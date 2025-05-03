Devlet Tiyatroları tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Trabzon Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali dün akşam Katalan oda orkestrasının müzik ve tiyatroyu mizahla harmanladığı Disconcerto adlı gösterisiyle başladı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın da açılışında yer aldığı festival; 15 Mayıs'a kadar Türkiye, İtalya, Fransa, İspanya, Kazakistan, Gürcistan ve Moldova olmak üzere 7 ülkeden 23 oyunu 42 temsille tiyatroseverlerle buluşturacak.

Açılışta büyük bir ilgiyle karşılaşan Karadağlı, Trabzon'un festivale olan ilgisine dikkat çekerek, "Trabzon, festivaline en çok sahip çıkan şehirlerden biri. Yaklaşık 40 yıldır Devlet Tiyatrosu burada hizmet veriyor. Her yıl artan bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Bu ilgiye layık olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak artık Trabzon'a yakışır yeni bir tiyatro sahnesine ihtiyaç var. Devlet Tiyatroları olarak bu konuda elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.



6 YILDA 600 BİN ZİYARETÇİ TOPLADI

Türkiye İş Bankası'nın Ankara'nın kalbi Ulus'taki tarihi binasında hizmet veren İktisadi Bağımsızlık Müzesi altı yaşında. 1929 yılında İtalyan mimar Giulio Mongeri'nin ellerinde yükselen bu anıtsal yapı, Cumhuriyet'in modernleşme ve kalkınma hayallerinin en somut örneklerinden biri olarak Ulus Meydanı'na kök salmış durumda.

Geçtiğimiz Nisan ayında "Ankara: Modern Bir Cumhuriyet Başkentinin Planlanması ve İnşası" başlığıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan bu bölgenin tam ortasında, altı yıldır ziyaretçilerini ağırlıyor müze. 2 Mayıs 2019'da kapılarını açan müze, bugüne kadar 600 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye İş Bankası'nın ve ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına bir saygı duruşu niteliğindeki İktisadi Bağımsızlık Müzesi, sadece bir müze değil; bir hafıza alanı, bir kültür durağı, bir Cumhuriyet panoraması adeta. Yolunuz Ankara'ya düşerse, geçmişle gelecek arasında köprü kuran bu tarihi müzeye uğramadan dönmeyin.



İSTANBUL MODERN'DE YENİ SERGİ

İstanbul'un ödüllü müzesi İstanbul Modern, yeni sergisini açıkladı. Halen Ömer Uluç'un en geniş seçkilerinden oluşan 'Ufuk Çizgisinden Öteye' başlıklı sergiye ev sahipliği yapan müze, Paris'te yaşayan ve çalışan mercek temelli medya sanatçısı Ali Kazma'yı sanatseverlerle buluşturacak.

13 Haziran'da açılacak olan 'Aklın Manzaraları' isimli sergide sanatçının Japonya'nın Nara kentinde 400 yıllık geleneksel mürekkep yapımını belgelediği "Sumi" (2025) adlı video yapıtının ilk gösterimi de İstanbul Modern'de gerçekleşecek.



KOÇYİĞİT'E DÜZCE'DEN ONUR ÖDÜLÜ

Ülkemizin mütevazı şehirlerinden olan Düzce ilk kez bir festival heyecanı yaşıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Düzce Konuralp Film Festivali için artık geri sayım başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle 15-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festival 800'den fazla başvuru aldı.

Bu yılki teması 'Aile' olan festivalde ayrıca aile temalı filme 60 bin lira değerinde Valilik Özel Ödülü verilecek. Festivalde ayrıca Yaşam Boyu Onur Ödülleri, Türk sinemasının duayen isimleri Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun'a takdim edilecek.



GENÇ KUŞAKLARA TÜRKÜLERİ SEVDİRİYOR

Bugüne kadar yorumladığı 'Eklemedir Koca Konak', 'Gide Gide Bir Söğüde Dayandım', 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme' türkülerinin dijital platformlarda ilgi görmesi üzerine çalışmalarına bu alanda da devam eden Demet Tekin bu kez 'Karadır Kaşların Ferman Yazdırır' türküsünü yayınladı.

Ürettiği eserlerle Türk müziğine katkıda bulunmaya çalıştığını söyleyen sanatçı, genç kuşakları geleneksel Türk melodileriyle buluşturmaya çalışıyor. Bu asırlık türkülerimizi bir de Tekin'in yorumuyla dinlemenizi tavsiye ederim.



HARRY POTTER ANKARA'DA

Genç büyücü Harry Potter'ın maceralarını anlatan 'Harry Potter ve Felsefe Taşı', 'Movies in Concert' etkinlik serisi kapsamında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. John Williams'ın unutulmaz müziklerinin 100 kişilik İstanbul Film Orkestrası tarafından canlı olarak seslendirileceği etkinlik 10-11 Mayıs 'ta Ankara ATO Congresium'da gerçekleşecek. Filmi canlı orkestrayla izlemek isteyenler için güzel bir alternatif.