedder! İstanbul'a gelmek için sabırsızlanıyoruz. Dünyadaki en sevdiğim şehirlerden biri. Her seferinde İstanbul'da harika zaman geçiriyoruz. Bu sefer klasik şarkılarımızın yanı sıra, yeni şarkılar da seslendireceğiz. Çok heyecanlıyız. Hadi İstanbul!"







TÜRKİYE'DE İLK KONSER

Yunanistan'ın önde gelen sanatçılarından ve Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Konstantinos Argiros, 9 Temmuz'da İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. "First Time in Türkiye!" sloganıyla duyurulan konser, sanatçının Türkiye'de yıllardır beklenen ilk performansı olacak.







İNGİLİZ GRUPTAN MÜZİK ZİYAFETİ

Opera, vodvil ve çingene müziğini harmanlayarak kendine özgü bir tarz yakalayan Londra merkezli The Tiger Lillies, Avrupa turnesinin ilk konseri için İş Sanat'taydı. Teatral performansları ve hicivli ifadeleri ile dikkat çeken Martyn Jacques, Adrian Stout ve Budi Butenop, teremin ve müzikal testere gibi alışılmadık enstrümanları dâhil ettikleri bir repertuvarı dinleyicilerle paylaştı.